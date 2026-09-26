首爾第2名ZEST來台客座！台南MOONROCK、台北M.O. Bar 三強10月2日碰杯

台北文華東方酒店M.O. Bar將於10月2日推出一晚限定「THREE OF A KIND」客座調酒活動，邀請首爾ZEST、台南MOONROCK跨城集結，三家酒吧以Sismo Mezcal為共同創作基底，各自端出3款限定調酒，9款作品一次登場。

文華東方酒店此次「THREE OF A KIND」以「One Spirit, Three Bars, Three Perspectives」為概念，從首爾、台南到台北，分別以「Reimagine」、「Remember」與「Revisit」三種創作視角，重新詮釋Sismo Mezcal的煙燻風味。

其中，來自首爾的ZEST由創辦人暨主理人Demie Kim領軍，攜首席調酒師Wonji Kim來台，以「Reimagine」探索實驗風味、在地文化與永續飲酒。此次推出「S & T」、「Blossom Margarita」、「Nutty & Bitter」3款作品，分別融入韓國香瓜、西洋梨康普茶、桂花冰沙、濟州古索里酒等元素，展現ZEST的創作風格。

台南MOONROCK則以「Remember」為主題，由主理人暨首席調酒師廖乙哲（A Liao）親自客座，從煙燻、時空與記憶出發，推出「KUROMONO」、「Mr. Kelt」及「Peach Perfect」3款調酒，將煙燻荔枝、黑豆蔻、烤番茄、馬告、茉莉香米、水蜜桃及紅紫蘇等風味融入酒款。

台北文華東方酒店M.O. Bar則由風格調酒師Jeff與Andy以「Revisit」回望經典，推出「Sour Déjà Vu」、「The Other Martini」及「B&G Highball」，從咖啡烏梅、椰子百香金巴利，到蛤蠣高湯、辣醬、梔子花與蕎麥茶，重新拆解Sour、Martini及Highball等經典調酒。

此次活動客座調酒單點每杯600元＋10%服務費；3杯限定調酒套票每位1,500元＋10%，可從9款作品中任選3款，9月30日前完成預購可享9折。活動當晚另提供異國風味小食及Sismo Mezcal品飲，套票賓客還可參加抽牌活動，抽中「Wild Card」可免費兌換2杯Sismo Mezcal Shot。

活動地點為台北文華東方酒店5樓M.O. Bar，地址為台北市敦化北路158號，席位有限。M.O. Bar僅開放18歲以上賓客入場。

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台南「MOONROCK」主理人暨首席調酒師廖乙哲（A Liao）將親臨獻藝，以「Remember」為題，刻劃時空、記憶與情感在味蕾留下的溫度。圖/台北文華東方酒店提供

【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒】

「M.O. Bar」推出3款限定調酒，「Sour Déjà Vu」、「The Other Martini」及「B&G Highball」，玩轉經典交織驚喜的微醺時刻。圖/台北文華東方酒店提供【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒】

首爾「ZEST」創辦人暨主理人 Demie Kim 將跨海來台客座，以「Reimagine」為靈感打造活動限定調酒，為賓客呈獻一場跨越城市的微醺風味探索。圖/台北文華東方酒店提供

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