日本岡山怎麼玩？ 旅遊攻略、必玩景點一次看

岡山縣位於日本中國地方，因晴天較多、降雨量較少，有「晴天之國」的稱號。旅客抵達岡山桃太郎機場後，可搭乘機場巴士前往岡山車站核心商圈，車程約30分鐘。對於喜愛慢活與深度文化的旅人來說極具吸引力。

想來一趟充滿文藝與歷史風情的日本小旅行？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點出討論度最高的「日本岡山十大景點」，包含經典庭園、古城遺跡與自然絕景等，幫你把這座城市的精華一次打包帶走！

No.10 犬島

雄獅旅遊提供

雄獅旅遊提供

「犬島」名稱由來流傳著與學問之神「菅原道真」有關的傳說。相傳菅原道真被流放至九州太宰府途中，遭遇暴風雨，後因聽見狗吠聲循聲靠岸並獲救，島上又有犬形巨石，當地因此流傳「犬島」之名。

有趣的是，雖然名字叫犬島，如今島上卻以藝術作品與島嶼景觀聞名。最具代表性的景點之一是「犬島精錬所美術館」，以1909年建造的銅製錬所遺構為基礎，保存工場遺跡、煙囪與紅磚等產業遺構，並結合現代藝術與自然能源，呈現不同於一般美術館的參觀體驗。如果想更彈性地安排離島行程，也可依照旅遊需求選擇相關行程。

犬島也是瀨戶內國際藝術祭的重要展地之一，島上可見「家計畫」等藝術作品，旅人可以沿著聚落與海岸漫步，在島嶼風景中探索不同形式的藝術。到訪過的網友推薦：「一座島、幾件作品、一點海風，安靜地和自己散步」、「犬島是這次岡山行我最喜歡的景點！這裡的藝術品以多種形式並結合自然風景呈現，不是高高在上，是與生活共存的日常風景」。

No.9 鷲羽山展望台

雄獅旅遊、東南旅遊提供

雄獅旅遊、東南旅遊提供

位於倉敷市南端的鷲羽山，是瀨戶內海國立公園的代表性景勝地之一，因從遠處眺望時，山勢形似展翅飛翔的鷲而得名。

鷲羽山可眺望瀨戶內海多島景觀與瀨戶大橋，也是知名夕景欣賞地點，並入選「日本的夕陽百選」。山頂附近的鐘秀峰海拔133公尺，可欣賞360度景觀。網友分享提到，「主要分為第一展望台、第二展望台、山頂展望台」、「兒島車站有公車到鷲羽山展望台」、「這裡真的很美，放遠望去，心情超好、超放鬆」。

No.8 阿智神社

雄獅旅遊提供

雄獅旅遊提供

佇立於倉敷美觀地區鶴形山山頂的阿智神社，是座擁有超過千年歷史的古老神社，主祭宗像三女神，被視為交通安全與祈求良緣的信仰中心。從美觀地區古街沿著石階而上即可抵達，山頂還能俯瞰倉敷美觀的景色。

阿智神社內有株被指定為岡山縣天然紀念物的古老紫藤樹，名為「阿知之藤」，樹齡估算超過三百年。每年春末紫藤花盛開時，總會吸引大批遊客前來朝聖。此外，神社獨特的「花纏守」精緻小巧，深受遊客喜愛。網友提到：「非常棒的景觀，可以看整個倉敷老街」、「御守本人真的好美，花纏守主要是祈求良緣成就，想要有好姻緣、好人緣真的值得入手一條」、「買了一本御朱印帳，封面就是用了紫藤花的圖騰，很漂亮」。

No.7 吉備津神社

東南旅遊提供

東南旅遊提供

「吉備津神社」是岡山著名的桃太郎傳說發祥地之一，主祭大吉備津彥命，相傳為桃太郎與惡鬼「溫羅」的交戰地。

吉備津神社的本殿與拜殿為日本國寶，最大特色是順應山勢地形建造、長達約398公尺的木造大迴廊，線條極具美感。神社內還有傳說中封印惡鬼溫羅首級的「鳴釜神事」，保留著透過鐵鍋鳴響聲來占卜吉凶的傳統儀式。

網友表示，「入口處很多白色燈籠，莊嚴沉穩，很好看也很好拍照」、「國寶本殿的建築氣勢宏偉，獨特的樣式在日本只有這裡能看到，非常值得細細欣賞」、「販賣部有很可愛的紀念品，推薦大家買桃太郎御朱印」。若想深入深訪這座桃太郎傳說發源地，非常適合加入精選瀨戶內海歷史名勝與庭園的漫遊行程。

No.6 瀨戶大橋

雄獅旅遊、東南旅遊提供

雄獅旅遊、東南旅遊提供

橫跨瀨戶內海、連接岡山縣與香川縣的瀨戶大橋，於1988年正式通車，由吊橋、斜張橋與桁架橋等多座橋梁組成，是道路與鐵路共構的橋梁群，也是世界最大級的橋梁之一。

旅客可以搭乘JR電車，體驗從橋上穿越瀨戶內海的景色，也能在岡山縣一側的鷲羽山等展望地點遠眺橋體。網友於Google評論分享「人造的、不可思議的藝術品」、「令人嘆為觀止的規模和壯麗的群島美景」、「連結本州與四國，是日本規模宏大的跨海橋樑。站在高處遠眺橋樑與大海、島嶼交織成壯麗景色，船隻穿梭其間，畫面如詩如畫」。

