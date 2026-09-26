以裙裝為名！Prada 27春夏米蘭時裝周 探究自由、自主與美的多元可能

Prada 2027春夏女裝秀日前於米蘭Prada基金會Deposito展演空間登場。雙總監Miuccia Prada與Raf Simons聚焦於西洋服飾中最具代表性的單品，以「THE SKIRT」（裙裝）為全場唯一的核心命題。整場大秀共發表49套造型，將俐落輪廓與獨特結構反覆推演，在特定裙型框架下探討自由與美的多元可能。

大秀的前排星光雲集，包含韓國品牌大使Karina身著簡約裙裝展現冷艷氣場，中國演員賈玲與李現分別以俐落剪裁套裝及率性皮衣亮相，韓國男星邊佑錫則以高挑身形演繹學院風輪廓，歐美影星Carey Mulligan與Maya Hawke以暗色系經典優雅登場，此外近年頻繁出現在Met Gala的NBA前任球星「閃電俠」Dwyane Wade也現身看秀，為現場平添閃耀星光。

Prada 2027春夏女裝從經典裙裝出發，在明確的輪廓框架中反覆推演。設計打破常規，內部裙撐移至外層成為保護，並利用對比色魔鬼氈調整視覺軸線；放大化的金屬扣件與排列如鏤空蕾絲的水晶，為裙裝賦予了珠寶般的華麗，同時霧面塗層與Re-Nylon則為百褶裙加入了工業感，此外特殊處理的棉料則呈現皮革質感，搭配花卉印花與向外延伸的布料，最終透過與針織衫、襯衫或胸衣層疊並置，重塑熟悉的穿搭關係。

除了以裙裝為本季主軸，Prada 2027春夏同樣在細節處呈現了豐富想像力，像是難以忽視量體的黑色寶石戒指與耳環呈現戲劇化的存在感，仿舊皮夾克的背面特別以三顆金屬扣環營造出Prada的Triangle Logo，在不可視中散發了既視感；粉色的大面積魔鬼氈並鑲嵌以華麗的水晶刺繡，突破運動與訂製服在服裝中的兩極存在。

綠色緞面的高跟鞋刻意以斜式的蝴蝶結帶來修長與性感聯想，同時雙圈的蝴蝶結腰帶也出現在紗質外罩的短裙上下擺，透過百摺、擠壓以及若隱若現的視覺帶來視覺趣味；最令人驚奇的一套設計莫過於運動風小可愛極簡上衣在肩帶或側邊處分別勾掛上了同色系的皺摺迷你口金包，一次挑戰形式、機能、結構的多重邊界，也再次呈現Prada一路以來的實驗解構精神。

在粗織毛衣與深色裙裝之外，襯衫長袖與裙裝內襯的花卉圖案，或正是Prada亟欲傳遞的女性浪漫。圖／Prada提供

裙擺開叉處藏入的跳色魔鬼氈表面並大量鑲嵌水晶刺繡。圖／Prada提供

除了以裙裝為本季主軸，Prada 2027春夏同樣在配件、背面領口、鞋履等細節處呈現豐富的風格變奏。圖／Prada提供

在百摺設計中藏入的不規則與皺摺，恰與模特兒蓬鬆的髮型、上身的粗織長袖毛衣構築了一種漫不經心的自由輕快。圖／Prada提供

好萊塢星二代Maya Hawke。圖／Prada提供

美國名模Hunter Schafer。圖／Prada提供

韓星李到晛（Lee Do-Hyun）。圖／Prada提供

NBA知名退役球星「閃電俠」Dwyane Wade。圖／Prada提供