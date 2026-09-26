Logitech G火力全開14款新品齊發 麥拉倫聯名方向盤吸睛 WirForce開玩

全球電競周邊品牌Logitech G正式揭開「Logitech G PLAY 2026」序幕，以「KEEP PLAYING」為核心精神，一口氣推出14款全新電競與遊戲裝備，從滑鼠、鍵盤、耳機、麥克風到遊戲鼠墊與賽車模擬設備全面擴編，涵蓋專業玩家鎖定的PRO系列，以及兼顧效能與價格的CORE系列，打造更完整的遊戲裝備陣容。

此次新品最大亮點之一，是PRO系列3款全新產品同步登場。其中，PRO X3 SUPERSTRIKE無線類比遊戲滑鼠導入HITS（Haptic Inductive Trigger System）觸發系統，搭配升級版HERO 2感應器與最高135小時續航力，主打更細緻的點擊回饋與高速操控；PRO X2 RAPID磁性類比有線電競鍵盤則搭載類比磁軸，支援0.1至4mm觸發距離、Rapid Trigger及8kHz掃描與USB回報率，鎖定追求快速操作的玩家。耳機方面，PRO X 3 LIGHTSPEED無線遊戲耳機麥克風支援48kHz／16bit全指向麥克風、50mm PRO-G石墨烯單體，續航力最高70小時。

CORE系列則帶來G304 X LIGHTSPEED、G304 X SUPERLIGHT紫色新色、G502 X PLUS LIGHTSPEED暮光紫與雪地薄荷新色，以及G316 X 98 8K、G316 X 75 8K機械電競鍵盤等產品，從57克輕量滑鼠到75%、98%配置機械鍵盤，提供不同遊戲需求與預算的玩家更多選擇。

除了電競周邊，Logitech G此次也把戰線延伸至內容創作與模擬賽車。BLUE YETI 2 USB麥克風加入語音距離感測、3D追蹤、即時AI降噪與BLUE VO!CE廣播級DSP；賽車玩家則迎來RS50麥拉倫聯名賽車模擬方向盤，搭配RS PEDALS SE賽車踏板，打造更完整的模擬駕駛體驗。此外，ASTRO A50X LIGHTSPEED無線遊戲耳機麥克風＋底座也推出烈焰紅新配色，讓整體新品陣容更具話題性。

趁著WirForce活動期間，Logitech G也把14款新品帶到現場，即日起至9月27日，每日10:00至18:00開放現場體驗，玩家可實際試玩PRO系列新品，並挑戰「RS50×Forza Horizon 6」模擬賽車與「PRO X3 SUPERSTRIKE×AIMLABS PRO」瞄準體驗。活動期間更安排一日店長，9月26日由赤鬼伯伯、9月27日由電競選手Karsa現身與玩家互動，現場還有大轉盤、限量拍立得及BYOC限定好禮，讓玩家不只看新品，更能直接上手體驗。

配合新品上市，Logitech G同步推出限時優惠，電競品項單筆滿3,000元贈品牌冰霸杯、滿5,000元再贈品牌後背包，數量有限送完為止，購買限定品項另享專屬好禮。

Logitech G 正式揭開Logitech G PLAY 2026序幕，為玩家帶來更強悍、更完整的裝備升級選擇。圖／羅技提供

Logitech G同步擴充CORE系列，提供更多不同價格與使用需求的選擇。記者黃筱晴／攝影

Logitech G推出14款新品涵蓋電競滑鼠、鍵盤、耳機、麥克風、遊戲鼠墊及賽車模擬設備。圖／羅技提供

Logitech G同步擴充CORE系列，提供更多不同價格與使用需求的選擇。記者黃筱晴／攝影

ASTRO A50X Lightspeed無線遊戲耳機麥克風＋底座推出烈焰紅新色超搶眼。記者黃筱晴／攝影

Logitech G推出RS50麥拉倫聯名賽車模擬方向盤，並可搭配RS PEDALS SE 賽車踏板。記者黃筱晴／攝影

Logitech G推出RS50麥拉倫聯名賽車模擬方向盤，並可搭配RS PEDALS SE 賽車踏板。圖／羅技提供