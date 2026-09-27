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招牌「花瓣冰淇淋」有30種口味！小天使冰淇淋「Amorino」正式登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Amorino台灣首店復刻法國總部的設計風格。圖／Amorino提供
Amorino台灣首店復刻法國總部的設計風格。圖／Amorino提供

來自法國的義式冰淇淋品牌「Amorino」（小天使冰淇淋）正式進軍台灣市場，自即日起於台北大巨蛋開設亞洲首間品牌旗艦店，提供招牌的「花瓣冰淇淋」，並有巧克力、香草、綠黃金開心果等30種口味，為冰品愛好者帶來全新的選擇。

Amorino自2002年於巴黎創立，主打經典的義式Gelato，目前在全球已超過300間門市，拓展至20多個國家，過去包括BTS的V、BLACKPINK的Jennie等明星，均曾分享過相關產品而引起話題。品牌標榜「全天然無添加」，選用優質全脂鮮乳、新鮮雞蛋與天然原物料製作，並透過精準控溫呈現細緻口感。全系列 Gelato皆為無麩質友善，全素雪酪也獲得國際The Vegan Society全素認證。

Amorino的特色之一，就是冰品透過義式抹刀雕琢成花瓣造型，宛若一朵盛開玫瑰。台灣首店並提供有30種口味，包括綠黃金開心果、招牌巧克榛果、馬達加斯加波旁香草、Amorino巧克力、藍莓乳酪蛋糕、印度芒果雪酪等口味，並提供出初綻、盛放、繁花、盛宴杯等不同尺寸，每杯220～360元不等。

除此之外，店內也提供法式可麗餅、比利時鬆餅，還有馬卡龍禮盒等不同甜點，以及特製奶昔、經典雪酪飲、義式阿芙佳朵等飲品，各有不同特色。

宛若花朵般的造型，乃是Amorino的特色之一。圖／Amorino提供
宛若花朵般的造型，乃是Amorino的特色之一。圖／Amorino提供

Amorino同步提供多款特色飲品。圖／Amorino提供
Amorino同步提供多款特色飲品。圖／Amorino提供

Amorino在台提供有30種口味，並提供不同尺寸規格。圖／Amorino提供
Amorino在台提供有30種口味，並提供不同尺寸規格。圖／Amorino提供

Amorino提供30種口味供民眾挑選。圖／Amorino提供
Amorino提供30種口味供民眾挑選。圖／Amorino提供

Amorino正式登台，於台北大巨蛋開設全台首店。圖／Amorino提供
Amorino正式登台，於台北大巨蛋開設全台首店。圖／Amorino提供

冰淇淋 天使 巧克力

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