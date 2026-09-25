快訊

亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

亞運棒球Live／中華隊首局3安就攻下2分 一局上2:0領先中國

清大校長續任爭議…杜聖聰指「高為元失誠信應辭職」 再曝留才困境

聽新聞
0:00 / 0:00

oqLiq登倫敦時裝周 發表2027春夏系列《RESONANCE｜共振》

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
oqLiq 2027春夏系列強調實用機能與舒適體感的並存，同時強調精準的版型切割，讓衣服跟隨身體律動。圖／oqLiq提供
oqLiq 2027春夏系列強調實用機能與舒適體感的並存，同時強調精準的版型切割，讓衣服跟隨身體律動。圖／oqLiq提供

台灣設計師品牌oqLiq近日登上倫敦時裝週，以數位影像展演的形式發表了2027春夏系列。品牌本季以《RESONANCE｜共振》為主題，搭配數位與真實交錯的超現實影片，探索人、空間、元素與服裝的抽象意涵。

一分鐘的短影片中，模特兒站立在一方超現實的天空下，天穹之上並有著夜藍色的天幕與陶土紅色的光影變幻。明暗消長的方格與數字暗示構築了此一未知空間。不規則、超自然的荒漠地景邊陲揚起了風砂，更凸顯站立在巨石奇岩前的人兒是如斯渺小但真實；有時模特兒停駐在超現實的岩壁之間，心緒如水波平穩散發漣漪；有時模特兒則緩步走過了水流、雲朵、岩山的超現實空間，最終答案揭曉，原來流動的布料織品是水、是奇岩、也可以是雲朵，最終成為皮膚與空氣間最親密的存在。

oqLiq 2027春夏系列選用了SUPIMA®棉、羊毛等天然纖維並與不同機能素材交錯運用。服裝強調實用機能與舒適感的並存，柔軟但有結構、輕盈但具有保護性；服裝同時強調精準的版型切割，讓衣服跟隨身體律動，「像一句受用的建議安靜地留在身邊，在需要的時候發揮作用。」oqLiq的2027春夏系列影片，全長約1分鐘，已可在品牌Youtube官方頻道中觀賞。

oqLiq的2027春夏系列影片，已可在品牌Youtube官方頻道中觀賞。圖／oqLiq提供
oqLiq的2027春夏系列影片，已可在品牌Youtube官方頻道中觀賞。圖／oqLiq提供

oqLiq的2027春夏系列《RESONANCE｜共振》數位影像中，超現實天空的構圖不禁讓人聯想到日本藝術家內藤禮（Rei Naito）的裝置藝術《母型》（Matrix）。圖／oqLiq提供
oqLiq的2027春夏系列《RESONANCE｜共振》數位影像中，超現實天空的構圖不禁讓人聯想到日本藝術家內藤禮（Rei Naito）的裝置藝術《母型》（Matrix）。圖／oqLiq提供

設計師品牌oqLiq近日登上倫敦時裝週，以數位影像展演的形式發表2027春夏系列，探索人、空間、元素與服裝的抽象意涵。圖／oqLiq提供
設計師品牌oqLiq近日登上倫敦時裝週，以數位影像展演的形式發表2027春夏系列，探索人、空間、元素與服裝的抽象意涵。圖／oqLiq提供

倫敦 模特兒 服裝 品牌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／孕婦穿「會噴奶」禮服走秀！女星壓軸走秀化身母乳噴泉 網友吵翻

檀健次入鏡HOGAN 40周年形象 米蘭時裝周接軌藝文新世代將夢想顯化

E.SO瘦子、蔡依珊站台OMEGA 超霸Speedmaster腕表演繹跨世代經典知性

北科大赴義展出新媒體藝術 從公廁關注性別議題

相關新聞

oqLiq登倫敦時裝周 發表2027春夏系列《RESONANCE｜共振》

台灣設計師品牌oqLiq近日登上倫敦時裝週，以數位影像展演的形式發表了2027春夏系列。品牌本季以《RESONANCE｜共振》為主題，搭配數位與真實交錯的超現實影片，探索人、空間、元素與服裝的抽象意涵。

Blancpain 101 WM表展 3200萬珠寶表、12日長動能琺瑯飛輪 驚喜面客

瑞士高級製錶品牌Blancpain寶珀於台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表鑑賞會盛大登場。品牌特別匯集多款高複雜功能、高級珠寶表與頂級藝術工藝傑作，為資深收藏家呈獻一場兼具歷史、頂尖工藝與美的時計盛宴。

削鉛筆機變身金剛大猩猩？超酷創意限量全球300款少量到貨台灣中

肌肉線條，就是物種共通展現力量的形式。擁有高度智慧與強大力量的大猩猩，曾多次登上電影大螢幕，現在竟然出現一只長相奇特的奇行種？

IKEA「食癒之秋」美食推「開心果蛋糕、霜淇淋」！還有台味「豆乳雞」

秋天就是要好好滿足味蕾，IKEA將於10月1日起至11月30日推出「食癒之秋」期間限定主題美食，多款充滿秋日幸福感的餐點一次上桌。首推開心果控必吃的「開心果蛋糕」與「開心果風味霜淇淋」，瑞典餐廳也推出肉香濃郁的「獵人醬羊肩排佐烤時蔬」、酥脆與起司香一次滿足的「酥脆鱈魚起司通心粉」，以及清爽開胃的「希臘風起司沙拉」。美食小站則同步推出台味十足、香酥涮嘴的「豆乳雞」。此外，IKEA人氣美食「鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅」推出卡友優惠，10月宜家卡卡友獨享價249元（原價280元）。

台南人買勞力士更方便了！全新店裝 進駐新光三越台南西門新天地

瑞士鐘表品牌勞力士（ROLEX）本周為南台灣首間全新概念店裝的寶島鐘錶勞力士專門店正式開幕。全新專門店位於「新光三越台南西門新天地」一樓，剪綵活動並邀請了寶島鐘錶總經理陳瑪蓮、勞力士台灣總經理林人和、寶島鐘錶董事會代表陳劉惠鈺、寶島鐘錶台南勞力士專門店總經理林秋彥，以及新光三越執行副總經理吳昕昌等人一同出席、蒞臨剪綵。

辛龍復出登麗星郵輪海上開唱！《星龍秀》首演　買4晚送1晚

辛龍正式復出，這次不只是重返舞台，更以製作人身分打造全新音樂內容IP《星龍秀》。日前《星龍秀》首度登上麗星郵輪「探索星號」，由辛龍攜手方季惟、王瞳海上演出，熟悉歌聲伴隨海風響起，也為麗星郵輪與辛龍的長期內容合作揭開序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。