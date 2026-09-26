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一次吃遍近15國佳餚！宜蘭「陸上郵輪」開吃 3大人氣名店聯手進駐

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
Bark Q此次帶來煙燻手撕豬小漢堡、BLT煙燻豬五花迷你三明治、雙風味雞翅、招牌烤時蔬及煙燻奶油玉米糕等料理。圖/凱渡廣場酒店提供
Bark Q此次帶來煙燻手撕豬小漢堡、BLT煙燻豬五花迷你三明治、雙風味雞翅、招牌烤時蔬及煙燻奶油玉米糕等料理。圖/凱渡廣場酒店提供

想吃遍異國料理，不一定要出國！凱渡廣場酒店自助餐廳「pelago百匯廚」去年推出「Global Flavors Carnival 世界風味嘉年華」大獲好評，今年再度登場。9月25日至10月31日集結近15個國家的特色料理，更首度攜手KANG Artisan Bakery、Bark Q及番紅花城土耳其餐廳，將職人烘焙、德州煙燻與土耳其家鄉料理一次搬上自助餐檯，打造宜蘭海岸的環球味覺之旅。

其中，KANG Artisan Bakery首次與飯店合作，將招牌烘焙帶進自助餐檯。品牌由擁有逾15年台法烘焙歷練的康豐柚於2024年創立，此次帶來杏仁可頌、起司法國、雙辣卡門、鹽佛卡夏等品項，從可頌到風味麵包，讓烘焙成為世界風味餐桌的一站。

德州煙燻品牌Bark Q則以「Low & Slow」低溫慢燻為特色，選用龍眼木柴火長時間燻烤，帶來煙燻手撕豬小漢堡、BLT煙燻豬五花迷你三明治、雙風味雞翅、招牌烤時蔬及煙燻奶油玉米糕等料理，將德州煙燻技法融入帶有台灣風味的餐桌。

番紅花城土耳其餐廳則帶來土耳其炒肝、土耳其飯、燉羊膝、馬鈴薯燉牛、凱什凱克及羊肉湯等家鄉料理，甜點則有烤牛奶米布丁，另安排土耳其沙煮咖啡及土耳其冰淇淋。其中土耳其冰淇淋由服務人員現場演繹趣味互動，讓吃飯也多了表演元素。

除了三大聯名品牌，pelago百匯廚行政主廚Chef Adil來自烏茲別克，定居台灣逾15年，此次也率領多國籍廚師團隊端出各自家鄉料理，從中亞、南亞、泰國到日本，讓餐桌成為一場跨國美食之旅。

中亞料理部分，Chef Adil帶來烏茲別克經典羊肉手抓飯（Uzbek Palov）及牛肉諾林麵（Norin），以羊肉、香料、米飯與手工麵食呈現家鄉風味；南亞餐檯則由印度籍廚師以坦都里爐現烤印度烤餅及烤雞，搭配多款印度咖哩，巴基斯坦籍廚師則帶來羊肉與馬鈴薯慢燉的阿露肉咖哩（Aloo Gosht）。

泰式料理則以椒麻雞、檸檬魚、泰式蝦餅及蝦醬高麗菜呈現酸、辣、鮮香風味；日式餐檯則運用宜蘭在地海鮮，大溪漁港直送食材化身生魚片、握壽司，另有以自熬高湯烹煮的關東煮，讓異國風味與宜蘭海岸的在地食材連結。

「Global Flavors Carnival 世界風味嘉年華」自9月25日至10月31日登場，晚餐分為17:20至19:00、19:30至21:10兩個餐期，每日將視用餐人數調整開放餐期；晚餐每位1,380元加10%服務費。

若想把美食之旅延伸成海岸度假，凱渡廣場酒店也推出一泊二食方案，房價9,000元起。訂房連結

「世界風味嘉年華」再啟航！三大人氣品牌聯名，近15國美食登上陸上<a href='/search/tagging/2/郵輪' rel='郵輪' data-rel='/2/111519' class='tag'><strong>郵輪</strong></a>。圖/凱渡廣場酒店提供
「世界風味嘉年華」再啟航！三大人氣品牌聯名，近15國美食登上陸上郵輪。圖/凱渡廣場酒店提供

由印度籍廚師現場呈現經典印度拉茶。圖/凱渡廣場酒店提供
由印度籍廚師現場呈現經典印度拉茶。圖/凱渡廣場酒店提供

番紅花城土耳其餐廳經典沙煮咖啡由土耳其服務人員現場演繹互動。圖/凱渡廣場酒店提供
番紅花城土耳其餐廳經典沙煮咖啡由土耳其服務人員現場演繹互動。圖/凱渡廣場酒店提供

Bark Q 品牌秉持「美式正統」，以「Be Simple, Be Direct」為料理理念，將德州煙燻技法與台灣熟悉的風味融合。圖/凱渡廣場酒店提供
Bark Q 品牌秉持「美式正統」，以「Be Simple, Be Direct」為料理理念，將德州煙燻技法與台灣熟悉的風味融合。圖/凱渡廣場酒店提供

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