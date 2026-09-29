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飛日韓1199元起！台灣虎航2027夏季航班第一波開賣 周四3資格優先搶票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，單程未稅1199元起。聯合報系資料照
台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，單程未稅1199元起。聯合報系資料照

台灣虎航2027夏季航班第一波即將開賣，台灣虎航表示，東京、大阪、福岡、岡山、沖繩、釜山等人氣航點一次開賣，單程未稅1199元起，10月1日周四尊榮虎、樂虎卡VIP及TeamMax優先購票，周五至周六開放全虎迷，提早把下一趟旅行排進行事曆。

台灣虎航表示，尊榮虎（tigerprime）、樂虎卡VIP及TeamMax，10月1日周四優先購票，銷售期間自周四上午10時至晚上11時59分，旅遊期間自2027年3月28日至10月30日，需透過專屬購票網頁。

至於全虎迷開賣時間，台灣虎航表示，銷售期間自周五上午10時至周六晚上11時59分，旅遊期間自2027年3月28日至10月30日。

台灣虎航夏季航班第一波開賣的日本航線部分，台北-成田1899元起、高雄-成田1899元起、台北-羽田1899元起、台北-大阪1799元起、高雄-大阪1799元起、台北-福岡1799元起、高雄-福岡1799元起、台北-名古屋1899元起、台中-名古屋1899元起、高雄-名古屋1899元起、台北-沖繩1599元起、台中-沖繩1599元起、高雄-沖繩1599元起、台北-新千歲2299元起、高雄-新千歲3299元起、台北-函館2599元起、台北-仙台2299元起、高雄-仙台2299元起、台北-新潟2299元起、台北-小松1899元起、台北-岡山1799元起、台北-高知1799元起、台北-佐賀1799元起、台北-宮崎1799元起、高雄-熊本1799元起、台北-石垣島1599元起。

韓國航線部分，台北-仁川1199元起、台北-釜山1399元起、台北-濟州1399元起、台中-濟州1399元起、高雄-濟州1399元起、高雄-金浦1199元起。台灣虎航表示，以上票價皆為單程未稅價，實際票價及航班資訊以台灣虎航官網訂位系統顯示為準。促銷座位數量有限，售完為止。各航線適用旅遊期間可能有所不同，詳情依官網公告為準。

台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，單程未稅1199元起。圖／台灣虎航提供
台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，單程未稅1199元起。圖／台灣虎航提供

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