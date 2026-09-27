48年府城滋味成回憶！台南「阿江鱔魚意麵」發公告 老闆10月12日退休

一顆珍珠的誕生，從來不是一夕之間的事。從海水中的阿古屋貝，到最後成為珠寶作品，背後需要海洋、時間，以及無數雙累積經驗的手。日本珠寶品牌TASAKI透過一系列影像，將視線拉回珍珠最初的生命軌跡，從日本海域的養殖場一路走進神戶工坊，揭開一顆阿古屋珍珠從孕育、養成、甄選到製成珠寶的完整旅程。

2026-09-27 09:53