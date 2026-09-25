IKEA「食癒之秋」美食推「開心果蛋糕、霜淇淋」！還有台味「豆乳雞」

秋天就是要好好滿足味蕾，IKEA將於10月1日起至11月30日推出「食癒之秋」期間限定主題美食，多款充滿秋日幸福感的餐點一次上桌。首推開心果控必吃的「開心果蛋糕」與「開心果風味霜淇淋」，瑞典餐廳也推出肉香濃郁的「獵人醬羊肩排佐烤時蔬」、酥脆與起司香一次滿足的「酥脆鱈魚起司通心粉」，以及清爽開胃的「希臘風起司沙拉」。美食小站則同步推出台味十足、香酥涮嘴的「豆乳雞」。此外，IKEA人氣美食「鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅」推出卡友優惠，10月宜家卡卡友獨享價249元（原價280元）。

IKEA瑞典餐廳推出「開心果蛋糕」，以鬆軟蛋糕層層堆疊香濃開心果醬與滑順鮮奶油，特有的醇厚堅果香氣在口中慢慢散開，再融入白巧克力與煉乳的柔和奶香，每一口都是濃醇享受。美食小站則推出「開心果風味霜淇淋」，將香甜開心果風味融入霜淇淋中，入口帶有柔和奶香與堅果香氣，香甜清爽不膩口。

IKEA瑞典餐廳入秋豐盛美味首推「獵人醬羊肩排佐烤時蔬」，精選羊肩排烘烤至表面焦香，保留鮮嫩肉質，再淋上源自歐洲傳統山林野味料理的獵人醬，讓羊肉風味與醬香交織，搭配蒜香拌炒的繽紛時蔬，以爽脆清甜滋味平衡羊肩排的濃郁滋味。喜歡酥脆口感不能錯過「酥脆鱈魚起司通心粉」，鱈魚排包裹香酥外衣，烘烤至表面金黃、內層魚肉細緻鮮美，搭配以滑順起司醬包裹的Q彈通心粉，再佐以酸甜爽口的塔塔醬與綜合蔬菜。清爽選擇則推薦「希臘風起司沙拉」，以爽脆綜合生菜及紅橡木為基底，搭配番茄、紫洋蔥與綠橄欖，再加入菲達起司增添奶香與鹹香，淋上歐式沙拉醬，為秋日餐桌增添一抹地中海風味。

正餐吃完還不夠，美食小站再端出「豆乳雞」，雞肉以辣豆腐乳、辣豆瓣醬醃製入味，加入洋蔥、蒜、薑與辛香料提香，外皮金黃酥香、雞肉鮮嫩多汁，醇厚豆乳鹹香交織微辣滋味，下午嘴饞來一份剛剛好。

享受美食之餘也別錯過限時滿額免運優惠，即日起至10月11日於IKEA實體店面或線上購物購買家具家飾，單筆訂單商品金額滿15,000元即可享有免費運送服務。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

IKEA將於10月1日起至11月30日推出「食癒之秋」主題美食，圖為「開心果風味霜淇淋」，售價20元。圖／IKEA提供

IKEA將於10月1日起至11月30日推出「食癒之秋」主題美食，圖為「開心果蛋糕」，售價89元（嘉義店無販售）。圖／IKEA提供

IKEA將於10月1日起至11月30日推出「食癒之秋」主題美食，圖為「希臘風起司沙拉」，售價149元（嘉義店無販售）。圖／IKEA提供

IKEA將於10月1日起至11月30日推出「食癒之秋」主題美食，圖為「豆乳雞」，售價50元。圖／IKEA提供