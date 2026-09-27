不是長出來就收工！TASAKI揭密阿古屋珍珠從海洋到珠寶的90年工藝傳承

一顆珍珠的誕生，從來不是一夕之間的事。從海水中的阿古屋貝，到最後成為珠寶作品，背後需要海洋、時間，以及無數雙累積經驗的手。日本珠寶品牌TASAKI透過一系列影像，將視線拉回珍珠最初的生命軌跡，從日本海域的養殖場一路走進神戶工坊，揭開一顆阿古屋珍珠從孕育、養成、甄選到製成珠寶的完整旅程。

對TASAKI而言，珍珠並非單純的珠寶素材，而是由海洋孕育、擁有生命力的天然寶石。品牌以日文「真珠」（Shinju）詮釋珍珠，其中「真」代表真實、純粹與真誠，「珠」不僅指圓潤的珠玉，其字義更與「魂」（Tamashii）有所連結。每顆珍珠溫潤的光澤，都是海洋、時間與生命共同留下的痕跡。

TASAKI與珍珠的緣分始於1933年，家族開始經營珍珠養殖場，並於1954年正式創立品牌。逾90年來，TASAKI逐步建立從養殖到完成珠寶的Farm-to-Finish體系，足跡遍及長崎縣九十九島、三重縣伊勢志摩及愛媛縣宇和島，親自參與珍珠養殖、甄選及珠寶製作等各個環節。

珍珠的生長無法被快速製造，也無法完全依靠機械取代。面對海水、氣候與季節變化，養殖職人必須長年與海洋相處，透過經驗觀察阿古屋貝不同生長階段，從細微變化判斷貝體健康狀況，並隨著水域、氣候與季節調整養殖條件。這段等待，沒有固定公式，更多依賴人與自然之間長期建立的默契。

當珍珠離開海洋，才進入另一段旅程。TASAKI神戶工坊裡，職人利用穩定的北向自然光，以肉眼檢視珍珠的光澤、珠層厚度與形狀。隨著細密珠母層逐層堆疊，珍珠表面形成獨特光澤與虹彩，即使外觀看似相近，每顆珍珠折射光線的方式仍不相同，因此擁有獨一無二的樣貌。不同工序的職人接續工作，直到最後將珍珠串起、打結，一件珠寶才真正完成。對TASAKI而言，真正值得珍視的，不只是珍珠最後呈現的光澤，而是這段無法被加速、也無法被複製的生命旅程。

位於九州的TASAKI珍珠養殖場，職人以雙手與經驗細心照料阿古屋貝。圖／TASAKI提供

珍珠是海洋創造出的天然存在。圖／TASAKI提供

離開海洋後，珍珠來到TASAKI神戶工坊。職人憑藉肉眼與多年累積的經驗，細細觀察每一顆珍珠的光澤。圖／TASAKI提供

珍珠是海洋創造出的天然存在。圖／TASAKI提供