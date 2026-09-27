Meta Connect 2026狂推百款AI眼鏡陣容 迎戰個人AI智慧代理世代

Meta近日在一年一度的Connect 2026大會全面展示個人AI智慧代理與次世代穿戴裝置的深度整合，宣布旗下AI個人智慧代理Muse正式登陸智慧眼鏡，並攜手光學品牌EssilorLuxottica推出歷來規模最大的智慧眼鏡陣容，年底前將提供超過100種款式選擇。

會中更搶先亮相Meta VR Glasses，以僅約100公克的輕盈機身顛覆傳統頭戴式裝置型態，將個人電影院、多螢幕工作空間與遊戲主機整合為一。Meta認為，個人AI智慧代理與頂尖硬體的結合，正是下一世代運算平台的具體實現。

在智慧眼鏡領域，Meta推出歷來最輕薄、重量僅43公克的首款純音訊眼鏡Ray-Ban Meta Audio。該款眼鏡專為追求全日配戴的族群打造，外觀融合Ray-Ban經典的Clubmaster與Burbank框型，單次充電續航力最高達12小時，搭配充電盒可再延長48小時，能免持聆聽音樂、清晰通話並與AI即時互動，售價為349美元起。

此外，第三代Ray-Ban Meta也迎來重大升級，機身更為輕薄，新增實體自訂動作按鈕以快速啟動Meta AI，電池續航力提升至9小時，並導入經典的Aviator飛行員與大膽的Zena貓眼兩款新框型，售價為449美元起。

第三代眼鏡配備全新6麥克風陣列與1,200萬像素鏡頭，更成為首批支援以Dolby Atmos錄製與體驗360度空間音訊的消費性裝置。為拓展多元客群，Meta Glasses系列不僅迎來親民款Meta Adventurer（售價249美元起），更首度攜手BLACKPINK LISA推出專屬聯名系列，以及在限定市場推出Mix & Match客製化選配服務。

軟體與AI助理的進化同樣是本屆大會核心焦點。Meta先前推出的個人AI智慧代理Muse將在未來數月陸續登上AI眼鏡，穿戴者只需開口呼喚即可啟動，Muse更能針對眼前所見的貨架商品或公告傳單即時採取行動，完全無須拿出手機。Muse亦獲得專屬電子郵件地址以協助代辦事務，並透過串接Shopify、Walmart、Best Buy、PayPal及Notion等龐大生態系夥伴，化身無所不能的隨身助理。

此外，Meta AI眼鏡同步導入通過美國FDA許可的「聽力增強」軟體功能，協助18歲以上、自覺有輕度至中度聽損成人改善聆聽體驗。

在虛擬實境方面，Meta歷經逾十年研發，宣布推出Meta VR Glasses，售價定為1,299.99美元。不同於以往笨重的VR頭盔，改採用雙件式系統設計，將電池與高通Snapdragon Reality Elite處理器移至可夾在腰帶或包包的獨立運算模組，使眼鏡本體重量大幅減輕至約100公克，僅約Quest 3的五分之一。眼鏡本體搭載以micro-OLED打造的5K Infinite Display與薄餅式透鏡，並取得IMAX Enhanced認證，支援Dolby Vision與Dolby Atmos，能呈現極致劇院級畫質。

使用者完全透過眼神與自然手勢導覽，隨時隨地展開私密多螢幕工作空間，甚至能將任一桌面化為虛擬鍵盤與觸控板。Meta亦同步發表擬真數位形象技術「全像投影」，讓使用者能以即時立體影像與親友進行視訊通話。Meta VR Glasses預計於2027年春季正式開賣。

Muse個人智慧代理、全系列AI眼鏡新機及Meta VR Glasses等硬體與軟體功能，初期僅於限定市場推出，台灣現階段均尚未開賣或上線。

Meta VR Glasses讓使用者隨時隨地擁有一面或多面螢幕，打造個人專屬的私密工作空間。圖／Meta提供

Meta VR Glasses開啟虛擬實境新時代，輕巧眼鏡型設計約100公克。圖／Meta提供

一副眼鏡多元體驗：個人電影院、球場第一排、多螢幕工作空間與遊戲主機。圖／Meta提供

Meta Glasses系列擴充推出全新款式。圖／Meta提供

Meta推出全像投影技術，可生成使用者的擬真數位形象，完整呈現即時的表情與反應，讓使用者在Meta VR Glasses上免持進行視訊通話。圖／Meta提供