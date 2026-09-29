全台十大動物園、水族館出爐！Xpark、海生館都上榜 這間老字號穩坐冠軍

陸地逛到海底！人氣動物景點一次收

週末想帶小孩看動物、安排跟另一半約會，還是找一個下雨也能逛的室內景點？台灣從北到南有不少選擇，除了大貓熊、企鵝、水母等高人氣生物，近年也陸續出現強調近距離觀察、沉浸式展示與生態教育的新型動物園區，讓「看動物」有了更多玩法。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測近一年網路討論，整理出全台十大熱門動物園、水族館。本次名單以動物、水生生物展示為主要參觀內容的動物園、水族館及動物主題園區為主，休閒農場、牧場，以及以農業體驗、景觀休憩為主要定位的場所，即使設有動物互動或展演也不列入。究竟哪些老牌景點人氣依舊，又有哪些新園區快速竄升？請看最新完整排名。

No.10 綠世界生態農場

網路聲量：3,655筆

地址：新竹縣北埔鄉大湖村尾隘子7鄰20號

亮點：羊駝散步、水豚、狐獴、鳥園與多元動植物生態

票價：全票480元、優惠票400元、兒童票350元、愛心票240元

綠世界占地約75公頃，和一般以單一動物展區為主的園區不同，這裡同時結合鳥類、哺乳類、蝴蝶與植物生態。大型鳥園是園內相當有代表性的區域，可以近距離觀察各式鳥禽，另外也有羊駝散步、鵜鶘等定時互動活動，園內還能看到水豚、狐獴、樹懶等動物。園區範圍大，設有接駁車，遊客可先搭車到較深處，再步行往入口方向慢慢逛回來。

有遊客分享，「園區像一個登山步道，園區內可以搭車到最深的蝴蝶園再走回入口，特定時間還有表演跟陪羊駝散步拍照」；也有網友表示，「綠世界真的很划算！原本還想說480有點貴，但進去後真的覺得物超所值」，並提到「逛一整個下午完全沒問題，甚至慢慢逛的話，一整天都是不會無聊的」，羊駝、鵜鶘、鸚鵡與定時互動活動也讓整體內容更豐富。

No.9 壽山動物園

isney+提供

網路聲量：7,335筆

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

亮點：440公尺空中長廊、下沉式展廊、台灣黑熊與白犀牛

票價：全票40元、半票20元；20人以上團體票8折

壽山動物園自2021年5月休園改造，完成大規模升級後於2022年12月重新開園，最明顯的改變就是「看動物的角度」變多了。遊客不只沿著地面步道逛園區，還能走上約440公尺長的空中長廊，從樹梢高度俯瞰不同展區，部分區域則透過下沉式設計拉近觀察距離，同時減少對動物的干擾。園區裡也保留不少接近自然環境的安排，走在步道上可能遇到自由活動的孔雀等鳥禽。入口附近還有外型圓滾滾、常被遊客聯想到《龍貓》的絨鼠，成為不少人入園後會特別停下來看的動物之一。

2026年壽山動物園也因台劇《動物園》再添話題，由邵雨薇、王柏傑、李淳等人主演的職人喜劇，直接以壽山動物園為主要故事舞台，劇情描述廣告公司職員意外成為實習保育員，從餵養動物、清理環境到照護白犀牛，把保育員的工作日常搬上螢幕。劇中也大量呈現園區場景，讓不少觀眾跟著角色重新認識壽山動物園。

壽山動物園的票價相當親民，成人全票只要40元，不少遊客都直呼划算，有人分享「40元的門票真的逛得很滿足了，大大小小動物都有看到」。還有網友提到「逛動物園一點味道都沒有，走在行道間非常涼爽，感覺非常舒服非常美好」。不過園區鄰近壽山自然環境，偶爾也會遇到台灣獼猴，有遊客提醒不要把食物明顯拿在手上，連瓶裝飲料都有可能吸引猴群靠近，入園時仍要留意隨身物品。

No.8 臺中海洋館

台中海洋館提供

臺中海洋館提供

網路聲量：7,381筆

地址：臺中市清水區海洋路168號

亮點：大甲溪生態展缸、水母、麥哲倫企鵝與大型海洋展示

票價：全票500元、優惠票400元、博愛票250元

臺中海洋館不是從深海或明星生物開場，而是先把視線拉回臺中的大甲溪。館內以流域為主軸，從上游、中游一路看到河口與海洋，再接到水母、麥哲倫企鵝、珊瑚與大型海洋水槽，讓參觀不只是看一缸缸生物，也能順著水域變化理解河川如何走向大海。

近期實際到訪的遊客也提到，開幕初期的人潮已經明顯緩和，有網友表示，「相比開幕時的人山人海，現在基本上參觀人數應該只剩下兩成左右，不用再人擠人，可以慢慢的逛，慢慢的拍，超讚的。」也有人建議安排早上的場次，大約停留2至3小時，再順遊梧棲觀光漁港與高美濕地，直接排成海線一日遊。至於館內體驗，也有遊客認為「整體參觀體驗比想像中更有特色」，提到空間明亮寬敞、動線順暢，並透過造景、燈光與多媒體效果，讓水族展示不只是單純把魚放進水槽裡。

