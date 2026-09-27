新壽冠名贊助《F✦FOREVER恆星之城》演唱會 台新卡友享優先購票優惠

台新新光金控宣布攜手子公司新光人壽冠名贊助《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，以實際行動持續支持流行音樂與藝文娛樂發展，陪伴樂迷共享精彩音樂演出的歡樂時刻。演唱會將於2026年11月28日及11月29日連續兩天在台北大巨蛋盛大登場，台新新光金控整合集團資源，提供台新銀行Richart卡友專屬優先購票權益。卡友可於10月4日下午13時起享刷卡優先購票資格。

《F✦FOREVER恆星之城》集結言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信共同登台，以跨越20多年的經典旋律，再次串聯不同世代的青春記憶。言承旭、周渝民、吳建豪過去以〈流星雨〉、〈第一時間〉、〈絕不能失去你〉、〈煙火的季節〉等膾炙人口的歌曲陪伴無數樂迷成長，此次攜手阿信重新詮釋熟悉旋律，讓經典音樂在不同世代間持續傳唱。

台新新光金控總經理林維俊表示，台新新光金控長期以陪伴與守護為核心，關注民眾人生不同階段的需求，也持續透過藝文及多元生活場景，深化與民眾的情感連結；此次由旗下子公司新光人壽冠名贊助《F✦FOREVER恆星之城》，期待透過音樂跨越不同年代、凝聚情感的力量，陪伴樂迷重溫一路走來的珍貴回憶，要成為持續陪伴民眾走過每一段重要人生旅程的溫暖力量。

林維俊強調音樂具有跨越世代、凝聚情感的力量，一首首熟悉的歌曲，更承載著許多人共同的青春與人生記憶。台新新光金控攜手新光人壽冠名支持《F✦FOREVER恆星之城》，不僅延續集團對藝文娛樂發展的投入，也希望透過音樂與民眾建立更深刻的情感連結，陪伴民眾在人生不同階段留下值得珍藏的美好回憶，並進一步將陪伴與守護延伸到民眾的日常生活，與民眾認真同行。