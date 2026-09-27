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Gianni Chiarini 2026秋冬新包登場 珍奇收藏室為靈感交織皮革工藝

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
義大利輕奢包Gianni Chiarini 2026秋冬系列，運用各式皮革工藝與手工編織等細節。圖／Gianni Chiarini提供
義大利輕奢包Gianni Chiarini 2026秋冬系列，運用各式皮革工藝與手工編織等細節。圖／Gianni Chiarini提供

義大利輕奢包Gianni Chiarini 2026秋冬系列以歐洲文藝復興時期盛行的「珍奇收藏室」為靈感，從佛羅倫斯烏菲茲美術館八角廳的典藏氛圍汲取創意。以當代視角重新詮釋收藏精神，透過柔軟麂皮、亮澤鰻魚壓紋皮革、鴕鳥壓紋皮革與手工編織等細節，賦予每款包袋觸覺與視覺的豐富層次。

Dua肩背包：光澤紋理與編織工藝交織

品牌標誌性的Dua包款，以大容量肩背輪廓重新演繹。鰻魚壓紋皮革版本以細密紋理、鮮明光澤及佩斯利圖紋內裡展現低調奢華；麂皮版本則以手工編織皮革飾帶形成立體層次。寬敞包型更可兼顧日常實用性。

Sienna抽繩肩背包：鴕鳥紋理演繹當代新經典

全新Sienna以鴕鳥壓紋皮革打造，在柔軟絲滑的底質上重現鴕鳥皮自然紋理，獨特粒面與細膩觸感形成優雅對比。大容量包身搭配皮革抽繩，可自然收束輪廓；長肩帶與深棕色調兼顧日常實用性與造型感，呈現內斂而富有辨識度的秋冬風格。

Helena Round與Miranda：柔和曲線勾勒優雅廓形

Helena Round以加大馬鞍廓形回歸，深邃的午夜藍色調襯托麂皮圓弧包身，細緻縫線勾勒清晰結構。全新Miranda手提包則以柔軟麂皮搭配環繞包身的裝飾腰帶；寬敞容量與雙提把，讓優雅設計自然融入通勤日常。

Marcella托特包：個人化巧思打造專屬風格

Marcella系列延續寬敞實用的托特輪廓，以麂皮、鴕鳥壓紋皮革、鰻魚壓紋皮革及阿斯特拉罕羔羊毛效果面料，創造出霧面、亮澤與蓬鬆立體等多重質感。新作Manifesto環扣麂皮托特包專為搭配個人化吊飾而設計，外側的金屬環扣可懸掛另行選購的動物、花卉等立體皮革吊飾，讓使用者依喜好自由組合，打造獨特風貌。

Marcella直紋麂皮托特包，19,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella直紋麂皮托特包，19,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Helena Round麂皮馬鞍包，19,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Helena Round麂皮馬鞍包，19,200元。圖／Gianni Chiarini提供

Marcella環扣麂皮托特包，‘19,800元（不含皮革吊飾）。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella環扣麂皮托特包，‘19,800元（不含皮革吊飾）。圖／Gianni Chiarini提供

Dua鰻魚壓紋皮革肩背包，24,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua鰻魚壓紋皮革肩背包，24,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Marcella直紋麂皮托特包，19,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella直紋麂皮托特包，19,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Dua麂皮編織拼接肩背包，29,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua麂皮編織拼接肩背包，29,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Sienna鴕鳥壓紋抽繩肩背包，24,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Sienna鴕鳥壓紋抽繩肩背包，24,800元。圖／Gianni Chiarini提供

工藝 義大利 鰻魚

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