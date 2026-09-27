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27春夏米蘭時裝周／林心如、NANA同框看秀！FERRAGAMO經典鞋包新蛻變

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
南韓女星Nana、黃景瑜、林心如、泰國女星Faye Peraya出席Ferragamo 2027春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供
南韓女星Nana、黃景瑜、林心如、泰國女星Faye Peraya出席Ferragamo 2027春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供

米蘭時裝周期間，Ferragamo發表由創意總監Maximilian Davis打造的2027春夏系列，聚焦1940年代女性邁入職場的自由解放故事。Davis從時代的經典中提煉當時制服與工作服的沉穩線條，以現代視角簡化精煉，展現兼具俐落結構與流動美學的當代女性姿態。包括品牌大使黃景瑜、台灣女星林心如，以及近期在NETFLIX熱播劇「醜聞情事」中雨知名男星池昌許以大膽演出的韓國女星NANA（林珍娜，或譯林珍兒）都出席看秀。

Davis表示，40年代的服裝結構能塑造特定姿態，甚至口袋位置都會影響舉止，他希望將這些輪廓元素現代化。新系列以高腰貼身西裝搭配雙重腰帶勾勒俐落線條，並將軍裝風口袋融入鉛筆裙與外套；流暢展開的風衣裙襬與圍巾式垂墜設計，則與結構感剪裁形成剛柔並濟的對比。此外，超現實主義的「夢境般光影攝影」靈感，轉化為半透明橡膠、皮革襯衫與曬褪色質感，傳達女性掌握自我敘事權的精神。

配件與鞋履的嶄新變化則格外受到討論。品牌於1947年首創的經典「F形楔跟鞋」在本季彎曲鞋跟與涼鞋設計中重塑再現；近年來熱銷的Hug包推出全新East-West長型輪廓與雙層皺褶絲綢款式，Cara手風琴包亦以當季皮革重新演繹，完美詮釋經典與創新的對話。

黃景瑜、出席Ferragamo 2027春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供
黃景瑜、出席Ferragamo 2027春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供

Davis標誌性的圍巾式垂墜設計則以流動柔美的姿態，與 1940年代輪廓鮮明的結構感形成對比。圖／Ferragamo提供
Davis標誌性的圍巾式垂墜設計則以流動柔美的姿態，與 1940年代輪廓鮮明的結構感形成對比。圖／Ferragamo提供

鱷魚皮革大衣採用復古的輪廓。圖／Ferragamo提供
鱷魚皮革大衣採用復古的輪廓。圖／Ferragamo提供

半透明橡膠受到超現實主義攝影的啟發。圖／Ferragamo提供
半透明橡膠受到超現實主義攝影的啟發。圖／Ferragamo提供

高腰貼身剪裁的西裝造型以鮮明腰帶雙重固定，勾勒出自信俐落的線條。圖／Ferragamo提供
高腰貼身剪裁的西裝造型以鮮明腰帶雙重固定，勾勒出自信俐落的線條。圖／Ferragamo提供

Ferragamo 2027春夏系列大秀以綴滿亮片的禮服壓軸收尾。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2027春夏系列大秀以綴滿亮片的禮服壓軸收尾。圖／Ferragamo提供

男裝也以輕盈通透的絲綢呈現出流動氣息。圖／Ferragamo提供
男裝也以輕盈通透的絲綢呈現出流動氣息。圖／Ferragamo提供

林心如出席Ferragamo 2027春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供
林心如出席Ferragamo 2027春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供

南韓女星Nana出席Ferragamo 2027春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供
南韓女星Nana出席Ferragamo 2027春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供

Davis擅長的垂墜設計透過輕盈絲綢呈現。圖／Ferragamo提供
Davis擅長的垂墜設計透過輕盈絲綢呈現。圖／Ferragamo提供

高腰剪裁的褲裝採用流暢垂墜布料呈現出復古的優雅。圖／Ferragamo提供
高腰剪裁的褲裝採用流暢垂墜布料呈現出復古的優雅。圖／Ferragamo提供

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