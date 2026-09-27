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27春夏米蘭時裝周／林心如、NANA同框看秀！FERRAGAMO經典鞋包新蛻變
米蘭時裝周期間，Ferragamo發表由創意總監Maximilian Davis打造的2027春夏系列，聚焦1940年代女性邁入職場的自由解放故事。Davis從時代的經典中提煉當時制服與工作服的沉穩線條，以現代視角簡化精煉，展現兼具俐落結構與流動美學的當代女性姿態。包括品牌大使黃景瑜、台灣女星林心如，以及近期在NETFLIX熱播劇「醜聞情事」中雨知名男星池昌許以大膽演出的韓國女星NANA（林珍娜，或譯林珍兒）都出席看秀。
Davis表示，40年代的服裝結構能塑造特定姿態，甚至口袋位置都會影響舉止，他希望將這些輪廓元素現代化。新系列以高腰貼身西裝搭配雙重腰帶勾勒俐落線條，並將軍裝風口袋融入鉛筆裙與外套；流暢展開的風衣裙襬與圍巾式垂墜設計，則與結構感剪裁形成剛柔並濟的對比。此外，超現實主義的「夢境般光影攝影」靈感，轉化為半透明橡膠、皮革襯衫與曬褪色質感，傳達女性掌握自我敘事權的精神。
配件與鞋履的嶄新變化則格外受到討論。品牌於1947年首創的經典「F形楔跟鞋」在本季彎曲鞋跟與涼鞋設計中重塑再現；近年來熱銷的Hug包推出全新East-West長型輪廓與雙層皺褶絲綢款式，Cara手風琴包亦以當季皮革重新演繹，完美詮釋經典與創新的對話。
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