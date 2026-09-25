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oqLiq登倫敦時裝周 發表2027春夏系列《RESONANCE｜共振》
台灣設計師品牌oqLiq近日登上倫敦時裝週，以數位影像展演的形式發表了2027春夏系列。品牌本季以《RESONANCE｜共振》為主題，搭配數位與真實交錯的超現實影片，探索人、空間、元素與服裝的抽象意涵。
一分鐘的短影片中，模特兒站立在一方超現實的天空下，天穹之上並有著夜藍色的天幕與陶土紅色的光影變幻。明暗消長的方格與數字暗示構築了此一未知空間。不規則、超自然的荒漠地景邊陲揚起了風砂，更凸顯站立在巨石奇岩前的人兒是如斯渺小但真實；有時模特兒停駐在超現實的岩壁之間，心緒如水波平穩散發漣漪；有時模特兒則緩步走過了水流、雲朵、岩山的超現實空間，最終答案揭曉，原來流動的布料織品是水、是奇岩、也可以是雲朵，最終成為皮膚與空氣間最親密的存在。
oqLiq 2027春夏系列選用了SUPIMA®棉、羊毛等天然纖維並與不同機能素材交錯運用。服裝強調實用機能與舒適感的並存，柔軟但有結構、輕盈但具有保護性；服裝同時強調精準的版型切割，讓衣服跟隨身體律動，「像一句受用的建議安靜地留在身邊，在需要的時候發揮作用。」oqLiq的2027春夏系列影片，全長約1分鐘，已可在品牌Youtube官方頻道中觀賞。
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