Gianni Chiarini 2026秋冬新包登場 珍奇收藏室為靈感交織皮革工藝

義大利輕奢包Gianni Chiarini 2026秋冬系列以歐洲文藝復興時期盛行的「珍奇收藏室」為靈感，從佛羅倫斯烏菲茲美術館八角廳的典藏氛圍汲取創意。以當代視角重新詮釋收藏精神，透過柔軟麂皮、亮澤鰻魚壓紋皮革、鴕鳥壓紋皮革與手工編織等細節，賦予每款包袋觸覺與視覺的豐富層次。

Dua肩背包：光澤紋理與編織工藝交織

品牌標誌性的Dua包款，以大容量肩背輪廓重新演繹。鰻魚壓紋皮革版本以細密紋理、鮮明光澤及佩斯利圖紋內裡展現低調奢華；麂皮版本則以手工編織皮革飾帶形成立體層次。寬敞包型更可兼顧日常實用性。

Sienna抽繩肩背包：鴕鳥紋理演繹當代新經典

全新Sienna以鴕鳥壓紋皮革打造，在柔軟絲滑的底質上重現鴕鳥皮自然紋理，獨特粒面與細膩觸感形成優雅對比。大容量包身搭配皮革抽繩，可自然收束輪廓；長肩帶與深棕色調兼顧日常實用性與造型感，呈現內斂而富有辨識度的秋冬風格。

Helena Round與Miranda：柔和曲線勾勒優雅廓形

Helena Round以加大馬鞍廓形回歸，深邃的午夜藍色調襯托麂皮圓弧包身，細緻縫線勾勒清晰結構。全新Miranda手提包則以柔軟麂皮搭配環繞包身的裝飾腰帶；寬敞容量與雙提把，讓優雅設計自然融入通勤日常。

Marcella托特包：個人化巧思打造專屬風格

Marcella系列延續寬敞實用的托特輪廓，以麂皮、鴕鳥壓紋皮革、鰻魚壓紋皮革及阿斯特拉罕羔羊毛效果面料，創造出霧面、亮澤與蓬鬆立體等多重質感。新作Manifesto環扣麂皮托特包專為搭配個人化吊飾而設計，外側的金屬環扣可懸掛另行選購的動物、花卉等立體皮革吊飾，讓使用者依喜好自由組合，打造獨特風貌。

Marcella直紋麂皮托特包，19,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Helena Round麂皮馬鞍包，19,200元。圖／Gianni Chiarini提供

Marcella環扣麂皮托特包，‘19,800元（不含皮革吊飾）。圖／Gianni Chiarini提供

Dua鰻魚壓紋皮革肩背包，24,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Marcella直紋麂皮托特包，19,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Dua麂皮編織拼接肩背包，29,800元。圖／Gianni Chiarini提供