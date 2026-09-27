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iPhone換機配件也升級！Anker螢幕充電器智慧護機 Belkin推半固態新品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Anker推多款充電配件滿足果粉換機升級需求。記者黃筱晴／攝影
Anker推多款充電配件滿足果粉換機升級需求。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro系列開賣帶動換機熱潮，周邊充電配備也迎來規格升級。Anker與Belkin紛紛祭出新一代快充方案，主打智慧辨識、視覺化監控與半固態電池技術，並同步推出通路折扣及新品體驗活動，助果粉全面升級充電效率。

Anker亮點新品「Anker A121D 45W螢幕充電器」，主打智慧螢幕與AI機型辨識，可即時掌握瓦數、溫度與電量，雙擊螢幕即可開啟德國萊茵TÜV認證護機模式，為夜間長時間充電提供電池保護，減緩電池衰減，體積更較原廠30W充電器縮小47%。同步亮相的「A121A 70W氮化鎵充電器」採極致小巧三孔設計，滿足多裝置快充。另有厚度僅0.86公分的「A1665超薄磁吸行動電源」，支援最高15W Qi2磁吸快充及最高20W有線輸出。

即日起至9月30日，線上官網與電商祭出單筆滿5,500元贈A121D 45W螢幕充電器、買指定品送線材或磁吸支架，熱銷明星商品享9.3折起優惠；線下指定實體通路指定品項則享最低6.9折起。

Belkin則推出多款全新UltraCharge系列充電解決方案，其中UltraCharge Pro 10K 60W with BoostSolid Cell and Display系列採用半固態電池技術，提升安全性並兼顧延長電池壽命； UltraCharge Pro Slim Magnetic Power Bank 5K厚度僅8.8mm且尺寸小於信用卡，並支援Qi2磁吸無線快充。

針對高用電量、需要同時多裝置充電的族群，Belkin帶來內建70公分伸縮Type-C線的UltraCharge行動電源，提供11K與22K的選擇，分別支援最高60W及120W總輸出。桌面使用情境則有可同時替3個裝置供電的UltraCharge Pro三合一充電座。

迎接新機上市，Belkin即日起至10月5日於官方粉絲專頁舉辦體驗募集，線上報名限量抽出10位用戶免費體驗價值新台幣1萬元的豪華配件組。

Belkin UltraCharge Pro三合一充電座整合多裝置充電，打造簡潔桌面空間。圖／Belkin提供
Belkin UltraCharge Pro三合一充電座整合多裝置充電，打造簡潔桌面空間。圖／Belkin提供

Belkin UltraCharge 22K Power Bank最高支援120W總輸出。圖／Belkin提供
Belkin UltraCharge 22K Power Bank最高支援120W總輸出。圖／Belkin提供

Anker A121D 45W螢幕充電器可即時顯示充電瓦數、溫度、剩餘電量與當前充電狀態。記者黃筱晴／攝影
Anker A121D 45W螢幕充電器可即時顯示充電瓦數、溫度、剩餘電量與當前充電狀態。記者黃筱晴／攝影

厚度僅0.86公分的Anker A1665超薄磁吸行動電源5000mAh Qi2 20W，可完美搭配iPhone尺寸，輕薄便於攜帶。記者黃筱晴／攝影
厚度僅0.86公分的Anker A1665超薄磁吸行動電源5000mAh Qi2 20W，可完美搭配iPhone尺寸，輕薄便於攜帶。記者黃筱晴／攝影

Belkin UltraCharge Pro 10K 60W with BoostSolid Cell and Display系列採用半固態電池技術，兼顧安全及便攜性。圖／Belkin提供
Belkin UltraCharge Pro 10K 60W with BoostSolid Cell and Display系列採用半固態電池技術，兼顧安全及便攜性。圖／Belkin提供

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