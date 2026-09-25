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微風25周年慶推美食新亮點 Maison Kayser推出四款酸種麵包

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
微風引進法國麵包品牌 Maison Kayser 全新「酸種麵包系列」，將充滿台灣味的剝皮辣椒融入酸種麵包。圖／微風提供
微風引進法國麵包品牌 Maison Kayser 全新「酸種麵包系列」，將充滿台灣味的剝皮辣椒融入酸種麵包。圖／微風提供

配合微風25周年慶，微風引進法國麵包品牌Maison Kayser全新「酸種麵包系列」，以自然發酵的酸種麵包為基底，結合台灣、義大利及丹麥等地食材，推出「辣味風乾豬肉腸起士」、「剝皮辣椒起士」、「羅勒青醬番茄」及「糖漬栗子奶油乳酪」四款新品。新品將於微風廣場店販售，微風南京店則採預訂制；此外，微風也規劃周年慶限定贈品活動，於指定期間推出消費滿額贈。

酸種麵包以自然發酵形成的微酸風味及麥香為特色。Maison Kayser此次延續品牌的麵包製作工藝，將不同地域的食材融入酸種麵包配方，從歐洲熟食、丹麥起士到台灣剝皮辣椒，再延伸至栗子等甜味食材，呈現不同的風味組合。

四款新品中，「辣味風乾豬肉腸起士」選用澳洲製卡拉布雷賽辣味風乾豬肉腸，搭配來自丹麥聲頌島（Samsø）的聲頌起士。豬肉腸採用義大利品牌CASALINGO，該品牌源自義大利阿布魯佐地區，承襲Ventura家族三代火腿及義大利熟食製作工藝。豬肉腸帶有肉香及辛香氣息，搭配鹹度適中的聲頌起士，以乳香調和辛辣風味，並與酸種麵包的微酸香氣及麥香結合。

「剝皮辣椒起士」則將台灣常見的剝皮辣椒融入酸種麵包，選用永心鳳茶剝皮辣椒，搭配風味溫和的聲頌起士。剝皮辣椒帶有微辣及回甘風味，與起士的乳香相互搭配，並透過酸種麵包的發酵香氣與麥香，呈現不同於傳統歐式麵包的食材組合。

「羅勒青醬番茄」以義大利食材為主軸，使用De Cecco羅勒青醬，配方包含羅勒、義大利初榨橄欖油、腰果粉、帕瑪森乾酪及松子等食材，搭配新鮮小番茄低溫烘烤後製成的手工油漬番茄，並加入綜合香草與初榨橄欖油。羅勒青醬的草本香氣與油漬番茄的酸甜風味，搭配酸種麵包的微酸麥香，形成以義大利常見食材為基礎的風味組合。

甜味口味「糖漬栗子奶油乳酪」則以糖漬澀皮栗子搭配奶油乳酪，利用栗子的甜味與乳酪的微鹹風味形成平衡，並結合酸種麵包的發酵香氣及麥香，提供不同於鹹味系列的選擇。

微風25周年慶期間也推出消費滿額贈活動。9月17日至9月22日，每日前25名於Maison Kayser單筆消費滿1,000元的顧客，可獲得周年慶托特包一份；9月17日至10月4日期間，單筆消費滿800元，可獲得周年慶限定迷你托特包及百元折價券一組，數量有限，送完為止。四款酸種麵包將於微風廣場店販售，微風南京店採預訂制，須於取貨日前三天完成預訂。

周年慶 微風 麵包

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