快訊

青鳥喊在台北演「貍貓換太子」…沈伯洋不贊成傳喊卡 蔣萬安也表態了

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

都自認贏家？《經濟學人》點評川習會真正輸家 耽溺排場優先個人私利

聽新聞
0:00 / 0:00

27春夏米蘭時裝周／Emporio Armani穿上流動時光 中性設計極致輕盈

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Emporio Armani 2027春夏男女裝系列由Silvana Armani與Leo Dell'Orco再度攜手打造。圖／奧西尼提供
Emporio Armani 2027春夏男女裝系列由Silvana Armani與Leo Dell'Orco再度攜手打造。圖／奧西尼提供

當時間流逝，究竟會留下什麼？Armani集團旗下的Emporio Armani於米蘭時裝周期間發表最新2027春夏男女裝系列，給出了極具詩意的答案。本季以「時光印跡」（Time Marks）為題，將「時間」的概念轉化為設計語彙，直接滲透於布料材質之中，透過獨特的工藝技術，打造出兼具故事深度與流暢剪裁的男女衣櫥。

本系列由設計團隊Silvana Armani與Leo Dell'Orco再度攜手操刀，巧妙利用「鹽晶」這一特殊元素。鹽既能保存物品，亦會帶來侵蝕與變化；設計團隊將其作為布料處理的媒介，更轉化為服飾上的亮眼刺繡。搭配酸洗、冷染工藝以及錯視技術，讓亞麻布料展現出彷彿歷經歲月穿著後的質樸痕跡；泡泡紗經揉皺與鏤空處理，鐳射加工的絲絨與交疊的歐根紗則營造出若隱若現的光影通透感，使每件單品都散發出沉穩的記憶質感。

「輕盈與自由」是本季的另一大核心。系列大量運用輕質真絲、黏膠纖維、平紋針織與亞麻，搭配解構傳統外套的拼接剪裁與繩結設計，打破陽剛與柔美的二元對立。男女裝之間相互借鏡，短版背心、寬管褲與輕柔針織衫自由穿梭，並偶爾點綴金屬細線與水感光澤布料，打破啞光質感的沉靜。整體色彩由不規則的中性自然色調逐漸轉變，最終回歸Armani最具代表性的經典黑色。配件方面，大容量包款、編織與布藝拖鞋，加上精巧頭飾的點綴，為造型增添多元層次。

外套摒棄固有結構，透過拼接剪裁與繩結元素重新構築。圖／奧西尼提供
外套摒棄固有結構，透過拼接剪裁與繩結元素重新構築。圖／奧西尼提供

Emporio Armani 2027春夏男女裝系列透過服裝詮釋時間的流逝。圖／奧西尼提供
Emporio Armani 2027春夏男女裝系列透過服裝詮釋時間的流逝。圖／奧西尼提供

酸洗與冷染工藝塑造出自然變化的色彩效果。圖／奧西尼提供
酸洗與冷染工藝塑造出自然變化的色彩效果。圖／奧西尼提供

亞麻透過錯視工藝，重現衣物歷經歲月穿著後的質感。圖／奧西尼提供
亞麻透過錯視工藝，重現衣物歷經歲月穿著後的質感。圖／奧西尼提供

輕盈，是Emporio Armani 2027春夏男女裝系列的核心基調。圖／奧西尼提供
輕盈，是Emporio Armani 2027春夏男女裝系列的核心基調。圖／奧西尼提供

Armani 米蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

27春夏米蘭時裝周／林心如、NANA同框看秀！FERRAGAMO經典鞋包新蛻變

oqLiq登倫敦時裝周 發表2027春夏系列《RESONANCE｜共振》

以風格為名的沙漠探險 北川景子、潤娥現身Max Mara 27SS米蘭時裝周

UNIQLO : C 2026秋冬9/25上架！5款必買單品穿出精緻鬆柔都會感

相關新聞

27春夏米蘭時裝周／Emporio Armani穿上流動時光 中性設計極致輕盈

當時間流逝，究竟會留下什麼？Armani集團旗下的Emporio Armani於米蘭時裝周期間發表最新2027春夏男女裝系列，給出了極具詩意的答案。本季以「時光印跡」（Time Marks）為題，將「時間」的概念轉化為設計語彙，直接滲透於布料材質之中，透過獨特的工藝技術，打造出兼具故事深度與流暢剪裁的男女衣櫥。

27春夏米蘭時裝周／林心如、NANA同框看秀！FERRAGAMO經典鞋包新蛻變

米蘭時裝周期間，Ferragamo發表由創意總監Maximilian Davis打造的2027春夏系列，聚焦1940年代女性邁入職場的自由解放故事。Davis從時代的經典中提煉當時制服與工作服的沉穩線條，以現代視角簡化精煉，展現兼具俐落結構與流動美學的當代女性姿態。包括品牌大使黃景瑜、台灣女星林心如...

iPhone換機配件也升級！Anker螢幕充電器智慧護機 Belkin推半固態新品

iPhone 18 Pro系列開賣帶動換機熱潮，周邊充電配備也迎來規格升級。Anker與Belkin紛紛祭出新一代快充方案，主打智慧辨識、視覺化監控與半固態電池技術，並同步推出通路折扣及新品體驗活動，助果粉全面升級充電效率。

新壽冠名贊助《F✦FOREVER恆星之城》演唱會 台新卡友享優先購票優惠

台新新光金控宣布攜手子公司新光人壽冠名贊助《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，以實際行動持續支持流行音樂與藝文娛樂發展，陪伴樂迷共享精彩音樂演出的歡樂時刻。演唱會將於2026年11月28日及11月29日連續兩天在台北大巨蛋盛大登場，台新新光金控整合集團資源，提供台新銀行Richart卡友專屬優先購票權益。卡友可於10月4日下午13時起享刷卡優先購票資格。

Meta Connect 2026狂推百款AI眼鏡陣容 迎戰個人AI智慧代理世代

Meta近日在一年一度的Connect 2026大會全面展示個人AI智慧代理與次世代穿戴裝置的深度整合，宣布旗下AI個人智慧代理Muse正式登陸智慧眼鏡，並攜手光學品牌EssilorLuxottica推出歷來規模最大的智慧眼鏡陣容，年底前將提供超過100種款式選擇。

招牌「花瓣冰淇淋」有30種口味！小天使冰淇淋「Amorino」正式登台

來自法國的義式冰淇淋品牌「Amorino」（小天使冰淇淋）正式進軍台灣市場，自即日起於台北大巨蛋開設亞洲首間品牌旗艦店，提供招牌的「花瓣冰淇淋」，並有巧克力、香草、綠黃金開心果等30種口味，為冰品愛好者帶來全新的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。