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Meta Connect 2026狂推百款AI眼鏡陣容 迎戰個人AI智慧代理世代

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新Meta Glasses by LISA聯名系列。圖／Meta提供
全新Meta Glasses by LISA聯名系列。圖／Meta提供

Meta近日在一年一度的Connect 2026大會全面展示個人AI智慧代理與次世代穿戴裝置的深度整合，宣布旗下AI個人智慧代理Muse正式登陸智慧眼鏡，並攜手光學品牌EssilorLuxottica推出歷來規模最大的智慧眼鏡陣容，年底前將提供超過100種款式選擇。

會中更搶先亮相Meta VR Glasses，以僅約100公克的輕盈機身顛覆傳統頭戴式裝置型態，將個人電影院、多螢幕工作空間與遊戲主機整合為一。Meta認為，個人AI智慧代理與頂尖硬體的結合，正是下一世代運算平台的具體實現。

在智慧眼鏡領域，Meta推出歷來最輕薄、重量僅43公克的首款純音訊眼鏡Ray-Ban Meta Audio。該款眼鏡專為追求全日配戴的族群打造，外觀融合Ray-Ban經典的Clubmaster與Burbank框型，單次充電續航力最高達12小時，搭配充電盒可再延長48小時，能免持聆聽音樂、清晰通話並與AI即時互動，售價為349美元起。

此外，第三代Ray-Ban Meta也迎來重大升級，機身更為輕薄，新增實體自訂動作按鈕以快速啟動Meta AI，電池續航力提升至9小時，並導入經典的Aviator飛行員與大膽的Zena貓眼兩款新框型，售價為449美元起。

第三代眼鏡配備全新6麥克風陣列與1,200萬像素鏡頭，更成為首批支援以Dolby Atmos錄製與體驗360度空間音訊的消費性裝置。為拓展多元客群，Meta Glasses系列不僅迎來親民款Meta Adventurer（售價249美元起），更首度攜手BLACKPINK LISA推出專屬聯名系列，以及在限定市場推出Mix & Match客製化選配服務。

軟體與AI助理的進化同樣是本屆大會核心焦點。Meta先前推出的個人AI智慧代理Muse將在未來數月陸續登上AI眼鏡，穿戴者只需開口呼喚即可啟動，Muse更能針對眼前所見的貨架商品或公告傳單即時採取行動，完全無須拿出手機。Muse亦獲得專屬電子郵件地址以協助代辦事務，並透過串接Shopify、Walmart、Best Buy、PayPal及Notion等龐大生態系夥伴，化身無所不能的隨身助理。

此外，Meta AI眼鏡同步導入通過美國FDA許可的「聽力增強」軟體功能，協助18歲以上、自覺有輕度至中度聽損成人改善聆聽體驗。

在虛擬實境方面，Meta歷經逾十年研發，宣布推出Meta VR Glasses，售價定為1,299.99美元。不同於以往笨重的VR頭盔，改採用雙件式系統設計，將電池與高通Snapdragon Reality Elite處理器移至可夾在腰帶或包包的獨立運算模組，使眼鏡本體重量大幅減輕至約100公克，僅約Quest 3的五分之一。眼鏡本體搭載以micro-OLED打造的5K Infinite Display與薄餅式透鏡，並取得IMAX Enhanced認證，支援Dolby Vision與Dolby Atmos，能呈現極致劇院級畫質。

使用者完全透過眼神與自然手勢導覽，隨時隨地展開私密多螢幕工作空間，甚至能將任一桌面化為虛擬鍵盤與觸控板。Meta亦同步發表擬真數位形象技術「全像投影」，讓使用者能以即時立體影像與親友進行視訊通話。Meta VR Glasses預計於2027年春季正式開賣。

Muse個人智慧代理、全系列AI眼鏡新機及Meta VR Glasses等硬體與軟體功能，初期僅於限定市場推出，台灣現階段均尚未開賣或上線。

Meta VR Glasses讓使用者隨時隨地擁有一面或多面螢幕，打造個人專屬的私密工作空間。圖／Meta提供
Meta VR Glasses讓使用者隨時隨地擁有一面或多面螢幕，打造個人專屬的私密工作空間。圖／Meta提供

Meta VR Glasses開啟虛擬實境新時代，輕巧眼鏡型設計約100公克。圖／Meta提供
Meta VR Glasses開啟虛擬實境新時代，輕巧眼鏡型設計約100公克。圖／Meta提供

一副眼鏡多元體驗：個人電影院、球場第一排、多螢幕工作空間與遊戲主機。圖／Meta提供
一副眼鏡多元體驗：個人電影院、球場第一排、多螢幕工作空間與遊戲主機。圖／Meta提供

Meta Glasses系列擴充推出全新款式。圖／Meta提供
Meta Glasses系列擴充推出全新款式。圖／Meta提供

Meta推出全像投影技術，可生成使用者的擬真數位形象，完整呈現即時的表情與反應，讓使用者在Meta VR Glasses上免持進行視訊通話。圖／Meta提供
Meta推出全像投影技術，可生成使用者的擬真數位形象，完整呈現即時的表情與反應，讓使用者在Meta VR Glasses上免持進行視訊通話。圖／Meta提供

Meta Glasses by Kylie Jenner推出全新配色。圖／Meta提供
Meta Glasses by Kylie Jenner推出全新配色。圖／Meta提供

Meta 智慧眼鏡

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