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以風格為名的沙漠探險 北川景子、潤娥現身Max Mara 27SS米蘭時裝周

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Yoona Lim。圖／Max Mara提供
Yoona Lim。圖／Max Mara提供

Max Mara於米蘭時裝周期間發佈2027春夏女裝系列，現場聚集全球時尚媒體與嘉賓，共同見證共47套全新作品發表。本季品牌以「FAR HORIZON遙遠地平線」為主題，向1930年代跨越疆界的先驅女性致敬，並將探險家精神注入現代都會穿搭提案。

日本女星北川景子（Keiko Kitagawa）與韓國女星潤娥（Yoona Lim）皆受邀成為本次大秀來賓，其中北川景子以俐落結構西裝現身，展現現代職場盔甲的堅毅氣場，潤娥則身穿流線沙龍風格長裙，詮釋優雅質感，同時兩人造型也精準呼應本季「實用機能邂逅空靈優雅」的核心理念。

綜觀本季47造型建立在鮮明對比的基礎，且將荒野機能、精緻剪裁巧妙相融。經典Safari Jacket獵裝外套成為本季靈魂單品，外套採用高質感亞麻與光澤華達呢，輔以側身結繩與垂墜剪裁。工裝背心Cargo Vest則被疊穿在同面料西裝外套，搭配上飛行員外套皮革綁帶與D-ring扣環。下身轉化Camiknickers為短褲，搭配輕盈拼接裙與貼合身形的柔滑針織。值得一提的是，大秀末段登場的連身褲選用有機玻璃薄紗，搭配大份量低腰繫帶風衣收尾。

同時本季並藏入了都會正裝、透視紗質、皺摺與蝴蝶結等設計亮點，像是卡其與純白交織的都會正裝，以俐落襯衫搭配寬褲展現率性，大地色系透視紗質大衣與工裝背心疊穿，創造出輕盈的機能輪廓；深色單肩與綁帶長裙則呈現優雅沙龍身形，透過多變設計展現女性的當代精神，進而形塑剛柔並濟的終極衣櫥。

飄逸透視的絲質外套或長褲，成就了名為空靈的自由樣貌。圖／Max Mara提供
飄逸透視的絲質外套或長褲，成就了名為空靈的自由樣貌。圖／Max Mara提供

高腰、翻領與飄逸長褲，描繪了新世代女性冒險家的風格一面。圖／Max Mara提供
高腰、翻領與飄逸長褲，描繪了新世代女性冒險家的風格一面。圖／Max Mara提供

開場第一套造型的長風衣但在肩膀處改為落肩設計，帶有幾分率性不羈。圖／Max Mara提供
開場第一套造型的長風衣但在肩膀處改為落肩設計，帶有幾分率性不羈。圖／Max Mara提供

腰際的超長版蝴蝶結、削肩與飄逸長裙，是女性浪漫的多重演示。圖／Max Mara提供
腰際的超長版蝴蝶結、削肩與飄逸長裙，是女性浪漫的多重演示。圖／Max Mara提供

Keiko Kitagawa。圖／Max Mara提供
Keiko Kitagawa。圖／Max Mara提供

潤娥 米蘭 北川景子

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