新光三越首波周年慶10月1日開跑 台北南西店獨家扣50點抽iPhone Duo

2026新光三越周年慶首波6店（台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南小北門、高雄三多）將於10月1日起開跑。今年台北南西歷經半年準備完成近10年最大改裝，從一館B1、4樓到三館，累計超過100櫃新櫃調整。周年慶南西店推出點數盛典，首四日推出300點兌換限量好物，10月1日至10月18日獨家再推出扣50點再抽價值74,900元的iPhone Duo 256G。

南西一館1樓至4樓強化輕奢與香氛，包括COACH、TORY BURCH、MICHAEL KORS、LONGCHAMP、ARTIFACTS

DIPTYQUE、JO MALONE等品牌全新亮相；B1鎖定18至35歲年輕客層集結IP話題選物、日系服飾、生活風格、12家女鞋與人氣潮飲，DEVILCASE、MINISO FRIENDS、NORNS、studio CLIP、JEANASIS、大茗本位製茶堂、得正等品牌進駐。三館則擴大日韓潮流，包括全台首發進駐的MUCENT、西區獨家的KODAK Apparel、EMIS、MUUT、DIESEL、HOKA、COVERNAT、GOOPiMADE等潮流新櫃，進一步放大三館年輕潮流聚落屬性。

周年慶化妝品更是吸客主力，今年化妝品備貨由80萬組增加至100萬組，並打出保養品買一送多、買正送正、精華與話題底妝為主軸。首四日蘭蔻小黑瓶發燒組下殺3.5折，雅詩蘭黛超級年輕無敵膠原組買75ml送60ml；另有SK-II超限量青春增量組、肌膚之鑰彩虹藻鑽光精華單品組等高單價保養精品同步加碼。彩妝則鎖定話題底妝與氣墊，集結ROSÉ代言YSL超模光感精華水氣墊、PRADA原生霧光尼龍氣墊粉餅，以及GIORGIO ARMANI、DIOR等人氣底妝，搭配化妝品單筆滿2,000元送2,000點skm points(可累贈)，以商品組合與點數回饋雙重加乘。

並從百大品牌中精選年度熱銷與話題商品，涵蓋美妝、運動、家用與配件，包括Jennie同款RAYBAN偏光墨鏡限量特價6,490元(原價8,100元)、IPSA黑金水雙入組特價4,500元(價值8,000元)、席夢思沁涼記憶枕首四日買一送一，以及CONVERSE、HOKA(西區獨家)、NEW BALANCE、NIKE等人氣運動品牌優惠。

台灣單人戶占比已達40.5%，家庭結構持續朝小型化發展，台北南西店今年周年慶從智慧清潔、多功能廚電、空氣管理到3C娛樂全面布局。像是iRobot Roomba Max 705 Combo AI掃拖旗艦機皇特價25,980元、飛利浦旗艦智能電鬍刀下殺4.9折、象印南西獨家贈禮烘烤微波爐特價22,990元，另有Dyson、LG空氣清淨機等換季家電同步加碼；法雅客與[i]Store則以Nintendo Switch 2、Apple熱門3C商品搶攻居家娛樂商機。

新光三越周年慶全館累計滿5,000元送5,000點skm points(可累贈)，化妝品單筆滿2,000元送2,000點skm points(可累贈)；名品、大家電、法雅客及[i]Store單筆滿萬元送5,000點skm points(可累贈)，另首七日skm pay獨享加碼，名品、大家電、法雅客及[i]Store單筆滿萬元送10,000點skm points(可累贈)。

今年同步還有寶可夢IP卡友禮、南西店獨家卡友禮及業種限定贈獎。南西獨家卡友禮首四日推出高單滿額禮，會員持skm pay當日累計消費滿35萬，即贈Apple Watch Series 12、Dyson HD17輕量吹風機，消費60萬元即贈Dyson V16 Piston Animal強勁雙錐吸塵器；10月9日至10月12日再推出「會員獨享百倍奉還」(10月8日開始線上扣點兌換)，扣50點skm points即可獲得500元美麗抵用金。