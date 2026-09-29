雄獅攜長榮機票買一送一！曼谷、沖繩等5航點 東京首爾5,888元

搶攻秋冬、寒假及明年賞櫻旅遊商機，雄獅旅遊攜手長榮航空祭出機票優惠，9月30日至10月8日推出曼谷、沖繩、河內、吉隆坡及香港等指定航點「買一送一」，東京、首爾及釜山來回機票一口價5,888元，西雅圖、舊金山則為16,888元；長榮航空全航線另享專屬折扣最低5折起，出發日期最晚涵蓋至明年3月底。

雄獅旅遊表示，活動期間平日上午10時將限量釋出兩人同行、其中一人免費的來回機票，航點包括曼谷、河內、吉隆坡、香港及沖繩；上午11時則接力推出一口價機票，東京、首爾與釜山來回5,888元，西雅圖及舊金山來回16,888元，均採限量方式銷售。

除限量優惠外，此次長榮全航線也推出專屬折扣最低5折起，涵蓋日韓、東南亞、美加及歐洲等航點，以及即將開航的印度德里，旅遊日期一路延伸至明年3月底，瞄準秋冬節慶、寒假及明年春季賞櫻需求。

雄獅觀察，冬季東南亞氣候相對適中，加上飛行時間較短，成為短天數海外旅遊熱門選擇；東京、首爾及釜山則隨明年3月中下旬進入賞櫻旅遊旺季，已有旅客開始提前規畫行程。西雅圖、舊金山等美西城市，則因寒假時間較長，成為家庭安排多天數旅遊的選擇之一。

雄獅預估，在買一送一及一口價機票帶動下，活動期間開票量可望較平日成長近3倍。

雄獅此次也搭配多項加碼優惠，購買日本或東南亞長榮機票，每筆訂單可獲當地eSIM一日吃到飽序號；購買長榮全航線機票則可獲昇恆昌線上購物金序號，最高折抵逾2,000元。購買日本機票另可取得10月12日至19日當地遊及訂房最高半價活動參加資格。

此外，活動期間雄獅每日發送APP 400元及指定銀行千元折扣碼，並有機會抽中2,000點雄獅幣；周三會員日下單，另可參加機場接送900元折扣碼抽獎。