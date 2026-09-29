快訊

新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone手機殼換新潮！6大品牌軍規、磁吸、晶透時尚防護新品一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
UAG磁吸360支架全透系列（左）採用輕量化材質，搭配透明感更強的圓形磁圈設計，展現機身色彩又兼具實用功能。磁吸全透系列（中）則推出炫彩印刷新色。記者黃筱晴／攝影
UAG磁吸360支架全透系列（左）採用輕量化材質，搭配透明感更強的圓形磁圈設計，展現機身色彩又兼具實用功能。磁吸全透系列（中）則推出炫彩印刷新色。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro新機登場，手機殼也同步迎來新一波升級！從UAG、NOMAD、LAUT、Belkin到犀牛盾與CASETiFY，各品牌紛紛推出新款保護殼，從軍規防摔、太空級防護，到MagSafe磁吸、360度支架與精品皮革材質，甚至加入更多透明、繽紛與個性化設計，讓手機防護不只顧安全，也能兼顧日常使用與穿搭風格。

UAG

以全系列通過美國軍規防摔認證聞名的UAG，2026全新系列首推「360經典支架」系列，MagSafe六角磁圈設計，搭配360度鋁合金支架，其中透黑、透明2色更內建相機按鍵設計；另外，磁吸全透LT系列、磁吸360支架全透系列，則以輕量化材質設計，搭配透明感更強的圓形磁圈設計，完整呈現機身原本亮麗色彩。

UAG磁吸360支架經典系列，MagSafe六角磁圈設計，搭配360度鋁合金支架，其中透黑、透明2色更內建相機按鍵設計。記者黃筱晴／攝影
UAG磁吸360支架經典系列，MagSafe六角磁圈設計，搭配360度鋁合金支架，其中透黑、透明2色更內建相機按鍵設計。記者黃筱晴／攝影

NOMAD

來自加州的NOMAD主打頂級皮革系列，融合極簡美學與經典工藝，嚴選美國百年Horween皮革、ECCO永續原皮與航太級鈦合金與FKM頂級氟橡膠等精品級材質，隨日常使用變化出獨特的琥珀熟成光澤。新系列全面導入MagMax磁吸技術，相容Qi2與MagSafe，穩定性提升30%，同時增加相機環高度以保護鏡頭，搭配獨立陽極氧化鋁按鍵與相機控制鍵切口，打造俐落手感。

NOMAD磁吸晶透皮革雙料耐衝擊保護殼（左）、磁吸經典全皮革耐衝擊保護殼（右），兼具舒適手感與防摔保護。記者黃筱晴／攝影
NOMAD磁吸晶透皮革雙料耐衝擊保護殼（左）、磁吸經典全皮革耐衝擊保護殼（右），兼具舒適手感與防摔保護。記者黃筱晴／攝影

LAUT

源自德國的時尚配件品牌LAUT萊德，將極簡輕薄與日常防摔完美融合。採用KEVLAR頂級防彈纖維材質，搭配鏡頭支架，提供精緻機能防護；獨家IMPKT Cell專利防摔技術，提供最高21呎軍規防摔與親膚防滑手感。新品全面支援MagSafe磁吸生態系，首推磁吸360支架軍規耐衝擊保護殼，另外磁吸晶透保護殼與多款流行色調款式，滿足喜愛展現裸機原色與都會穿搭風格的使用者。

LAUT磁吸炫彩防摔保護殼（左）、磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼（右），皆強化鏡頭孔位，採用邊框加高設計。記者黃筱晴／攝影
LAUT磁吸炫彩防摔保護殼（左）、磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼（右），皆強化鏡頭孔位，採用邊框加高設計。記者黃筱晴／攝影

LAUT磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼，360度專利磁吸安全環，可扣在手上安全使用，也可當支架不同角度隨你轉。記者黃筱晴／攝影
LAUT磁吸360支架簡約耐衝擊保護殼，360度專利磁吸安全環，可扣在手上安全使用，也可當支架不同角度隨你轉。記者黃筱晴／攝影

Belkin

全新推出共6款不同功能與設計的SheerForce系列手機保護殼，從展現原機質感的透明款、強化握持與防摔需求，到整合360°雙軸支架及個人化設計等多元選擇，讓使用者可依照防護強度、使用習慣及個人風格挑選。部分產品更搭載Nano-Titan技術，在不增加厚度與重量的情況下強化抗衝擊與耐用表現，兼顧日常防護與輕巧手感。

Belkin SheerForce Gallery Case with Kickstand兼具防護與支架功能。圖／Belkin提供
Belkin SheerForce Gallery Case with Kickstand兼具防護與支架功能。圖／Belkin提供

