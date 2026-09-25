台南人買勞力士更方便了！全新店裝 進駐新光三越台南西門新天地

瑞士鐘表品牌勞力士（ROLEX）本周為南台灣首間全新概念店裝的寶島鐘錶勞力士專門店正式開幕。全新專門店位於「新光三越台南西門新天地」一樓，剪綵活動並邀請了寶島鐘錶總經理陳瑪蓮、勞力士台灣總經理林人和、寶島鐘錶董事會代表陳劉惠鈺、寶島鐘錶台南勞力士專門店總經理林秋彥，以及新光三越執行副總經理吳昕昌等人一同出席、蒞臨剪綵。

勞力士台灣總經理林人和致詞時表示，這是一次三方的合作，寶島鐘錶在台灣與勞力士的合作已有超過40年歷史，雙方也是彼此依賴、可以長久信任的夥伴。他同時介紹全新專門店的設計是由寶島鐘錶與勞力士團隊一起合作，全新空間並結合多種奢華元素，進而營造溫馨、寧靜、優雅氛圍，希望南台灣的消費者都可在此輕鬆、安心地欣賞與體驗勞力士產品。

稍後寶島鐘錶總經理陳瑪蓮致詞時則首先謝謝新光三越，表示這是一個非常值得感謝的機會，讓寶島從街邊店走入百貨專賣店，「70年來我們一貫堅持服務品質，同時追隨勞力士品牌至高的製表工藝，我相信我們可以更加謙卑地、專業地將這份責任扛在肩膀上，走向更長遠的未來。」最後並期待勞力士新光三越台南西門新天地專門店的開幕，為台南的貴賓們帶來更好的賞表經驗。

全新寶島鐘錶勞力士專門店為勞力士在南台灣第一間正式開幕、位於百貨通路內的全新店裝，約30坪空間內僅以1/3為陳列與迎賓空間，並帶來兩處半開放但帶有隱私感的VIP空間。經典的綠色水玻璃、讓人聯想到三角坑紋的陳列櫃底部，以天然無規則孔洞與溫潤平行條紋的洞石（Travertine）牆面，皆是空間中的視覺亮點，其中一處VIP接待空間以木格柵包覆，帶有隱私卻不顯壓迫感；第二處VIP接待空間則選用深綠色天鵝絨方形沙發搭配一幅麂皮質感的立體裝飾藝術，透過機芯的擒縱系統、5方位調校（5 POS.）等字樣，展現勞力士機芯的幾何與純粹之美。

目前店內最高單價表款為一只型號為279458RBR的Lady-Datejust的黃K金鑲鑽腕表，表款使用全黃金表殼、表帶，密鑲嵌鑽石與黑色瑪瑙時標，訂價上看615萬7,500元。表款動力來源的2236型自動上鍊機芯具快調瞬跳日曆、停秒功能，裝入表殼後提供每日正負2秒內的精準度，宛如一位天后坐鎮專門店中、氣場全開。

全新寶島鐘錶勞力士專門店將以預約制為主，一天約可提供6組預約，營業時間為每日自早上11點至晚上10點，更多訊息、可親洽臺南市中西區西門路一段658號，或電洽06-303-0808，預約鑑賞。

全新勞寶島鐘錶勞力士專門店店內的VIP空間，以機芯為元素的牆面藝術裝置，展現純然的機械之美。圖／記者釋俊哲攝影

勞力士Lady-Datejust黃K金鑲鑽腕表（279458RBR的），615萬7,500元。圖／記者釋俊哲攝影

約30坪的空間內，帶來兩處半開放但帶有隱私感的VIP空間。圖／記者釋俊哲攝影

勞力士日前發表的Perpetual Padellone腕表，是品牌近15年最複雜且兼具實用性的重點新作。圖／勞力士提供

全新寶島鐘錶勞力士專門店已於本周正式開幕。圖／記者釋俊哲攝影

佔地約30坪的空間內，使用了大量環形元素、玻璃、深綠色，呈現溫馨、安心的古典感。圖／記者釋俊哲攝影

勞力士的「頂級天文台精密時計」認證2026年並經全新升級。圖／勞力士提供