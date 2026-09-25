咖啡也要換季！Nespresso 40周年秋季限定 肉桂蘋果酥、南瓜香料回歸

秋意漸濃，咖啡也迎來「換季」時刻。Nespresso今年迎來40周年，9月以「秋日風味探索」為主題，推出全新「肉桂蘋果酥風味咖啡」，並讓人氣限定「南瓜香料蛋糕」與「楓糖胡桃」同步回歸，從季節風味到居家調飲，帶消費者用一杯咖啡感受秋日時光。

全新「肉桂蘋果酥風味咖啡」以100%阿拉比卡豆為基底，選用巴西與哥倫比亞咖啡豆，融合烘烤蘋果的甜美果香、溫暖肉桂香，以及餅乾、蛋糕般的烘焙甜香，營造秋季甜香氛圍。

「南瓜香料蛋糕風味咖啡」則以巴西、哥倫比亞及東非咖啡豆為基底，揉合南瓜甜香與肉桂、丁香、小荳蔻等香料，帶有蛋糕般的甜香；「楓糖胡桃風味咖啡」則以巴西與哥倫比亞咖啡豆調製，交織楓糖焦糖甜香與胡桃堅果氣息。

除了秋季風味，Nespresso也針對初次接觸居家咖啡的消費者，整理「選咖啡機、找風味、玩調飲」三大入門攻略。喜歡經典義式濃縮、小杯品飲者，可選擇Original系列；偏好大杯咖啡、希望探索更多杯量與風味，則可選Vertuo系列，依照日常飲用習慣挑選適合的咖啡系統。

選定咖啡機後，也可從熟悉的味道開始探索；喜歡濃郁深焙可從可可、烘焙或木質香調入門，偏好清新明亮口感則可嘗試花果香調或較輕焙咖啡。秋季限定咖啡也能進一步搭配牛奶、奶泡、糖漿等食材，調製「南瓜香料冰拿鐵」或「楓糖胡桃太妃拿鐵」，在家打造季節咖啡。

迎接40周年，Nespresso同步推出限時入門組合，活動至10月29日。包括Inissia秋季限定續杯組優惠價4,200元，內含咖啡機、5條精選咖啡膠囊及40周年限量版咖啡馬克杯；Vertuo POP藍調臻選50顆組優惠價5,220元，內含咖啡機及50顆咖啡膠囊。

楓糖胡桃風味咖啡。圖/Nespresso提供

選定咖啡機後，可從熟悉的咖啡味道開始探索。圖/Nespresso提供

肉桂蘋果酥風味咖啡。圖/Nespresso提供