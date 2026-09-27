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iPhone 18 Pro哪裡買最便宜？網友分享好市多購機隱藏3重優惠秘技

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
內行會員都知道好市多是精打細算買新機的好地方。記者黃筱晴／攝影
內行會員都知道好市多是精打細算買新機的好地方。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro系列新機上市引發熱烈討論，不少還在猶豫的民眾仍在積極尋找最划算的入手管道。美式賣場好市多Costco再度成為精打細算族群鎖定的焦點，網友更熱烈分享「購機隱藏優惠秘技」，指出善用賣場的會員制度與聯名卡疊加回饋，就能以低於官網定價的優惠價格將新機帶回家。

好市多向來在Apple新品上架時就提供單機售價優惠，此次iPhone 18 Pro系列現場提供256GB、512GB兩種容量規格，現場單機價差落在1,501元至1,951元之間，容量越大差異越高，直接優惠不囉唆，一開賣就吸引許多內行會員搶買。

此外，搭配Costco聯名卡刷卡消費，賣場內可享2%好多金回饋，線上購物更達3%好多金回饋。資深會員更透露，若近期本就有換機計畫，購機前不妨先將會籍升等為黑鑽卡，除了可額外累積黑鑽會員專屬的2%消費回饋之外，還能享有每日提早入場購物的專屬權益，對於想在第一時間掌握補貨先機、避開擁擠人潮的消費者而言，絕對是搶購熱門現貨的一大優勢。

儘管多重優惠疊加能用更實惠價格入手新機，但在好市多買手機也有幾項限制需要留意。各門市的機型與顏色補貨狀況不固定，特定熱門容量或特殊色常常迅速被掃空，現場並不一定能即時遇上自己心儀的款式。另外，若打算使用聯名卡的分期付款服務，必須注意分期將無法享有好多金回饋，想要賺足高額回饋金的民眾務必選擇一次付清。

面對會員踴躍購機需求，好市多針對熱門的iPhone 18 Pro系列目前採取每卡限購1台的措施，後續Apple系列各品項將持續依實際到貨狀況陸續陳列販，沒有確切的時間表。

除了智慧型手機之外，同步開賣的Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4，以及AirPods 5等新品，在賣場與線上商城也分別推出不同機型優惠，想趁換機潮一次升級周邊配件的果粉，也可趁優惠入手。

賣場也同步開賣Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4與AirPods 5等新品。記者黃筱晴／攝影
賣場也同步開賣Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4與AirPods 5等新品。記者黃筱晴／攝影

賣場也同步開賣Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4與AirPods 5等新品。記者黃筱晴／攝影
賣場也同步開賣Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4與AirPods 5等新品。記者黃筱晴／攝影

好市多針對熱門的iPhone 18 Pro系列目前採取每卡限購1台措施。記者黃筱晴／攝影
好市多針對熱門的iPhone 18 Pro系列目前採取每卡限購1台措施。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro 512GB好市多現場單機價比官網現省1,751元。記者黃筱晴／攝影
iPhone 18 Pro 512GB好市多現場單機價比官網現省1,751元。記者黃筱晴／攝影

好市多現場單機價iPhone 18 Pro Max 512GB省下近2,000元，折扣幅度最大。記者黃筱晴／攝影
好市多現場單機價iPhone 18 Pro Max 512GB省下近2,000元，折扣幅度最大。記者黃筱晴／攝影

賣場也同步開賣Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4與AirPods 5等新品。記者黃筱晴／攝影
賣場也同步開賣Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4與AirPods 5等新品。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro 好市多 Costco

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