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從珠寶走向公益永續 CHAUMET攜WWF護森林、312公斤舊制服變櫥窗藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHAUMET持續推動多元與共融的職場文化。圖／CHAUMET提供
CHAUMET持續推動多元與共融的職場文化。圖／CHAUMET提供

高級珠寶不只是閃耀於身上的裝飾，也能成為守護自然、推動公益與延續文化的力量。創立近250周年之際，尚美巴黎（CHAUMET）發布2025年永續承諾報告，從「自然」、「人文」以及「傳承與工藝技藝」三大面向，詳述品牌如何將永續理念落實在日常營運與公益行動中。

其中，最具公益色彩的行動之一，是CHAUMET與WWF France展開合作，共同投入法國、日本及中國的森林生態系統修復與保育。對自詡為「自然主義珠寶世家」的CHAUMET而言，大自然一直是品牌創作的重要靈感來源，如今也進一步將守護自然從珠寶設計延伸至實際環境行動，透過森林保育回應生態永續議題。

在珠寶製作與產品溯源方面，CHAUMET也承諾持續尋找更具責任感的方式。品牌旗下Bee de Chaumet項鍊，成為首件採用100%可追溯、負責任來源黃金打造的珠寶作品，從珍貴材料的來源著手，強化供應鏈透明度。此外，品牌也嘗試將既有資源重新利用，將312公斤的舊制服重新轉化為巴黎芳登廣場12號精品店的櫥窗展示裝置，讓原本可能被淘汰的物料獲得第二次生命，實踐循環創意。

永續的概念也延伸至「人」。CHAUMET在報告中公布，品牌性別平等指數取得97分（滿分100分），永久合約員工中女性占比達67%，並簽署由L'Autre Cercle協會推動的LGBT+承諾憲章，持續推動多元與共融的職場文化。同時，品牌透過量身打造的培訓計畫與「Retail Career Path」零售職涯發展計畫，支持員工持續學習與職涯成長。

而對擁有近250年歷史的珠寶世家而言，傳承同樣是永續的一環。CHAUMET品牌典藏收藏逾6萬6,000幅設計手稿、448件珠寶作品及超過30萬張攝影作品，近期並投入270小時修復1924年製Bayadère項鍊，讓歷史作品重新展現工藝之美。另一方面，品牌透過「卓越工藝學院」（Institute of Métiers d’Excellence）培育新世代工匠，將珠寶製作與專業技藝延續下去。

CHAUMET發布2025年永續發展報告。圖／CHAUMET提供
CHAUMET發布2025年永續發展報告。圖／CHAUMET提供

Chaumet首件採用100%來自負責任來源的可追溯黃金打造的項鍊。圖／CHAUMET提供
Chaumet首件採用100%來自負責任來源的可追溯黃金打造的項鍊。圖／CHAUMET提供

CHAUMET將與WWF France展開合作，共同修復並守護法國、日本及中國的森林生態系統。圖／CHAUMET提供
CHAUMET將與WWF France展開合作，共同修復並守護法國、日本及中國的森林生態系統。圖／CHAUMET提供

CHAUMET近期修復1924年製Bayadère項鍊，實踐知識與技藝的傳承。圖／CHAUMET提供
CHAUMET近期修復1924年製Bayadère項鍊，實踐知識與技藝的傳承。圖／CHAUMET提供

珠寶 永續 公益

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