No.7 新竹市立動物園

網路聲量：8,055筆

地址：新竹市東區食品路66號

亮點：超人氣動物明星河馬樂樂、台灣梅花鹿、狐獴與歷史園區

票價：全票50元、優待票25元、20人以上團體票40元

新竹市立動物園1936年成立，是臺灣原址現存歷史最悠久的動物園。園區規模不大，但保留不少歷史建築與城市公園氛圍，也能看到河馬、台灣梅花鹿、台灣獼猴、老虎等動物。

實際遊園評價則呈現正反兩面，不少遊客肯定票價親民、園區乾淨，也認為小型園區很適合親子散步，有人分享「園區規劃完善，是座小型的動物園，適合帶一家大小來走動，門票只要50元」；有網友分享，「動物展示不像傳統動物園只是隔著欄杆觀看，而是透過較開放的展示方式，讓遊客能從不同角度觀察動物，增加參觀過程中的趣味與互動感」。另一方面，也有遊客認為動物種類不算多，並對部分動物狀態提出疑慮。有家長提到，曾看到老虎在展區內來回踱步，覺得牠看起來有些焦躁，希望園方能進一步說明或改善。這些正反意見，也反映出現在遊客除了在意好不好逛，對動物福利與展示方式也越來越重視。

No.6 頑皮世界野生動物園

網路聲量：8,172筆

地址：臺南市學甲區三慶里頂洲75-25號

亮點：半開放式動物展示、近距離互動、保育員解說與遊園列車

票價：全票平日499元、假日550元；學童票平日380元、假日430元；幼童票280元，實際票價依園區最新公告為準

占地約20公頃的頑皮世界，是南台灣規模最大的動物園，採半開放式方式展示動物，不少區域少了傳統高柵欄的距離感。園內可看到長頸鹿、水豚、袋鼠、羊駝、企鵝等動物，部分區域還能餵食或近距離互動，走在園區裡也常會遇到自由活動的孔雀、鴨類等鳥禽。

園內固定安排「Keeper's Talk」，由第一線照顧動物的保育員進行解說，介紹動物習性、飲食與日常照護，讓參觀不只停在拍照或餵食。園區也設有動物醫院、動物廚房及環境教育相關空間，讓遊客除了互動，也能進一步認識動物照護與保育。

有網友提到，「園區非常大，給動物的區域也很大，動物不會很擠，他們看起來蠻悠哉」；也有人提到，園內設有小洗手台與洗手乳，方便遊客在接觸動物前先清潔雙手，對動物照護與親子體驗都更友善。另一名遊客則表示，「雖然園區營運多年，但整體維護得很好，環境整潔、動線規劃清楚，看得出園方有在用心經營。」

No.5 國立海洋生物博物館

國立海洋生物博物館，也就是大家熟悉的屏東海生館，館內從台灣溪流、河口與沿岸水域一路延伸到珊瑚礁、深海與極地生態，海底隧道、企鵝、白鯨等也都是多年來很受歡迎的展區。「夜宿海生館」推出至今已超過20年，並不是單純在展缸旁睡一晚。正式就寢前，會由專業解說員帶領認識館內環境與海洋生物，行程還包含夜間探索、參觀平常不對外開放的飼育與工作區域、潮間帶觀察、大洋池餵食解說等內容。

有家長分享，暑假帶孩子參加夜宿海生館，閉館後仍能繼續參與各式活動，直呼是「超級難得的自然生態之旅」。其中最讓他印象深刻的，是隔天一早醒來，「魟魚與各式各樣魚群映入眼簾、游過來的畫面」，也讓夜宿和一般白天參觀有了很不一樣的感受。

No.4 Xpark

網路聲量：10,366筆

地址：桃園市中壢區春德路105號

亮點：癒見水母、國王企鵝、麥哲倫企鵝與沉浸式展覽

票價：成人票600元、學生票430元、孩童票270元、博愛票270元

Xpark是日本橫浜八景島首度跨海來台打造的水族館，也是其第一個海外據點。館內不只展示海洋生物，還涵蓋陸生動物，透過溫度、濕度、氣味、聲音與360度空間設計，重現不同生物的生活環境。從「福爾摩沙」大型水槽、「癒見水母」到企鵝展區，整體參觀方式比傳統水族館更強調沉浸感。

不少遊客也特別提到空間與觀展感受，有人分享「整體來說是一間很有質感的水族館，雖然場館規模不算特別大，但展區規劃、燈光設計以及整體氛圍都做得很用心」，也有網友表示「整體環境乾淨又涼爽，逛起來很舒服，館內的造景和水族展示也都超級漂亮」，雖然認為票價稍高，但整體體驗仍值得再訪。

