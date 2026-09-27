27春夏米蘭時裝周／Emporio Armani穿上流動時光 中性設計極致輕盈

當時間流逝，究竟會留下什麼？Armani集團旗下的Emporio Armani於米蘭時裝周期間發表最新2027春夏男女裝系列，給出了極具詩意的答案。本季以「時光印跡」（Time Marks）為題，將「時間」的概念轉化為設計語彙，直接滲透於布料材質之中，透過獨特的工藝技術，打造出兼具故事深度與流暢剪裁的男女衣櫥。

本系列由設計團隊Silvana Armani與Leo Dell'Orco再度攜手操刀，巧妙利用「鹽晶」這一特殊元素。鹽既能保存物品，亦會帶來侵蝕與變化；設計團隊將其作為布料處理的媒介，更轉化為服飾上的亮眼刺繡。搭配酸洗、冷染工藝以及錯視技術，讓亞麻布料展現出彷彿歷經歲月穿著後的質樸痕跡；泡泡紗經揉皺與鏤空處理，鐳射加工的絲絨與交疊的歐根紗則營造出若隱若現的光影通透感，使每件單品都散發出沉穩的記憶質感。

「輕盈與自由」是本季的另一大核心。系列大量運用輕質真絲、黏膠纖維、平紋針織與亞麻，搭配解構傳統外套的拼接剪裁與繩結設計，打破陽剛與柔美的二元對立。男女裝之間相互借鏡，短版背心、寬管褲與輕柔針織衫自由穿梭，並偶爾點綴金屬細線與水感光澤布料，打破啞光質感的沉靜。整體色彩由不規則的中性自然色調逐漸轉變，最終回歸Armani最具代表性的經典黑色。配件方面，大容量包款、編織與布藝拖鞋，加上精巧頭飾的點綴，為造型增添多元層次。

外套摒棄固有結構，透過拼接剪裁與繩結元素重新構築。圖／奧西尼提供

Emporio Armani 2027春夏男女裝系列透過服裝詮釋時間的流逝。圖／奧西尼提供

酸洗與冷染工藝塑造出自然變化的色彩效果。圖／奧西尼提供

亞麻透過錯視工藝，重現衣物歷經歲月穿著後的質感。圖／奧西尼提供