RHINOSHIELD犀牛盾

首推極致防護的 「AirX極致氣墊緩衝手機殼」，成功完成金氏世界紀錄官方挑戰，從超過3萬公尺高空墜落，歷經近太空極端環境與強烈落摔衝擊，手機與手機殼功能一切正常，一舉將手機防護從「軍規」推向全新「太空級」標準。AirX並以單一材料打造與100%可回收再造的循環設計，證明永續材質也能擁有不妥協的頂級保護力。即日起加入會員並完成手機驗證，啟動首次舊殼回收，即可獲得500元循環啟動券。即日起官網購買任一款手機殼，即享保護貼限時7折起合購優惠，一次購足全機防護配備。

犀牛盾AirX極致氣墊緩衝手機殼（左）主打太空級防護；ClearX裸機感抗黃防摔透明殼展現手機原色。圖／犀牛盾提供
犀牛盾AirX極致氣墊緩衝手機殼（左）主打太空級防護；ClearX裸機感抗黃防摔透明殼展現手機原色。圖／犀牛盾提供

CASETiFY

主打風格美學的CASETiFY，針對新機首推「特強防摔手機殼」，全面升級特強彈力保護角，同時也為「特強防摔手機殼」、「強悍防摔手機殼」等電子配件賦予細膩質感的亮面背板，長效守護每一款印花圖。「波紋手機殼」則是對應新機色彩帶來4款新色，包括無花果紫、灰霧藍、還有陽光黃、蜜桃粉。即日起至全台品牌概念店單筆消費滿3,500元且含任一款iPhone 18系列手機殼，即可獲贈限量藝術家手機鏡頭裝飾貼紙。

配合新機色系，CASETiFY波紋手機殼推出陽光黃、無花果紫、灰霧藍、蜜桃粉4款全新配色。圖／CASETiFY提供
配合新機色系，CASETiFY波紋手機殼推出陽光黃、無花果紫、灰霧藍、蜜桃粉4款全新配色。圖／CASETiFY提供

iPhone 手機殼 手機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

iPhone 18 Pro哪裡買最便宜？網友分享好市多購機隱藏3重優惠秘技

精打細算的美感生活！Samsung Galaxy Z Fold8 兼具雙螢幕自拍與電子書，打造質感小資日常

質享 美好生活！Panasonic秋季新品描繪理想居家新樣貌

鬼塚虎米蘭秋冬秀 MOMO性感長腿搭毛靴超辣、王淨甜美混搭學院風

相關新聞

27春夏米蘭時裝周／莫文蔚賞Giorgio Armani 黑白金重塑80經典

GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列以「演進」（EVOLUTION）為題，探討風格如何隨時間轉化，同時保有鮮明個性。Silvana Armani從比例與輪廓著手，以俐落明確的視覺語言貫穿全系列，並透過材質、剪裁與色彩的重新組合，呈現熟悉又新鮮的Armani美學。

新竹人不是在巨城就是在去巨城路上 中秋連假業績飆增10%

中秋連假剛過，Big City遠東巨城購物中心今指出，連假期間吸客磁場全開，四天連假業績成長10% ，憑藉是強大品牌陣容、豐富集客活動獨家「BIG回饋258%」買越多送越多，帶動全館來客，坐實網路用語「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上。 」

500盤2026／琢璞嚴選神經醯胺修護肌能面膜 為肌膚找回安定潤澤

台灣原創美食評鑑《500盤》今年邁入第六屆，繼公布由50位跨界名人組成的評審團得盤名單，並首度推出「亞洲100盤」，將上海、京都、東京、首爾、香港、曼谷及新加坡等七座美食城市納入評選版圖。9月23日再於台北晶華酒店舉辦盛大的「500盤晚宴」。「琢璞診所」與其電商品牌「琢璞嚴選 」一同共襄盛舉，帶來美的體驗。

iPhone手機殼換新潮！6大品牌軍規、磁吸、晶透時尚防護新品一次看

iPhone 18 Pro新機登場，手機殼也同步迎來新一波升級！從UAG、NOMAD、LAUT、Belkin到犀牛盾與CASETiFY，各品牌紛紛推出新款保護殼，從軍規防摔、太空級防護，到MagSafe磁吸、360度支架與精品皮革材質，甚至加入更多透明、繽紛與個性化設計，讓手機防護不只顧安全，也能兼顧日常使用與穿搭風格。

飛日韓1199元起！台灣虎航2027夏季航班第一波開賣 周四3資格優先搶票

台灣虎航2027夏季航班第一波即將開賣，台灣虎航表示，東京、大阪、福岡、岡山、沖繩、釜山等人氣航點一次開賣，單程未稅1199元起，10月1日周四尊榮虎、樂虎卡VIP及TeamMax優先購票，周五至周六開放全虎迷，提早把下一趟旅行排進行事曆。

日本岡山怎麼玩？ 旅遊攻略、必玩景點一次看

賞楓季要到了，想走訪日本三大名園了嗎？還是登上備中松山城看雲海？岡山後樂園、岡山城、吉備津神社等人氣景點特色一次看，輕鬆掌握「晴天之國」旅遊攻略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。