近年Xpark也頻繁和遊戲IP合作，2026年7月至9月首度與任天堂《集合啦！動物森友會》推出海洋生物互動展，精選40種遊戲中曾出現的海洋生物走進館內，西施惠、狸克、傅達等角色元素也出現在展區；同一期間，《Pikmin Bloom》玩家也能在館內取得限定金色花苗，培育成珊瑚飾品皮克敏。從水族展示延伸到角色收集與遊戲任務，也讓Xpark近期持續在遊戲玩家間累積討論。

No.3 遠雄海洋公園

網路聲量：10,550筆

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

亮點：海洋生物、遊樂設施、主題演出與「海洋夜未眠」夜宿體驗

票價：全票990元、優待票890元、學童票690元、幼童票490元、博愛票490元

遠雄海洋公園和一般水族館最大的不同，是海洋生物展示只是整體玩法的一部分。園區同時結合水族館、遊樂設施、主題演出與海岸景觀，2026年暑假還與《進擊的巨人》推出「進擊的夏天」聯名，加入角色場景、限定商品與餐點。若想玩得完整，通常更適合直接排成花蓮一日遊，甚至延伸成兩天一夜。

其中「海洋夜未眠」是不少親子家庭會特別安排的夜宿體驗。白天先玩園區，晚上則留在水族館過夜，行程包含夜間探索、海洋生物導覽、一泊二食與隔天活動；不同方案還能選擇水族館、海獅區等住宿版本。對帶小孩出遊的家庭來說，也能把白天逛園區延伸成夜間探索與住宿行程。

No.2 野森動物學校

網路聲量：12,136筆

地址：高雄市內門區中正路39巷168號

亮點：狐狸谷、水豚、樹懶、狐獴與近距離動物觀察

票價：旅遊平台成人票組合479元起，另有餐券、互動體驗等套票；實際票價依園區最新購票頁面及活動方案為準

2026年才正式加入高雄動物景點行列，野森動物學校首年就衝上聲量第2名。園區位在高雄內門，1月17日對外開放，以「動物是老師，森林是教室」為核心理念，規劃成森林系生態園區。園內可看到狐狸、水豚、樹懶、狐獴、小馬等動物，參觀方式也把生命教育、動物保育與近距離觀察放在一起。

野森和一般動物園比較不同的是，園區強調低干擾互動與動物福利，近距離接觸動物時需由飼育員陪同與引導，並透過預約制度控制入園人數。高雄市觀光局也提到，園區設計包含空間動線、視覺遮蔽與低干擾互動，目的就是減少動物壓力。暑假期間，男團FEniX也曾到園區擔任「一日動物助教」，與狐狸等動物互動，替園區增加不少話題。

實際遊園評價也多集中在環境與動物照護，網友大讚，「超級棒的動物園，環境好、服務員親切」、「動物都很可愛，還可以跟他們互動餵食，地方乾淨沒有異味，很難得的體驗」，也有遊客認為「把動物照顧得很好，值得過來一看」。

No.1 臺北市立動物園

網路聲量：15,967筆

地址：臺北市文山區新光路二段30號

亮點：大貓熊、無尾熊、企鵝、穿山甲與完整動物展示區

票價：普通票100元、臺北市民票60元、優待票50元、團體票70元

臺北市立動物園以聲量破1.5萬之姿強勢登頂！俗稱木柵動物園的臺北市立動物園，從大貓熊、無尾熊、企鵝到台灣原生動物都有，園區規模大，安排半天甚至一天都不嫌多。除了看動物，園方也持續投入保育、研究與教育，民眾還能透過「動物認養」選擇喜歡的動物，認養款將用於野生動物保育、研究、照養與教育推廣。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測近一年聲量，9月討論《大象來了……》與動物園搬遷40周年成為話題焦點之一。臺北動物園最早於1914年在圓山開園，隨著城市發展，原有空間逐漸不敷使用，後來選定木柵頭廷里興建165公頃的新園區。1986年9月14日，20輛載著動物的專車從圓山出發，穿越大半個臺北市前往木柵新家，當年的「動物大搬家」成為不少人的城市記憶。

40年後，2026臺北藝術節開幕作品《大象來了……》再把這段往事帶回街頭。3頭近5公尺高的巨型機械鐵象走進士林，演出特別選在19時14分出發，呼應1914年動物園成立。當年是真實動物搭車搬家，這回則換成機械巨象再次穿越城市，也讓動物園搬遷的歷史重新成為社群討論話題。

想進一步支持動物保育，也可透過臺北市立動物園官方認養計畫參與，加入動物認養：臺北市立動物園動物認養官方網站

【網路溫度計DailyView提醒您】

參觀動物園、水族館時，請遵守園區規範，不任意餵食、觸摸、追逐或驚嚇動物。

進行互動體驗前後也應依現場指示清潔雙手。

欣賞動物的同時，也請尊重牠們的生活空間與作息，一起維護安全、友善的參觀環境。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月23日至2026年9月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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