台北洲際飯店疑黑箱？8萬人抽80名試住「名單驚見網紅、KOL」 飯店回應了

台北洲際酒店預計10月正式開幕，日前舉辦免費試住活動，從逾8萬名參與者中抽出80人搶先入住，不過獲選名單公布後，卻有網友發現疑似有多名網紅、KOL及攝影相關人士入選，部分人更擁有破萬社群粉絲，因而引發抽選公平性的討論。對此，台北洲際酒店透過臉書回應強調，參與者的社群影響力及後續曝光「並非本次活動的抽選條件」。

台北洲際酒店日前推出「Love Letter to Taipei」城市故事募集活動，邀請民眾分享自己喜愛台北的理由，活動自9月15日至22日開放投稿，吸引8萬多名民眾參與，最終選出80名試住者。獲選者可攜帶1名同行者入住，體驗一泊二食，試住日期則安排在9月30日及10月1日，作為正式開幕前的搶先體驗活動。

不過，飯店24日公布獲選名單後，相關結果在社群平台引起討論，有網友注意到名單中疑似出現網紅、KOL及攝影相關人士，也有多名擁有上萬粉絲的社群使用者陸續分享獲選消息，讓部分網友對抽選機制產生疑問，甚至留言詢問「一般人真的有抽中嗎？」引發外界質疑是否有黑箱作業嫌疑。

對此，台北洲際酒店在臉書發文表示，這次活動是希望透過每一封「Love Letter to Taipei」，邀請喜愛台北的民眾走進酒店，親身感受飯店想分享的城市體驗。飯店也說明，所有獲選者在試住期間都必須簽署保密條款，入住期間於酒店內拍攝的照片及影片，須等到11月底後才能公開；同時再次強調，社群影響力及後續曝光並未列入此次活動的抽選條件。

台北洲際酒店表示，10月初還將推出另一波餐飲活動，將以不同方式延續「Love Letter to Taipei」的概念，分享屬於台北的城市體驗，讓更多民眾有機會走進酒店。飯店也感謝所有參與活動、寫下「Love Letter」的民眾，表示每一封來自參與者的文字，都讓飯店看見不同人眼中的台北。