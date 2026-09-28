鬼塚虎米蘭秋冬秀 MOMO性感長腿搭毛靴超辣、王淨甜美混搭學院風

Onitsuka Tiger鬼塚虎於米蘭時裝周發表2027春夏系列。本季以「ENERGY STATION能量之所」為核心主題，將人們匯聚、補充能量並再次啟程的場域化為設計靈感。大秀邀請品牌大使MOMO、日本男星山下智久、韓國男星金載原、泰國女星Baifern、中國女星楊紫、台灣演員王淨及各國名人出席觀秀，共同揭幕本季時尚新章。

本季服裝以「剪裁與運動風格的融合」為核心。大地色調西裝透過深淺色彩對比展現豐富層次，搭配絲綢般滑順質感的襯衫。經典西裝長褲則以現代比例重新演繹，勾勒洗鍊都會風格。粉紅與淡藍色襯衫加入蝴蝶結細節，搭配汲取1960年代摩托車風格靈感的皮革迷你裙。

運動元素也貫穿本季系列，寬鬆帆布工作外套以層次方式搭配上衣，下身則選用以泰拳為靈感的雙層寬版羊毛短褲；花卉印花上衣點綴蝴蝶結細節，搭配兩側飾有雙條紋設計的寬版丹寧褲，呼應品牌經典「TIGER PAW」虎爪紋元素。系列同時融入Grunge另類搖滾美學，高腰線迷你洋裝搭配大量絲質流蘇細節；寬鬆低腰長褲則與皮革外套、背心、連帽上衣及坦克背心交錯層搭。

鞋履部分本季首度揭曉全新「Onitsuka Tiger Stripes」，保留品牌的經典虎爪紋元素，並以當代視角重新演繹其輪廓。經典MEXICO X66以復古金屬質感皮革及全新配色重新詮釋，並首次延伸推出穆勒鞋型。鞋履系列亦推出Tiger Yellow與花卉印花及膝綁帶高跟靴，以及多款金屬色調的中筒拳擊風綁帶高跟靴。柔軟樂福鞋則以輕盈結構重新詮釋經典英倫鞋型，分別推出經典Penny Loafer與鉚釘裝飾兩種款式。

本季伸展台上，Onitsuka Tiger鬼塚虎同步揭曉與日本代表性移動科技品牌Honda的全新合作。源自摩托車文化的圖像與輪廓，以輕盈網布及針織材質重新詮釋，將賽車裝備的機能美學轉化為當代時裝，Honda經典Wing Logo貫穿靴款、帽款、T恤及襪款等單品。雙方亦共同推出概念摩托車「Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept」。

日本男星山下智久出席Onitsuka Tiger鬼塚虎米蘭時裝周2027春夏系列發表。圖／摘自IG＠tomo.y9

王淨身穿Onitsuka Tiger鬼塚虎2026秋冬系列，黑色毛絨領飛行外套內搭藍白條紋長袖上衣，搭配灰藍格紋短裙、黑底白虎爪紋MEXICO 66 SEREZA，圖／Onitsuka Tiger提供

王淨身穿米白色羽毛紗絨毛無袖洋裝，搭配粉紫色麂皮肩背包、MEXICO 66 SEREZA尖頭鞋，在復古運動元素與女性化輪廓展現平衡。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎2027春夏系列，大地色調西裝搭配絲綢般滑順質感的襯衫，深淺對比展現層次。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎2027春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎2027春夏系列，以「剪裁與運動風格的融合」為核心。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎2027春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供