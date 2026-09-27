快訊

亞運棒球Live／林昱珉5局8K0失分 5局中華2：0中國

吳宗憲競選成立 侯友宜站台喊「宜基北北桃」不只後花園宜蘭要走新路

教師不快樂／加薪仍留不住人 教育部能修補信任裂縫？

聽新聞
0:00 / 0:00

農糧伴手禮進駐桃園機場專櫃 即起3時段任選3件享7折優惠

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
桃園國際機場第二航廈采盟免稅店設有5處「糧心好味禮相伴」伴手禮專區。圖／農糧署提供
桃園國際機場第二航廈采盟免稅店設有5處「糧心好味禮相伴」伴手禮專區。圖／農糧署提供

國門禮品新選擇，在國門第一線。農糧署自9月起攜手桃園機場通路，於桃園國際機場第一航廈新東陽門市及第二航廈采盟免稅店（D區）推出「糧心好味禮相伴」伴手禮專區，嚴選在地原料製成的優質米糧點心與故宮聯名款禮盒、有機洛神花茶等，於即起至10月2日、雙十節（10月10日至10月16日）、雙十一（11月6日至11月12日）前往專區選購，即享任選3件7折的超值優惠。

農糧署表示，本次精選上架的台灣農糧精品，集結特色米糧、極品果乾及有機飲品，米食製品巧妙打破傳統框架，展現優雅風貌，例如「珍藏鐵盒-芥末烏魚子米餅」與「黑松露洋菇米餅」以國產好米為基底，融合烏魚子與黑松露，將奢華風味濃縮於酥脆之中；「初雪美姬米鳳梨酥」以米穀粉打造低麩質餅皮，健康少負擔的酸甜滋味，是鳳梨酥控的夢幻首選。

此外，「茶燒米菓」、「包種茶與蜜香紅茶米餅禮盒」及「米特米餅禮盒」，將高山清香與蜜香茶韻完美融入米脆餅，一口咬下，散發輕盈爽脆的極致口感與陣陣回甘茶香；「雞百分米冰滴原味蛋捲」則透過特殊冰滴造型，打造層次豐富、輕盈酥脆的極致滋味。

農糧署指出，「糧心好味禮相伴」伴手禮專區也推出國門限定限時搶購促銷活動，於即起至10月2日、雙十節（10月10日至10月16日）、雙十一（11月6日至11月12日）前往專區選購，即享任選3件7折的超值優惠。

伴手禮 桃園機場 農糧署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

限時5天！7-ELEVEN CITY CAFE「特大杯美式、厚乳拿鐵」同品項買2送2

中秋星級禮遇 遠百精選頂級美味與永續心意

IKEA「食癒之秋」美食推「開心果蛋糕、霜淇淋」！還有台味「豆乳雞」

忠孝SOGO日本展必搶好物！代官山Candy Apple首登台、文明堂每日限量

相關新聞

不是長出來就收工！TASAKI揭密阿古屋珍珠從海洋到珠寶的90年工藝傳承

一顆珍珠的誕生，從來不是一夕之間的事。從海水中的阿古屋貝，到最後成為珠寶作品，背後需要海洋、時間，以及無數雙累積經驗的手。日本珠寶品牌TASAKI透過一系列影像，將視線拉回珍珠最初的生命軌跡，從日本海域的養殖場一路走進神戶工坊，揭開一顆阿古屋珍珠從孕育、養成、甄選到製成珠寶的完整旅程。

從珠寶走向公益永續 CHAUMET攜WWF護森林、312公斤舊制服變櫥窗藝術

高級珠寶不只是閃耀於身上的裝飾，也能成為守護自然、推動公益與延續文化的力量。創立近250周年之際，尚美巴黎（CHAUMET）發布2025年永續承諾報告，從「自然」、「人文」以及「傳承與工藝技藝」三大面向，詳述品牌如何將永續理念落實在日常營運與公益行動中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。