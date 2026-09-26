大寫的衝組！TUDOR全新影像 霧島、若隆景…相撲4壯士霸氣入鏡

瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）繼今年5月發表與日本相撲協會正式合作之後，本周再度於品牌官方Instagram社群中發表了一系列影片、照片，邀請霧島、琴勝峰、隆之勝，以及若隆景四位人氣力士入鏡，展現相撲的威猛、霸氣，更推薦了TUDOR的Black Bay 68腕表灰色面盤款，展現雙方的風格共鳴。

相撲是全世界獨一無二、也是全日本擁有最悠久歷史的傳統競技（運動），以敬神為名、發展千年後成為日本只此一家的威風凜凜。相撲力士在圓潤脂肪下實則具有長年鍛鍊的肌肉與爆發力。當力士們登上土俵時雖僅穿著貌似丁字褲的まわし（也稱為「褌」）上場，但相撲力士的髮型也大有學問，依據位階的不同，又可細分為「ちょん髷」、「丁髷」，以及「大銀杏髷」，流暢的線條與充滿雕塑的建築感，與全身造型融為一體、成為土俵上的神之鬥士。

雖擁有強大衝撞力量，但相撲的過程同樣仰賴各種技巧，這也讓賽事僵持不下或臨危之際，更能凸顯相撲力士千錘百鍊的智慧、策略與巧勁。

像是曾在2023年3月與11月分別獲得2次幕內最高優勝的霧島便擅長掌握對手的兜檔布（廻し），發揮如吊摔、上手摔等強大摔技；重心極低、進攻節奏飛快的若隆景除了與大哥若隆元、二哥若元春並稱相撲界「大波三兄弟」，官方資料顯示身高183公分、138公斤的他在「幕內力士」中屬嬌小型身材，但常上演「下剋上」的名場面。

隨著形象影片的發表，相撲力士們也紛紛配戴上了TUDOR精鋼表殼、銀灰色面盤、黑色表圈的Black Bay 68精鋼腕表。表款使用MT5601-U型自動上鍊機芯，並通過Master Chronometer大師天文台認證，在精準、穩定、防水、防磁有水準之上的非一般優秀。

事實上，相撲與TUDOR之間確實有著極為相似的共鳴，相撲力士雖然強調力量，但所有力士都是從如你我一般的凡人持續向比自己更高、更壯碩的力士進行挑戰，因此長成，這也讓「下剋上」成為相撲非常重要的核心精神之一，一如TUDOR長年呼應的品牌宣言「天生敢為」（Born To Dare），敢於冒險、敢於挑戰，以努力疊加上智慧、策略，最終將甘美成果摘下。

相撲力士除了強調力量，策略、智慧、技巧，更是土俵上競技時的欣賞亮點。圖／翻攝自IG

從日本神道教發展而來的相撲，結合了運動、宗教，成為全世界獨一無二的競技形式，即便連髮型樣式也內藏學問。圖／翻攝自IG

TUDOR Black Bay 68精鋼腕表（M7943A1A0NU-0002），43毫米、時間顯示、防水200公尺、70小時動力儲存，16萬4,000元。圖／翻攝自IG

四位相撲力士皆入鏡本次TUDOR最新形象，其中左側為隸屬於荒汐部屋的若隆景渥（Wakatakakage Atsushi），右側則為隆之勝 伸明（Takanosho Nobuaki），並擅長推壓（突っ張り）與穩健的攻守戰法。圖／翻攝自IG