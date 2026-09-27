iPhone 18 Pro哪裡買最便宜？網友分享好市多購機隱藏3重優惠秘技
iPhone 18 Pro系列新機上市引發熱烈討論，不少還在猶豫的民眾仍在積極尋找最划算的入手管道。美式賣場好市多Costco再度成為精打細算族群鎖定的焦點，網友更熱烈分享「購機隱藏優惠秘技」，指出善用賣場的會員制度與聯名卡疊加回饋，就能以低於官網定價的優惠價格將新機帶回家。
好市多向來在Apple新品上架時就提供單機售價優惠，此次iPhone 18 Pro系列現場提供256GB、512GB兩種容量規格，現場單機價差落在1,501元至1,951元之間，容量越大差異越高，直接優惠不囉唆，一開賣就吸引許多內行會員搶買。
此外，搭配Costco聯名卡刷卡消費，賣場內可享2%好多金回饋，線上購物更達3%好多金回饋。資深會員更透露，若近期本就有換機計畫，購機前不妨先將會籍升等為黑鑽卡，除了可額外累積黑鑽會員專屬的2%消費回饋之外，還能享有每日提早入場購物的專屬權益，對於想在第一時間掌握補貨先機、避開擁擠人潮的消費者而言，絕對是搶購熱門現貨的一大優勢。
儘管多重優惠疊加能用更實惠價格入手新機，但在好市多買手機也有幾項限制需要留意。各門市的機型與顏色補貨狀況不固定，特定熱門容量或特殊色常常迅速被掃空，現場並不一定能即時遇上自己心儀的款式。另外，若打算使用聯名卡的分期付款服務，必須注意分期將無法享有好多金回饋，想要賺足高額回饋金的民眾務必選擇一次付清。
面對會員踴躍購機需求，好市多針對熱門的iPhone 18 Pro系列目前採取每卡限購1台的措施，後續Apple系列各品項將持續依實際到貨狀況陸續陳列販，沒有確切的時間表。
除了智慧型手機之外，同步開賣的Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4，以及AirPods 5等新品，在賣場與線上商城也分別推出不同機型優惠，想趁換機潮一次升級周邊配件的果粉，也可趁優惠入手。
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