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訂位被嗆「你家死人」！高雄火鍋店道歉祭包場免費吃 他反問：怎麼敢去

聯合新聞網／ 綜合報導
火鍋店示意圖。圖／AI生成
火鍋店示意圖。圖／AI生成

高雄橋頭一間火鍋店近日爆發訂位糾紛。一名網友在中秋連假期間致電詢問用餐事宜，沒想到連打3通電話，自己甚至都還沒開口，就接連遭店員以粗俗言語辱罵，第3通更被嗆「在哭是不是啊？家裡死人」，讓他氣得錄影存證並將事件公開。爭議延燒後，店家數度發文致歉，不僅宣布開除涉事員工，更提出「73人免費包場」作為補償，不過當事人認為店家的處理仍未真正回應他的感受，表示無法安心前往用餐，因此不願接受邀請。

當事網友在Threads發文表示，事發當天原本與家人計畫前往高雄橋頭糖廠附近遊玩，並打算順道至該火鍋店用餐，因此致電詢問能否訂位或現場候位。沒想到第一通電話才剛接通，自己甚至一句話都還沒說，就聽見店員說「哩洗咧靠杯膩」，過程中還伴隨訕笑聲，讓他一度懷疑是不是打錯電話。

由於實在太過錯愕，他重新確認店家電話後再次撥打，沒想到第2通同樣還沒來得及表明來意，就遭對方嗆聲「拎刀西郎膩」，電話直接被掛斷。家人在一旁聽見後也難以置信，懷疑是不是電話號碼有誤。當事人再次查詢並確認號碼無誤後，決定第3度致電，這次也在家人提醒下事先錄影存證。不料電話接通後，他仍然還沒開口，對方便直接說：「在哭是不是啊？家裡死人。」

當事人強調，自己從頭到尾都沒有與店員發生爭吵，也沒有使用任何不禮貌的言語，連訂位都還沒開口問。他表示，消費者可以理解假日店家忙碌，也能接受客滿、無法訂位，甚至店家當下沒空接電話，但無法理解「一位消費者甚至連話都還沒開口，究竟是做了什麼，才需要先被這樣問候？」

店家事後回應，事發當天上午11時營業前後，確實持續接到多通「未顯示號碼」的電話，員工估計約有10通，且來電情況一路持續至下午，因此員工誤以為又是惡作劇或騷擾電話。目前已聯繫中華電信，希望調取當天通聯紀錄，預計約需10個工作天才能取得相關資料，再依結果進一步釐清。不過店家同時強調，即使當天確實遭到電話騷擾，「也不是員工口出穢言的辯解」，目前已針對涉事員工進行處理。

不過，當事人認為，即使店家對未顯示號碼有所疑慮，也可以先詢問來電者身分、直接掛斷，甚至選擇不接電話，而不是在對方尚未開口前就辱罵。他也強調，自己在事發前從未致電過該店，因此無法接受店家以誤認為惡作劇電話作為最初的解釋。

有網友注意到，原PO的來電顯示為「未顯示號碼」，也有人好奇為何前兩通電話都沒有錄影，只有第3通留下畫面。對此，原PO進一步說明，自己過去從事業務工作，當時公司沒有提供公務手機，因此需要使用私人電話聯絡客戶。為避免下班後持續接到工作相關電話，才會將手機設定為隱藏號碼，這項設定之後也一直沿用。

至於為何直到第3通才錄影，他表示，第一通電話時一度以為可能是店員彼此打鬧，沒注意到電話已經接通；第2通則懷疑自己是不是聽錯，直到家人也覺得不可思議，才要求他第3次撥打時錄影，確認是否真的打對店家，「沒想到又再度被惡言相向」。

隨著爭議持續延燒，店家之後再度發文道歉，也宣布將直接開除涉事員工，並重新加強其他員工的基本禮儀、面試及教育訓練，希望避免類似情況再次發生。此外，店家還提出「包場招待」作為補償，預計10月2日晚間6時至10時暫停接待其他客人，將店內全部73個座位留給當事人及親友，由店家全額招待當天所有消費；若當事人當天時間無法配合，也可以另外協調日期。

不過，原PO對這項補償並不買單，坦言經歷這次事件後，自己和家人在心理上也已經無法安心前往，並表示目前對於前往店內用餐的食安及人身安全都有疑慮，「就算真的有騷擾電話，那也不是平白無故遭受到這些言語攻擊的理由」。

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