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2026「屏東100碗」9月30日榜單公布！10位跨界名人評審曝光

聯合報／ 記者高婉珮／台北即時報導

由指標性青年媒體《500輯》於2023年創立的全台小吃新指南「500碗」，近年已成為全民國旅時最常搜尋在地美食的重要關鍵字。繼去年首度攜手屏東縣政府推出「屏東100碗」後，今年9月再度聚焦台灣最南端，預計9月30日盛大揭曉第二屆得碗名單。

延續專注料理本質、挖掘在地滋味的核心精神，「屏東100碗」邀集10位來自不同領域的評審，各自選出10碗心目中最能代表屏東的在地美味。透過10位評審的味蕾經驗，「屏東100碗」不只串起地方飲食的多元滋味，也從料理出發，帶出屏東的文化底蘊與土地故事，進一步勾勒一張兼具飲食、文化與旅行探索價值的屏東味覺地圖。

本屆「屏東100碗」邀請到知名美食評論家、作家、在地名廚、娛樂與文創產業界名人，以及出身屏東的各領域傑出人士，組成10人跨界名人評審團：包括美食評論家焦志方、美食家許心怡；法料主廚邱泓訓、中餐主廚施俊守；演員于子育、歌手潮州土狗CZ DOGG；作家郭銘哲、職棒選手王柏融；部落客暨旅遊作家凱南Kenan、以及美食部落客「潔西愛食記」。

2026「屏東100碗」邀集10位來自不同領域的評審，各自選出10碗心目中最能代表屏東的在地美味。圖／500輯提供
2026「屏東100碗」邀集10位來自不同領域的評審，各自選出10碗心目中最能代表屏東的在地美味。圖／500輯提供

母親來自屏東縣春日鄉的知名演員評審于子育表示，來到屏東就像參加一場屬於土地與人情的音樂嘉年華。無論是百年老店，還是返鄉青年創造的新料理，「每一道菜都承載著山海風土，也盛滿南台灣最真誠的熱情。」

評審美食家許心怡認為，屏東最迷人的地方，就是它永遠藏著下一個值得發現的味道。「這是一座很適合用味蕾旅行的城市。」

長期深耕庶民飲食與在地旅行書寫的作家評審郭銘哲則指出，從山到海，屏東每個鄉鎮都有自己的味道。「我一直相信，屏東美食不能只是看別人介紹，更值得親自走一趟。」

屏東山海相依，從山林到海岸，豐饒的農漁物產孕育出鮮明的南國滋味；而多元族群共融，更形塑出屬於屏東的飲食性格。「屏東100碗」從一碗料理出發，走進食物背後的土地、文化與人物故事，透過一碗碗地方滋味，看見屏東飲食從傳統走向當代的脈絡，也描繪出一幅持續變動、愈來愈豐富的南國味覺風景。

2026「屏東100碗」預計9月30日盛大揭曉。圖／500輯提供
2026「屏東100碗」預計9月30日盛大揭曉。圖／500輯提供

屏東 榜單 小吃

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