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牡蠣寶寶快閃店華山登場！化身養殖員超療癒 200款周邊好買又好拍

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台北限定2米巨型貝殼珍珠池登場「海底撈珠遊戲」試手氣。圖／@nikoniko.hk提供
台北限定2米巨型貝殼珍珠池登場「海底撈珠遊戲」試手氣。圖／@nikoniko.hk提供

去年在香港、澳門掀起社群話題的「牡蠣寶寶」主題快閃店正式來台！迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店」即日起至10月18日進駐華山1914文化創意產業園區，台北站一次升級60坪沉浸式空間，從超萌造景、互動遊戲到限定周邊通通有，還有超級療癒的牡蠣寶寶陪伴，成為連假期間逛華山、拍美照的熱門去處。

這次台北站最大亮點之一，就是放大版「牡蠣寶寶主題養殖中心」，粉絲不只是逛展，還能直接化身「養殖員」，展開一場趣味十足的奇幻養殖之旅。從海底珊瑚區挑選喜歡的牡蠣寶寶開始，再前往沐浴區幫牠洗澡、量體重，最後領取專屬養殖指南，完成一連串照護任務，互動感十足，大小朋友都能玩得投入。

喜歡拍照的人也別錯過，現場打造「愛麗絲英式午茶」及牡蠣寶寶主題打卡區，粉嫩可愛的場景搭配《愛麗絲夢遊仙境》經典元素，隨手拍都超級夢幻。此外，台北場首度加入限定主題拍貼機，還有2米巨型貝殼珍珠池，將「撈珍珠」變成趣味抽賞遊戲，300元就能試手氣，把牡蠣寶寶或愛麗絲主題周邊帶回家。

周邊商品同樣是粉絲不能錯過的重點區域，現場集結超過200款商品，包括台灣首發、日本直送新品。其中牡蠣寶寶玩偶更一口氣新增4款造型，包含「珍珠項鍊牡蠣寶寶」、「貪吃牡蠣寶寶」、「珠光貝殼牡蠣寶寶」及「珍珠項鍊牡蠣奶奶」，加上原有人氣款總共9款，絕對讓人陷入選擇困難。

活動期間還推出多重滿額贈，現場消費即可獲得台北限定A4資料夾，單筆消費滿1,000元送限定精裝紙袋，滿2,000元再送台北首發壓克力鑰匙圈，滿3,000元還有理膚寶水與CeraVe護膚體驗組；完成Instagram或Threads打卡指定任務，還能獲得限量小禮品，粉絲們快趁著連假來華山走走。

愛麗絲午茶派對、牡蠣寶寶主題打卡區同步登場。記者黃筱晴／攝影
愛麗絲午茶派對、牡蠣寶寶主題打卡區同步登場。記者黃筱晴／攝影

「牡蠣寶寶主題養殖中心」規模再升級，化身專屬養殖員，展開一場奇幻養殖之旅。記者黃筱晴／攝影
「牡蠣寶寶主題養殖中心」規模再升級，化身專屬養殖員，展開一場奇幻養殖之旅。記者黃筱晴／攝影

牡蠣寶寶玩偶全面升級，除了新增全新尺寸，另有4款台灣全新造型登場，即日起開放預購。記者黃筱晴／攝影
牡蠣寶寶玩偶全面升級，除了新增全新尺寸，另有4款台灣全新造型登場，即日起開放預購。記者黃筱晴／攝影

牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影
牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影

牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影
牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影

「牡蠣寶寶主題養殖中心」規模再升級，化身專屬養殖員，展開一場奇幻養殖之旅。圖／@nikoniko.hk提供
「牡蠣寶寶主題養殖中心」規模再升級，化身專屬養殖員，展開一場奇幻養殖之旅。圖／@nikoniko.hk提供

台北限定2米巨型貝殼珍珠池登場「海底撈珠遊戲」試手氣。記者黃筱晴／攝影
台北限定2米巨型貝殼珍珠池登場「海底撈珠遊戲」試手氣。記者黃筱晴／攝影

牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影
牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影

台北場首次加入限定「主題拍貼機」，搭配專屬設計框格，讓粉絲留下獨一無二的限定紀念。記者黃筱晴／攝影
台北場首次加入限定「主題拍貼機」，搭配專屬設計框格，讓粉絲留下獨一無二的限定紀念。記者黃筱晴／攝影

牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影
牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影

牡蠣寶寶台北快閃店，台灣首發的「迷你輕量隨行杯造型鑰匙圈」。記者黃筱晴／攝影
牡蠣寶寶台北快閃店，台灣首發的「迷你輕量隨行杯造型鑰匙圈」。記者黃筱晴／攝影

牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影
牡蠣寶寶台北快閃店，現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品。記者黃筱晴／攝影

牡蠣寶寶快閃店前進華山，在華山1914文化創意產業園區中7A館登場。記者黃筱晴／攝影
牡蠣寶寶快閃店前進華山，在華山1914文化創意產業園區中7A館登場。記者黃筱晴／攝影

牡蠣 快閃 療癒

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