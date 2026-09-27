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Gianni Chiarini 2026秋冬新包登場 珍奇收藏室為靈感交織皮革工藝
義大利輕奢包Gianni Chiarini 2026秋冬系列以歐洲文藝復興時期盛行的「珍奇收藏室」為靈感，從佛羅倫斯烏菲茲美術館八角廳的典藏氛圍汲取創意。以當代視角重新詮釋收藏精神，透過柔軟麂皮、亮澤鰻魚壓紋皮革、鴕鳥壓紋皮革與手工編織等細節，賦予每款包袋觸覺與視覺的豐富層次。
Dua肩背包：光澤紋理與編織工藝交織
品牌標誌性的Dua包款，以大容量肩背輪廓重新演繹。鰻魚壓紋皮革版本以細密紋理、鮮明光澤及佩斯利圖紋內裡展現低調奢華；麂皮版本則以手工編織皮革飾帶形成立體層次。寬敞包型更可兼顧日常實用性。
Sienna抽繩肩背包：鴕鳥紋理演繹當代新經典
全新Sienna以鴕鳥壓紋皮革打造，在柔軟絲滑的底質上重現鴕鳥皮自然紋理，獨特粒面與細膩觸感形成優雅對比。大容量包身搭配皮革抽繩，可自然收束輪廓；長肩帶與深棕色調兼顧日常實用性與造型感，呈現內斂而富有辨識度的秋冬風格。
Helena Round與Miranda：柔和曲線勾勒優雅廓形
Helena Round以加大馬鞍廓形回歸，深邃的午夜藍色調襯托麂皮圓弧包身，細緻縫線勾勒清晰結構。全新Miranda手提包則以柔軟麂皮搭配環繞包身的裝飾腰帶；寬敞容量與雙提把，讓優雅設計自然融入通勤日常。
Marcella托特包：個人化巧思打造專屬風格
Marcella系列延續寬敞實用的托特輪廓，以麂皮、鴕鳥壓紋皮革、鰻魚壓紋皮革及阿斯特拉罕羔羊毛效果面料，創造出霧面、亮澤與蓬鬆立體等多重質感。新作Manifesto環扣麂皮托特包專為搭配個人化吊飾而設計，外側的金屬環扣可懸掛另行選購的動物、花卉等立體皮革吊飾，讓使用者依喜好自由組合，打造獨特風貌。
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