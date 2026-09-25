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削鉛筆機變身金剛大猩猩？超酷創意限量全球300款少量到貨台灣中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
長出勇猛雙臂的M.A.D Gallery X Caran d’Ache聯名大猩猩造型削鉛筆機，只吃鉛筆、不吃香蕉。圖／MB&F Lab Taipei提供
長出勇猛雙臂的M.A.D Gallery X Caran d’Ache聯名大猩猩造型削鉛筆機，只吃鉛筆、不吃香蕉。圖／MB&F Lab Taipei提供

肌肉線條，就是物種共通展現力量的形式。擁有高度智慧與強大力量的大猩猩，曾多次登上電影大螢幕，現在竟然出現一只長相奇特的奇行種？

這「隻」擁有俏皮金屬耳朵、勇健四肢的大猩猩不吃香蕉、只吃鉛筆。原來這是由兩個瑞士品牌一同催生的「寶寶」，其一是1915年誕生在日內瓦的頂級鉛筆品牌Caran d’Ache，另一位則是2011年由MB&F延伸而出的M.A.D Gallery，專門生產各種跟機械、金屬有關的酷酷玩具；由Caran d’Ache所生產的這款削鉛筆機在結合M.A.D Gallery的瘋狂創意轉生後擁有了旺盛生命與好胃口，除了鉛筆削得又尖又好寫，還可以是家中任一角落的超酷裝飾。

最早在MB&F創立20周年時，品牌便曾生產過一小批少量的Caran d’Ache聯名削鉛筆，但是以哥吉拉Godzilla為造型、僅送給品牌的VIP，數量未知。2026年則是以大猩猩、金剛造型，全世界僅生產300隻、台灣到貨據了解也極為少數。每隻金剛大猩猩削鉛筆機都將隨附印有威猛金剛圖案的Caran d’Ache鉛筆一盒，讓你隨時餵他吃筆、維持旺盛精力。

假如你剛好也有一隻Godzilla的版本？恭喜！金剛大戰哥吉拉的電影場景，家裡就可以夢幻上演啦！哪裡買？台北的MB&F Lab Taipei有賣，週五、週六正常營業，每天12點到晚上8點，週日週一例休，也可電洽MB&F Lab Taipei：02-2775-2768。

由Caran d’Ache所生產的削鉛筆機，也可以是家中任一角落的趣味造型裝飾。圖／MB&F Lab Taipei提供
由Caran d’Ache所生產的削鉛筆機，也可以是家中任一角落的趣味造型裝飾。圖／MB&F Lab Taipei提供

M.A.D Gallery X Caran d’Ache聯名大猩猩造型削鉛筆機，38,800元。圖／MB&F Lab Taipei提供
M.A.D Gallery X Caran d’Ache聯名大猩猩造型削鉛筆機，38,800元。圖／MB&F Lab Taipei提供

每一只削鉛筆機還將隨附一盒Caran d’Ache特製鉛筆，回溫手寫的記憶。圖／MB&F Lab Taipei提供
每一只削鉛筆機還將隨附一盒Caran d’Ache特製鉛筆，回溫手寫的記憶。圖／MB&F Lab Taipei提供

大猩猩 香蕉 耳朵

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