8.3萬人搶80間免費房！台北洲際被抓包「一票破萬粉」　飯店回應了

台北洲際酒店即將開幕，日前推出「The First 80」免費試住活動，號召民眾寫下「愛上台北的理由」，從參與者中選出80位首批試住賓客。活動最終湧入8萬2956封「城市情書」，9月24日公布名單後，卻意外掀起網路討論，不少網友發現部分獲選者疑似是KOL、網紅或攝影相關人士，留言區甚至出現「怎麼好像都是網紅」的質疑聲。

根據活動資訊，這次「The First 80」自9月15日至22日開放報名，參加者須追蹤台北洲際酒店官方社群，在指定貼文留言分享自己的台北故事並標記旅伴，再完成基本資料及入住偏好登記。最後從8萬2956份參與內容中選出80位，每位獲選者可攜1名同行者，於9月30日或10月1日搶先入住，享有一泊二食體驗。

換算下來，8萬2956份參與內容僅選出80位，單純以參與人數計算，中選比例約0.096%，相當於約1037人競逐1個名額，也讓名單公布後格外受到關注。

酒店公布名單後，部分網友逐一查看獲選者社群帳號，發現其中有人擁有上萬名粉絲，也有人具有攝影、內容創作等背景，因此開始質疑：「一般人真的有抽中嗎？」

社群討論中，有人留言質疑「抽中都藍勾勾喔？」、「要讓網紅去幫你們打廣告就直接說」，「直接邀請網紅來住不就好了？！何必假辦活動騙取個資？」也有人認為，如果活動目的包含社群宣傳，就應該將KOL合作與一般抽獎分開處理。

另有網友指出，自己先前看到部分疑似中選的KOL在名單貼文下方留言「是我是我」或分享中選消息，但之後再回頭查看，相關留言似乎已經減少，因此進一步引發「留言是不是被刪除」的討論。但也有網友抱持不同看法，有人認為既然活動是抽選，網紅同樣具有參加資格，「有網紅抽中不代表一般人不能中」，關鍵仍在於酒店是否能說明抽選機制。

面對外界質疑，台北洲際酒店透過官方社群回應，強調「社群影響力及後續曝光並非本次活動的抽選條件」，並說明此次活動的初衷，是希望透過每一封寫給台北的「情書」，邀請喜愛這座城市的人搶先走進酒店。

酒店也表示，獲選者與同行者在試住期間都必須簽署保密條款，入住期間在酒店內拍攝的照片、影片，須至11月底後才能公開。這項規定與酒店尚未正式開幕、希望透過首批試住賓客協助檢視入住服務有關。