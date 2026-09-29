快訊

金華國中營養午餐風波延燒 蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

潤泰千金不忍了！尹衍樑女兒尹崇恩教書7年遭學校除名 痛揭教育黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

500盤2026／琢璞嚴選神經醯胺修護肌能面膜 為肌膚找回安定潤澤

聯合報／ 文／林芷婕
琢璞診打造旗下電商品牌「琢璞嚴選 」的「神經醯胺修復肌能面膜」，讓肌膚在需要被照顧的時期也能安心使用，輕鬆找回潤澤安穩膚況。圖／500輯攝影團隊提供
琢璞診打造旗下電商品牌「琢璞嚴選 」的「神經醯胺修復肌能面膜」，讓肌膚在需要被照顧的時期也能安心使用，輕鬆找回潤澤安穩膚況。圖／500輯攝影團隊提供

台灣原創美食評鑑《500盤》今年邁入第六屆，繼公布由50位跨界名人組成的評審團得盤名單，並首度推出「亞洲100盤」，將上海、京都、東京、首爾、香港、曼谷及新加坡等七座美食城市納入評選版圖。9月23日再於台北晶華酒店舉辦盛大的「500盤晚宴」。「琢璞診所」與其電商品牌「琢璞嚴選 」一同共襄盛舉，帶來美的體驗。

延續琢璞診所院長——皮膚專科羅玉佩醫師的六感醫美哲學，琢璞嚴選將視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺與安全感昇華為生活態度的必需品，以皮膚專業與職人精神，讓現代人繁忙生活與資訊洪流的沖刷中，依然能在日常中雕琢出專屬自己的質感生活。

琢璞診所精心打造旗下電商品牌「琢璞嚴選 」並推出「神經醯胺修復肌能面膜」，讓來自診間的專業貼近生活。由琢璞診所院長、皮膚專科羅玉佩醫師監製，從琢璞六感美學的「觸覺」出發，以高貼膚生物纖維膜材承載神經醯胺等修護成分，為肌膚帶來柔潤、安定的片刻。為全膚質安心修復精心研發，以純淨製程與頂規配方展現職人級的精湛工藝，成為質感生活風格的標竿。期望與「500盤2026」攜手讓每位賓客在日常節奏裡找回安心片刻，綻放由內而外的原生之美。

【關注更多風格美學提案】

琢璞診所官網: https://www.provenirclinic.com.tw/

琢璞診所IG粉專: https://www.instagram.com/provenir_clinic/

琢璞嚴選官網: https://www.provenirselect.com/

琢璞嚴選IG粉專: https://www.instagram.com/provenir_select/

面膜 神經 京都

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026「屏東100碗」9月30日榜單公布！10位跨界名人評審曝光

500盤2026／延續六感哲學 琢璞診所推出琢璞嚴選 找回原生之美

500盤2026／攜手眾多合作夥伴 創造話題討論度與餐廳優惠

500盤2026／星光大道：跨界名流雲集 歡慶璀璨美食之夜

相關新聞

五福旅遊搶高雄旅展！日本第2人折5千、長程線最高折2萬

搶攻秋冬出國及明年春節旅遊商機，五福旅遊瞄準10月2日至5日登場的2026高雄冬季國際旅展，推出日本、韓國、東南亞、歐洲及澳洲等旅遊優惠，其中日本團體行程第二人最高折5,000元，韓國、泰國最低2萬元有找，長程線第二人最高折2萬元；自由行則祭出高雄直飛石垣島9,999元起，郵輪行程每房最高折1萬元，提前搶攻賞楓、雪季及明年春節、賞櫻旅遊需求。

喔熊商品台中高鐵專賣店開幕 參山處推出期間限定雙重好康

台灣觀光代言人「喔熊組長」擁有超高人氣，許多人喜歡喔熊IP的聯名商品。交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手高鐵台中站TR鐵道故事館，特別在高鐵站區設置參山「喔熊商品專賣店」，集結超過30項喔熊人氣商品，並於今(29)日正式開賣。

2026府中奇幻城10月9日新北開城 廣場化身為熱鬧「府中大歌廳」

2026府中奇幻城將在10月9日至11月1日登場，今年以「翻閱新北新篇章」為主題，將新北城市地標轉化為巨型立體書場景，串聯市集、遊戲、表演、商圈優惠及萬聖節系列活動，邀請民眾走進府中街區，從不同視角探索新北城市風貌。好市消費券開賣及最受大小朋友期待的萬聖節變裝比賽、萬聖討糖大冒險報名，明天中午12時起同步開放，今年變裝更首度加入「萌寵組」，邀請大小朋友及毛寶貝們提前準備裝扮，一起加入府中的奇幻派對。

FRED運動珠寶歡慶60週年 FORCE 10滑動巧思提升多重配戴可能

FRED經典Force 10系列今年迎來誕生60周年，品牌也同步推出全新珠寶作品，包括Force 10 Rise黃金鑽石滑動項鍊，以及首次加入系列的Force 10 Precious Small圈形耳環，以兩款新作為這個經典系列寫下新篇章。適逢FRED創立90周年，雙重周年里程碑也讓Force 10的經典精神再次成為焦點。

27春夏米蘭時裝周／莫文蔚賞Giorgio Armani 黑白金重塑80經典

GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列以「演進」（EVOLUTION）為題，探討風格如何隨時間轉化，同時保有鮮明個性。Silvana Armani從比例與輪廓著手，以俐落明確的視覺語言貫穿全系列，並透過材質、剪裁與色彩的重新組合，呈現熟悉又新鮮的Armani美學。

新竹人不是在巨城就是在去巨城路上 中秋連假業績飆增10%

中秋連假剛過，Big City遠東巨城購物中心今指出，連假期間吸客磁場全開，四天連假業績成長10% ，憑藉是強大品牌陣容、豐富集客活動獨家「BIG回饋258%」買越多送越多，帶動全館來客，坐實網路用語「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上。 」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。