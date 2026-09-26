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HOLA周年慶精選沙發85折起 「周周排隊」天絲涼被限量999元開搶

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接秋冬換季，HOLA周年慶精選高詢問度好眠商品限時推出「周周排隊」：包含200織天絲單人涼被純棉單人涼被、Scented Space經典擴香與蠟燭、300織天絲雙人床包兩用被系列、智能選枕、石墨烯翻轉兩用獨立筒床墊等。圖／HOLA和樂家居提供
迎接秋冬換季，HOLA周年慶精選高詢問度好眠商品限時推出「周周排隊」：包含200織天絲單人涼被純棉單人涼被、Scented Space經典擴香與蠟燭、300織天絲雙人床包兩用被系列、智能選枕、石墨烯翻轉兩用獨立筒床墊等。圖／HOLA和樂家居提供

小宅與租屋盛行的時代，小坪數空間如何兼顧生活品質與下班自煮？HOLA和樂家居周年慶特別推出「小宅省力指南」，從免開火的縮時廚具、隨格局彈性拼裝的模組沙發與收納，到千元有找的換季深眠寢具，花少少預算就能讓微型空間機能翻倍。即日起至10月14日期間，除了百元好物、周周排隊爆品與指定日用多件優惠外，全通路更祭出滿額回饋：實體門市消費滿3,000元送300元電子折價券（最高累計回饋900元，部分門市除外），滿5,000元再送100元電子折價券（不累贈）；官網則享單筆滿3,000元現折300元（不累折）。

小廚房最怕檯面不夠、開火油煙重，HOLA 針對自煮痛點祭出「縮時料理神隊友」，首推近期爆紅的無火料理好物「微波神器料理盒」，搭配微波爐就能實現零油煙的煎、煮、炒、蒸功能，特殊材質底部加熱可讓魚皮或雞腿排呈現焦香脆皮感，且不會油花四濺，原價499元起，周年慶特價任2件899元；還有韓國製造的「輕量陶瓷不沾木柄煎炒鍋」749元起，溫潤奶茶色鍋身加上木柄，煎炒完直接美型上桌。為解決電器無處安放的困擾，「伊登快組鐵製層架系列」主打只需4顆螺絲、一人就能快速組裝，將微波爐、電鍋與料理器具整合為俐落的「備料垂直中島」，只要1,790元起讓小廚房備餐動線一氣呵成。

HOLA精選超過74款熱銷沙發全面85折起，包含今年新推出的「伊登麻吉模組沙發」，擁有市場最多的組合單元，可依客廳格局與聚會需求隨心拆分或併攏，周年慶首推一字型、兩人座及三人座，特價22,941元起。整頓日常雜物則推薦日本專業收納品牌「Like-it 系列」，分隔盒、收納櫃、洗衣籃、垃圾桶全系列皆享85折優惠，最低139元即可入手。

此外，碗盤餐具系列（不含刀叉筷匙）、HOLA廚用烹調用具（調理工具和調味瓶罐）、收納全系列（不含層架／推車／Like-it）以及美食區全系列，同步祭出任3件以上9折。

臥室迎接秋冬換季，HOLA精選高詢問度商品推出「周周排隊」：第一周即日起至9月30日由千元有找的「200織天絲單人涼被（特價999元）」與「純棉單人涼被（任2件999 元）」率先開搶；第二周10月1日至10月7日接力推出「Scented Space經典擴香與蠟燭」（特價699元）；第三周10月8日至10月14日祭出換季必備「300織天絲雙人床包兩用被系列」2組特價5,980元；第四周10月15日至10月21日「智能選枕」享任2件以上折500元；第五周10月22日至10月28日則由「石墨烯翻轉兩用獨立筒床墊」雙人特價19,999元壓軸。

●附註：詳細活動內容與商品以門市現場、官網公告為準。

HOLA周年慶推薦日本專業收納品牌「Like-it系列」，分隔盒、收納櫃、洗衣籃、垃圾桶全系列皆享85折優惠。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA周年慶推薦日本專業收納品牌「Like-it系列」，分隔盒、收納櫃、洗衣籃、垃圾桶全系列皆享85折優惠。圖／HOLA和樂家居提供

為解決廚房電器無處安放的困擾，「伊登快組鐵製層架系列」主打只需4顆螺絲、一人就能快速組裝。圖／HOLA和樂家居提供
為解決廚房電器無處安放的困擾，「伊登快組鐵製層架系列」主打只需4顆螺絲、一人就能快速組裝。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA周年慶推薦高顏值韓國製造的「輕量陶瓷不沾木柄煎炒鍋」。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA周年慶推薦高顏值韓國製造的「輕量陶瓷不沾木柄煎炒鍋」。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA周年慶針對自煮痛點祭出「縮時料理神隊友」，首推近期爆紅的無火料理好物「微波神器料理盒」，搭配微波爐就能實現煎、煮、炒、蒸功能。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA周年慶針對自煮痛點祭出「縮時料理神隊友」，首推近期爆紅的無火料理好物「微波神器料理盒」，搭配微波爐就能實現煎、煮、炒、蒸功能。圖／HOLA和樂家居提供

迎接秋冬換季，HOLA周年慶精選高詢問度好眠商品限時推出「周周排隊」：包含200織天絲單人涼被純棉單人涼被、Scented Space經典擴香與蠟燭、300織天絲雙人床包兩用被系列、智能選枕、石墨烯翻轉兩用獨立筒床墊等。圖／HOLA和樂家居提供
迎接秋冬換季，HOLA周年慶精選高詢問度好眠商品限時推出「周周排隊」：包含200織天絲單人涼被純棉單人涼被、Scented Space經典擴香與蠟燭、300織天絲雙人床包兩用被系列、智能選枕、石墨烯翻轉兩用獨立筒床墊等。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA周年慶精選超過74款熱銷沙發全面85折起。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA周年慶精選超過74款熱銷沙發全面85折起。圖／HOLA和樂家居提供

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