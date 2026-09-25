辛龍復出登麗星郵輪海上開唱！《星龍秀》首演　買4晚送1晚

辛龍正式復出，這次不只是重返舞台，更以製作人身分打造全新音樂內容IP《星龍秀》。日前《星龍秀》首度登上麗星郵輪「探索星號」，由辛龍攜手方季惟、王瞳海上演出，熟悉歌聲伴隨海風響起，也為麗星郵輪與辛龍的長期內容合作揭開序幕。

辛龍在首場演出中帶來〈愛情釀的酒〉、〈在我生命中的每一天〉等經典歌曲，方季惟、王瞳也輪番登台，透過不同世代熟悉的旋律，串起旅客的共同音樂記憶。

對辛龍而言，《星龍秀》不只是一次演出，而是從歌手身分延伸至製作人角色，將音樂、故事與舞台帶進郵輪；對麗星郵輪而言，也從單次邀請藝人演出，進一步發展長期內容IP。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，麗星郵輪與辛龍合作，希望透過音樂傳遞溫度與感動，讓旅客在旅途中「跟著唱、跟著笑」。她指出，麗星希望打造「最好聽、最好看、最好玩的郵輪」，《星龍秀》並非單純將演出搬上船，而是「策展式郵輪」的一環，讓探索星號除了是前往目的地的交通工具，也成為海上舞台與文化交流平台。

事實上，麗星郵輪重返台灣市場後，陸續安排陳美鳳、曾心梅、康康、于台煙、沈文程等台灣藝人登船，也推出雷鬼海上趴、部落熱浪、華語音樂派對，以及韓國亂打秀、霹靂布袋戲等不同主題內容。此次《星龍秀》則進一步將「海上演出」朝長期IP方向發展。

除了音樂內容，探索星號近期也將節慶文化搬上船。迎接中秋節，指定航程升級海上BBQ體驗，旅客可在海風、夕陽與星空下烤肉聚餐，將台灣熟悉的節慶記憶融入海上假期。

秋冬航程也同步推出「九九同遊」限時優惠，10月18日、10月25日、11月15日及11月29日四大精選航次推出「買4晚送1晚」，航程涵蓋濟州島、鹿兒島、那霸、高知、大阪、佐世保、神戶等目的地，換算每人每晚最低2,500元起；皇宮系列另有第二位旅客半價優惠，60歲以上旅客於指定平日航次享85折敬老優惠。

麗星將打造「最好聽、最好看、最好玩」的策展式郵輪體驗。圖/麗星郵輪提供

歌手方季惟同台海上開唱。圖/麗星郵輪提供