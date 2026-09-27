iPhone換機配件也升級！Anker螢幕充電器智慧護機 Belkin推半固態新品

iPhone 18 Pro系列開賣帶動換機熱潮，周邊充電配備也迎來規格升級。Anker與Belkin紛紛祭出新一代快充方案，主打智慧辨識、視覺化監控與半固態電池技術，並同步推出通路折扣及新品體驗活動，助果粉全面升級充電效率。

Anker亮點新品「Anker A121D 45W螢幕充電器」，主打智慧螢幕與AI機型辨識，可即時掌握瓦數、溫度與電量，雙擊螢幕即可開啟德國萊茵TÜV認證護機模式，為夜間長時間充電提供電池保護，減緩電池衰減，體積更較原廠30W充電器縮小47%。同步亮相的「A121A 70W氮化鎵充電器」採極致小巧三孔設計，滿足多裝置快充。另有厚度僅0.86公分的「A1665超薄磁吸行動電源」，支援最高15W Qi2磁吸快充及最高20W有線輸出。

即日起至9月30日，線上官網與電商祭出單筆滿5,500元贈A121D 45W螢幕充電器、買指定品送線材或磁吸支架，熱銷明星商品享9.3折起優惠；線下指定實體通路指定品項則享最低6.9折起。

Belkin則推出多款全新UltraCharge系列充電解決方案，其中UltraCharge Pro 10K 60W with BoostSolid Cell and Display系列採用半固態電池技術，提升安全性並兼顧延長電池壽命； UltraCharge Pro Slim Magnetic Power Bank 5K厚度僅8.8mm且尺寸小於信用卡，並支援Qi2磁吸無線快充。

針對高用電量、需要同時多裝置充電的族群，Belkin帶來內建70公分伸縮Type-C線的UltraCharge行動電源，提供11K與22K的選擇，分別支援最高60W及120W總輸出。桌面使用情境則有可同時替3個裝置供電的UltraCharge Pro三合一充電座。

迎接新機上市，Belkin即日起至10月5日於官方粉絲專頁舉辦體驗募集，線上報名限量抽出10位用戶免費體驗價值新台幣1萬元的豪華配件組。

Belkin UltraCharge Pro三合一充電座整合多裝置充電，打造簡潔桌面空間。圖／Belkin提供

Belkin UltraCharge 22K Power Bank最高支援120W總輸出。圖／Belkin提供

Anker A121D 45W螢幕充電器可即時顯示充電瓦數、溫度、剩餘電量與當前充電狀態。記者黃筱晴／攝影

厚度僅0.86公分的Anker A1665超薄磁吸行動電源5000mAh Qi2 20W，可完美搭配iPhone尺寸，輕薄便於攜帶。記者黃筱晴／攝影