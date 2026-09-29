夏慕尼尋找「哈尼」身分證符合 HONEY520任兩碼 款待1200元波士頓龍蝦

王品集團旗下鐵板燒品牌夏慕尼搶攻秋季約會、聚餐商機，祭出身分證優惠，即日起至11月30日尋找全台「哈尼」，消費者平日到夏慕尼消費2客套餐，只要身分證字號符合「HONEY520」其中任2碼，即招待價值1,200元的波士頓龍蝦1隻；消費4客套餐則送2隻，依此類推。

夏慕尼表示，此次以「哈尼」為主題延續品牌浪漫約會定位，活動期間平日至全台門市享用套餐，身分證字號只要對中「HONEY520」任2碼，即符合活動資格。招待的波士頓龍蝦由主廚以鐵板高溫香煎，再搭配法式醬汁，藉此拉高雙人約會及多人聚餐的吸引力。

除身分證優惠外，夏慕尼今年也與哈根達斯合作，推出七夕雙人套餐及專屬甜點。9月底前至門市享用「極致迷戀 海陸盛宴」雙人餐，可獲得限量「冰淇淋雙球買一送一兌換券」1張，兌換券可於11月30日前至哈根達斯指定門市使用。

夏慕尼也將品牌觸角延伸至超商鮮食市場，今年跨界攜手全家便利商店，一口氣推出「夏慕尼主廚秘製松露奶香燉飯」、「夏慕尼普羅旺斯風味青醬烤雞麵」、「夏慕尼櫻花蝦炒飯」及「夏慕尼燻鴨佐白蘭地義大利麵」等4款即食商品，將鐵板燒品牌風味延伸至便利商店消費場景。

配合雙方合作，即日起至10月13日，在全家購買夏慕尼聯名系列任一主食，可獲得價值388元的「松露鮑魚」兌換券；10月1日至12月11日期間，持券於平日至全台夏慕尼門市消費2客套餐，即可兌換松露鮑魚。夏慕尼透過門市優惠、異業聯名及超商鮮食布局，擴大品牌接觸消費者的場景。