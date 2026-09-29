500盤2026／琢璞嚴選神經醯胺修護肌能面膜 為肌膚找回安定潤澤

台灣原創美食評鑑《500盤》今年邁入第六屆，繼公布由50位跨界名人組成的評審團得盤名單，並首度推出「亞洲100盤」，將上海、京都、東京、首爾、香港、曼谷及新加坡等七座美食城市納入評選版圖。9月23日再於台北晶華酒店舉辦盛大的「500盤晚宴」。「琢璞診所」與其電商品牌「琢璞嚴選 」一同共襄盛舉，帶來美的體驗。

延續琢璞診所院長——皮膚專科羅玉佩醫師的六感醫美哲學，琢璞嚴選將視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺與安全感昇華為生活態度的必需品，以皮膚專業與職人精神，讓現代人繁忙生活與資訊洪流的沖刷中，依然能在日常中雕琢出專屬自己的質感生活。

琢璞診所精心打造旗下電商品牌「琢璞嚴選 」並推出「神經醯胺修復肌能面膜」，讓來自診間的專業貼近生活。由琢璞診所院長、皮膚專科羅玉佩醫師監製，從琢璞六感美學的「觸覺」出發，以高貼膚生物纖維膜材承載神經醯胺等修護成分，為肌膚帶來柔潤、安定的片刻。為全膚質安心修復精心研發，以純淨製程與頂規配方展現職人級的精湛工藝，成為質感生活風格的標竿。期望與「500盤2026」攜手讓每位賓客在日常節奏裡找回安心片刻，綻放由內而外的原生之美。