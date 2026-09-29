iPhone手機殼換新潮！6大品牌軍規、磁吸、晶透時尚防護新品一次看

iPhone 18 Pro新機登場，手機殼也同步迎來新一波升級！從UAG、NOMAD、LAUT、Belkin到犀牛盾與CASETiFY，各品牌紛紛推出新款保護殼，從軍規防摔、太空級防護，到MagSafe磁吸、360度支架與精品皮革材質，甚至加入更多透明、繽紛與個性化設計，讓手機防護不只顧安全，也能兼顧日常使用與穿搭風格。

UAG

以全系列通過美國軍規防摔認證聞名的UAG，2026全新系列首推「360經典支架」系列，MagSafe六角磁圈設計，搭配360度鋁合金支架，其中透黑、透明2色更內建相機按鍵設計；另外，磁吸全透LT系列、磁吸360支架全透系列，則以輕量化材質設計，搭配透明感更強的圓形磁圈設計，完整呈現機身原本亮麗色彩。

UAG磁吸360支架經典系列，MagSafe六角磁圈設計，搭配360度鋁合金支架，其中透黑、透明2色更內建相機按鍵設計。記者黃筱晴／攝影

NOMAD

來自加州的NOMAD主打頂級皮革系列，融合極簡美學與經典工藝，嚴選美國百年Horween皮革、ECCO永續原皮與航太級鈦合金與FKM頂級氟橡膠等精品級材質，隨日常使用變化出獨特的琥珀熟成光澤。新系列全面導入MagMax磁吸技術，相容Qi2與MagSafe，穩定性提升30%，同時增加相機環高度以保護鏡頭，搭配獨立陽極氧化鋁按鍵與相機控制鍵切口，打造俐落手感。

NOMAD磁吸晶透皮革雙料耐衝擊保護殼（左）、磁吸經典全皮革耐衝擊保護殼（右），兼具舒適手感與防摔保護。記者黃筱晴／攝影

LAUT

源自德國的時尚配件品牌LAUT萊德，將極簡輕薄與日常防摔完美融合。採用KEVLAR頂級防彈纖維材質，搭配鏡頭支架，提供精緻機能防護；獨家IMPKT Cell專利防摔技術，提供最高21呎軍規防摔與親膚防滑手感。新品全面支援MagSafe磁吸生態系，首推磁吸360支架軍規耐衝擊保護殼，另外磁吸晶透保護殼與多款流行色調款式，滿足喜愛展現裸機原色與都會穿搭風格的使用者。

LAUT磁吸炫彩防摔保護殼（左）、磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼（右），皆強化鏡頭孔位，採用邊框加高設計。記者黃筱晴／攝影

LAUT磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼，360度專利磁吸安全環，可扣在手上安全使用，也可當支架不同角度隨你轉。記者黃筱晴／攝影

Belkin

全新推出共6款不同功能與設計的SheerForce系列手機保護殼，從展現原機質感的透明款、強化握持與防摔需求，到整合360°雙軸支架及個人化設計等多元選擇，讓使用者可依照防護強度、使用習慣及個人風格挑選。部分產品更搭載Nano-Titan技術，在不增加厚度與重量的情況下強化抗衝擊與耐用表現，兼顧日常防護與輕巧手感。

Belkin SheerForce Gallery Case with Kickstand兼具防護與支架功能。圖／Belkin提供

RHINOSHIELD犀牛盾

首推極致防護的 「AirX極致氣墊緩衝手機殼」，成功完成金氏世界紀錄官方挑戰，從超過3萬公尺高空墜落，歷經近太空極端環境與強烈落摔衝擊，手機與手機殼功能一切正常，一舉將手機防護從「軍規」推向全新「太空級」標準。AirX並以單一材料打造與100%可回收再造的循環設計，證明永續材質也能擁有不妥協的頂級保護力。即日起加入會員並完成手機驗證，啟動首次舊殼回收，即可獲得500元循環啟動券。即日起官網購買任一款手機殼，即享保護貼限時7折起合購優惠，一次購足全機防護配備。

犀牛盾AirX極致氣墊緩衝手機殼（左）主打太空級防護；ClearX裸機感抗黃防摔透明殼展現手機原色。圖／犀牛盾提供

CASETiFY

主打風格美學的CASETiFY，針對新機首推「特強防摔手機殼」，全面升級特強彈力保護角，同時也為「特強防摔手機殼」、「強悍防摔手機殼」等電子配件賦予細膩質感的亮面背板，長效守護每一款印花圖。「波紋手機殼」則是對應新機色彩帶來4款新色，包括無花果紫、灰霧藍、還有陽光黃、蜜桃粉。即日起至全台品牌概念店單筆消費滿3,500元且含任一款iPhone 18系列手機殼，即可獲贈限量藝術家手機鏡頭裝飾貼紙。