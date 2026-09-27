農糧伴手禮進駐桃園機場專櫃 即起3時段任選3件享7折優惠

國門禮品新選擇，在國門第一線。農糧署自9月起攜手桃園機場通路，於桃園國際機場第一航廈新東陽門市及第二航廈采盟免稅店（D區）推出「糧心好味禮相伴」伴手禮專區，嚴選在地原料製成的優質米糧點心與故宮聯名款禮盒、有機洛神花茶等，於即起至10月2日、雙十節（10月10日至10月16日）、雙十一（11月6日至11月12日）前往專區選購，即享任選3件7折的超值優惠。

農糧署表示，本次精選上架的台灣農糧精品，集結特色米糧、極品果乾及有機飲品，米食製品巧妙打破傳統框架，展現優雅風貌，例如「珍藏鐵盒-芥末烏魚子米餅」與「黑松露洋菇米餅」以國產好米為基底，融合烏魚子與黑松露，將奢華風味濃縮於酥脆之中；「初雪美姬米鳳梨酥」以米穀粉打造低麩質餅皮，健康少負擔的酸甜滋味，是鳳梨酥控的夢幻首選。

此外，「茶燒米菓」、「包種茶與蜜香紅茶米餅禮盒」及「米特米餅禮盒」，將高山清香與蜜香茶韻完美融入米脆餅，一口咬下，散發輕盈爽脆的極致口感與陣陣回甘茶香；「雞百分米冰滴原味蛋捲」則透過特殊冰滴造型，打造層次豐富、輕盈酥脆的極致滋味。

農糧署指出，「糧心好味禮相伴」伴手禮專區也推出國門限定限時搶購促銷活動，於即起至10月2日、雙十節（10月10日至10月16日）、雙十一（11月6日至11月12日）前往專區選購，即享任選3件7折的超值優惠。