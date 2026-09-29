頂呱呱「一斤雞」回來了！600克299元 經典炸雞切法復刻

台灣本土速食品牌頂呱呱經典老味道回歸。頂呱呱宣布，10月1日至11日限時推出復刻版「經典肉塊」，重現早期「一斤雞」的炸雞切法，一份600克特價299元，從雞胸、雞腿到雞翅等不同部位隨機搭配，讓老顧客重溫早期吃法，也搶攻年輕消費者嘗鮮商機。

頂呱呱表示，「肉塊」是早期一斤雞的商品名稱，也是品牌具代表性的炸雞產品之一。製作時將整隻雞依特有方式分切，需要仰賴人工判斷，逐一切成大小適中的雞肉塊，相較一般炸雞工序更加繁複。

由於採整隻雞分切，一份肉塊中可能吃到雞胸、雞腿、雞翅等不同部位，各有不同口感；加上肉塊切得較小，醃料能更完整包覆雞肉，油炸後外層也更加酥脆。早期肉塊採秤重方式販售，之後逐漸以「一斤」作為固定份量，也因此有了消費者熟悉的「一斤雞」名稱。

此次頂呱呱重新以「經典肉塊」之名推出一斤雞，並重現品牌創始時期的肉塊切法，希望喚起老顧客對過往產品的記憶，同時讓未曾吃過一斤雞的年輕客群，體驗不同於現今常見大塊炸雞的吃法。

「經典肉塊」每份600克，特價299元，雞肉部位採隨機搭配；購買一份還可加購「神級點心盒」，優惠價99元，原價154元，內容包括雞脖子1份及地瓜薯條1份，每份經典肉塊限加購一組。

除了復刻經典商品，頂呱呱也同步強化外送服務。旗下「勇敢點」線上點餐服務將自10月1日起正式新增外送功能，消費者除原有的到店自取，也可選擇外送到家，兩種點餐方式餐點售價均與門市相同，外送則另計運費。

頂呱呱指出，消費者透過「勇敢點」線上點餐同樣可累積品牌會員點數，並搭配不定期優惠活動。透過經典商品復刻與新增自有外送服務雙軌並進，持續擴大不同消費場景。