No.5 備中松山城

雄獅旅遊提供

雄獅旅遊提供

備中松山城坐落於岡山縣高梁市的臥牛山（標高430公尺），是日本現存十二天守中唯一的「山城」，也是日本國家指定重要文化財。

因其特殊的地理位置，秋季至春季清晨，在晴朗、日夜溫差較大且風勢較弱等條件配合下，有機會出現雲海，從雲海展望台可以眺望雲霧中的城堡，因此有「天空之城」的美稱。

城內還有一隻可愛的橘白貓「Sanjuro（三十郎）」，在2018年就任為城主，深受遊客喜愛。網友提到，「此次到岡山，其中一個重要行程，就是要專程拜訪備中松山城的城主三十郎大人」、「整座城堡利用險峻岩壁築起超過10公尺的宏偉石垣，地勢固若金湯」、「自駕從停車場走上去約15分鐘，爬升蠻陡，有帶長輩要注意，登山口有竹子可以免費借用」。

No.4 永旺夢樂城 岡山 AEON MALL

雄獅旅遊提供

雄獅旅遊提供

位於JR岡山站附近的永旺夢樂城岡山，透過地下道即可前往，是西日本地區最大級的都市型購物中心之一。館內集合服飾、生活雜貨、餐飲與超市等店舖，無論是安排購物、採買伴手禮，或遇到雨天想找室內景點，都能納入岡山旅遊行程。

旅客評論提及，「離岡山車站很近的大型購物中心，建議直接走地下道更方便」、「位在1F的AEON超市是我最推薦的地方，除了販賣生鮮、熟食、雜貨，也有販售岡山土產」、「有超市、無印良品跟Uniqlo，都可退稅」。

No.3 岡山城

雄獅旅遊提供

雄獅旅遊提供

岡山城最初由戰國時代名將「宇喜多秀家」建立，位於旭川河畔，因其天守閣外牆塗上黑色漆板，就像是烏鴉羽毛般深邃，獲得「烏城」的雅稱，從天守閣可眺望旭川、岡山後樂園與岡山市景。

這座名城也是許多四國行程中的核心亮點，近年完成大規模改裝升級，館內設有豐富的數位互動展覽與歷史介紹，並提供城主與姬樣的和服體驗區。登上頂樓天守閣，能將旭川與鄰近的岡山後樂園景色盡收眼底。遊客表示：「漆黑亮麗的城牆非常有特色，建議購買與後樂園的套票」、「主要介紹岡山城的歷史，內部有電梯跟冷氣，二樓有許多體驗，夜間點燈非常漂亮，是個很輕鬆的城堡」、「天守閣1樓的冰淇淋好吃」。

No.2 岡山後樂園

雄獅旅遊提供

雄獅旅遊提供

岡山後樂園擁有超過300年的歷史，與金澤兼六園、水戶偕樂園並列為「日本三大名園」之一。

這座由江戶時代岡山藩主池田綱政所建造的大名庭園，採取廣闊的「回遊式」山水設計，巧妙將遠處的岡山城作為借景；園內擁有大片綠意盎然的草坪、蜿蜒的曲水、池塘與茶園，四季景色各異，春天櫻花、夏天新綠、秋天紅葉與冬雪皆各有風采。若想體驗這座名園的絕美景色，雄獅旅遊推出主打不進免稅店、outlet自由逛的日本岡山旅遊行程，在美麗的庭園內走走逛逛，感受自然意趣之美。

Google評論提到，「有池塘、草地、茶室和蜿蜒小徑，怎麼走都很舒服，也很適合慢慢散步拍照」、「從園內還能欣賞岡山城，黑色天守閣與綠意庭園同框真的很美」、「入園之後有個小茶攤，可以花700元坐著享用一小杯現刷抹茶＆一小顆紅豆餡吉備團子，逛完後再享用很愜意」。

No.1 倉敷美觀地區

東南旅遊提供

東南旅遊提供

位於倉敷市的核心觀光區「倉敷美觀地區」，是保留了江戶時代繁榮商港風貌的歷史傳統建築群保存地區。沿著倉敷川兩岸，一整排白壁土藏建築與垂柳交織，散發出濃厚古樸的懷舊氛圍。

許多人特別安排參加東南旅遊推出的四國熱門遊程，悠閒漫步於此，感受別具特色的日式風情。來到這裡可以搭乘「倉敷川搖櫓船」隨水波悠遊，或是穿著和服走訪巷弄間的獨立咖啡館、文創雜貨店與質感餐廳，創造難忘的回憶。

區內還有日本第一家私立西洋美術館「大原美術館」，完美兼具了歷史、藝術與漫遊體驗。網友一致推薦表示，「隨便一個角度拍起來都很美，完全就是必來的地方」、「保留了江戶時代的街道風貌，充滿懷舊氛圍」、「最標誌性的景觀莫過於『白壁土藏』（黑瓦白牆的倉庫）與沿著倉敷川低垂的翠綠柳樹」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月9日至2026年9月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

台北101煙火祕境曝光！全台10大浪漫夜景餐廳 饗 A Joy、饗饗搶下冠亞軍

裝潢預算怎麼花？十大居家升級最有感 浴室、廚房設備一次看

2026台中Buffet推薦！十大吃到飽自助百匯 必吃招牌、訂位撇步懶人包

青花驕、一蘭、林聰明強勢上榜！十大熱銷名店泡麵好吃到外銷

逛寶雅都買什麼？網路熱議10大保養類別 保濕、美白、抗老最夯