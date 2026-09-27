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百貨周年慶10月進入高峰 新光南西率先開跑、信義區接力搶買氣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

百貨周年慶10月進入高峰，新光三越台北南西店將於下周率先揭開10月戰線，成為百貨業觀察周年慶買氣的重要「方向球」；台北101、微風廣場已提前開跑，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA將於10月8日接棒，信義區多家百貨也將於10月中旬陸續登場。

業者表示，去年周年慶受到颱風等天候因素干擾，今年環境相對穩定，加上近期股市表現帶動消費信心，觀察消費者消費意願有所提升，對今年周年慶買氣抱持正向期待。

台北101自9月3日起啟動周年慶，首波聚焦國際珠寶、腕表大賞，活動至10月11日，帶動整體業績雙位數成長。微風廣場25周年慶則於9月17日至10月4日登場，今年攜手MONCHHICHI推出限定聯名企劃，並邀韓國女團STAYC擔任周年慶封面人物。微風今年前8月業績約成長7%至10%，精品消費尤其強勁，全年營收目標維持355億元，周年慶檔期則以57億元為目標。

新光三越台北南西店10月1日至18日展開18天周年慶，主打美妝、潮流及生活家電等品類，並推出日本商品展，集結48家日本品牌。業者同步加碼會員點數及品牌優惠，並透過IP聯名、話題商品及限定活動吸引消費者，搶攻年度美妝補貨及生活用品採購需求。

新光三越今年第三度攜手寶可夢，適逢寶可夢30周年，更與台鐵合作打造全台首輛周年慶寶可夢30周年主題列車。六趟專列共5,700張車票開賣後迅速掀起搶票熱潮，目前僅餘不到500張，熱門車次已額滿。列車10月起自台北出發，串聯桃園、台中、嘉義、台南等城市，預計帶動至少10萬人次人流，業績拚增約5%。

此外，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA周年慶10月8日至26日登場，10月1日至7日先推出預購會，兩館全檔業績拚增5%。今年以會員經營及美妝消費為主軸，統一時代推出小熊維尼系列卡友禮，DREAM PLAZA旗下UNIKCY則聚焦韓系彩妝，並透過周年慶優惠吸引消費者。統一時代同時提前布局韓流話題，BIGBANG出道20周年台北快閃店9月24日起登場，推出台灣限定周邊，活動持續至10月14日。

隨著新光三越信義新天地、遠百信義A13等百貨10月15日起陸續加入，信義區將進入周年慶密集競爭期。百貨業者除以精品、美妝及家電等品類吸引消費，也持續透過IP合作、會員活動及話題行銷擴大人流，搶攻下半年消費旺季。

周年慶 信義區 百貨

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