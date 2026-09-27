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48年府城滋味成回憶！台南「阿江鱔魚意麵」發公告 老闆10月12日退休

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
阿江鱔魚意麵曾獲劉品言青睞，獲選2025《500碗》。圖／劉品言提供
阿江鱔魚意麵曾獲劉品言青睞，獲選2025《500碗》。圖／劉品言提供

今年7月傳出將於中秋節後歇業的台南老字號「阿江鱔魚意麵」，近日正式公佈將於10月12日結束營業。對於喜愛老闆手藝的民眾，恐要把握最後的機會。

開業已經48年的「阿江鱔魚意麵」，乃是台南知名的鱔魚餐廳之一，店內提供有冠軍乾炒鱔魚意麵、鱔魚意麵等不同品項，深獲消費者青睞，也曾入選《500》名單之中，在GOOGLE累積超過5,000則評論，平均獲得3.9分。

今年7月時，阿江鱔魚意麵傳出老闆即將退休的消息，預計中秋節後即將結束營業。消息出爐之後，更吸引大批粉絲前去用餐，每逢假日或用餐時段，都可見到長長的排隊人龍。近日傳出，老闆已經發布公告，決定於10月12日退休。對於喜愛阿江鱔魚意麵的民眾，只能把握最後的時光，享受記憶中的好滋味。

老闆 台南 退休 美食

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