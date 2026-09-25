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Blancpain 101 WM表展 3200萬珠寶表、12日長動能琺瑯飛輪 驚喜面客

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Villeret系列卡羅素陀飛輪，18K紅金、2322手上鍊機芯、時間顯示、卡羅素與陀飛輪、綠色大明火琺瑯面盤，1,233萬7,000元。圖／Blancpain提供
Villeret系列卡羅素陀飛輪，18K紅金、2322手上鍊機芯、時間顯示、卡羅素與陀飛輪、綠色大明火琺瑯面盤，1,233萬7,000元。圖／Blancpain提供

瑞士高級製錶品牌Blancpain寶珀於台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表鑑賞會盛大登場。品牌特別匯集多款高複雜功能、高級珠寶表與頂級藝術工藝傑作，為資深收藏家呈獻一場兼具歷史、頂尖工藝與美的時計盛宴。

身為全球少數能獨立研發並掌握多元高複雜功能的品牌，Blancpain的獨特性源於對工藝與創新的執著。品牌不僅完美掌控陀飛輪與卡羅素兩大運轉調節機制，更率先將其整合於同一枚機芯；在Le Brassus的Métiers d'Art藝術大師工坊中，將古老東方金工與琺瑯彩繪注入面盤；結合高達8日與12日的長動力儲存，以及將長方形切割鑽石完美密鑲的高級珠寶工藝，讓時計超越記錄時間的功能，昇華為可配戴的藝術品。

展覽重點推薦的Villeret系列卡羅素陀飛輪腕表是將懸浮式飛行陀飛輪與飛行卡羅素整合於同枚機芯，透過移除上層橋板的結構設計，打造宛如漂浮空中的立體對稱美學；另一款全球僅1只的Métiers d'Art藝術大師系列12日鍊陀飛輪腕表，其面盤並運用掐絲琺瑯工藝、細膩勾勒出表廠鄰近所在的汝拉湖雪景的冬日詩意，機芯動力來源為一款具備長達12天長動力儲存的飛行陀飛輪機芯，兼具藝術之美與頂尖的機械性能。

同樣全球限量1只的Métiers d'Art赤銅工藝獅鷲獸限量腕表，則從古希臘神話為靈感，再運用源自日本傳統Shakudō赤銅工藝與武士刀飾文化，大師級工匠以含金銅合金結合特殊氧化著色技法，搭配立體微型浮雕雕刻，將神話中的幻獸獅鷲獸賦予深邃黑灰的金屬光澤與強烈生命力；壓軸、也是最高單價的Villeret系列無邊鑲嵌滿鑽陀飛輪腕表，則選用白金表殼並於面盤密鑲164顆長方形切割鑽石，搭載8日動力儲存的自動上鍊陀飛輪機芯，一表上看3,274萬1,000元，成為奢華藏品與高複雜機械玩物的完美相會。

Métiers d'Art藝術大師系列12日鍊陀飛輪腕表除了有長動能、陀飛輪兩大工藝絕技，更運用掐絲琺瑯還原了Blancpain表廠鄰近汝拉湖的冬日雪景。圖／Blancpain提供
Métiers d'Art藝術大師系列12日鍊陀飛輪腕表除了有長動能、陀飛輪兩大工藝絕技，更運用掐絲琺瑯還原了Blancpain表廠鄰近汝拉湖的冬日雪景。圖／Blancpain提供

BLANCPAIN寶珀Métiers d‘Art藝術大師系列赤銅工藝獅鷲獸腕表，全球限量1只，621萬4,000元。圖／Blancpain提供
BLANCPAIN寶珀Métiers d‘Art藝術大師系列赤銅工藝獅鷲獸腕表，全球限量1只，621萬4,000元。圖／Blancpain提供

BLANCPAIN Villeret系列無邊鑲嵌滿鑽陀飛輪，白金、Blancpain 25A自動上鍊陀飛輪機芯、時間顯示、鑲嵌鑽石，3,274萬1,000元。圖／Blancpain提供
BLANCPAIN Villeret系列無邊鑲嵌滿鑽陀飛輪，白金、Blancpain 25A自動上鍊陀飛輪機芯、時間顯示、鑲嵌鑽石，3,274萬1,000元。圖／Blancpain提供

BLANCPAIN Villeret系列無邊鑲嵌滿鑽陀飛輪從表殼、面盤、表耳、表扣都鑲嵌以大量長方形切工鑽石，華麗奪目。圖／Blancpain提供
BLANCPAIN Villeret系列無邊鑲嵌滿鑽陀飛輪從表殼、面盤、表耳、表扣都鑲嵌以大量長方形切工鑽石，華麗奪目。圖／Blancpain提供

珠寶 驚喜 瑞士

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