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500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

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韓籍名廚朴俊序首度客座台北！遠東Café端「韓味中秋百匯」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
主廚推薦「韓國水原市牛小排佐香辣韭菜沙拉」，天然果泥醃透軟化肉質，直火逼出焦香與豐沛肉汁，配辛香辣韭菜入口，油潤化為甘甜。圖/台北遠東香格里拉提供
主廚推薦「韓國水原市牛小排佐香辣韭菜沙拉」，天然果泥醃透軟化肉質，直火逼出焦香與豐沛肉汁，配辛香辣韭菜入口，油潤化為甘甜。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉「遠東Café」推出「韓流食尚百匯饗宴」，9月24日至30日邀請韓籍名廚朴俊序（Junseo Park）客座，將韓國秋夕團圓餐桌搬進自助餐檯。曾歷練紐約、首爾及法國米其林星級餐廳的朴俊序，此次以韓國傳統節慶料理為主軸，從炭火牛肉、慢燉牛小排到現煎煎餅、韓式甜點，呈現道地韓味。

其中，「韓國水原市牛小排佐香辣韭菜沙拉」以新鮮水梨等果泥醃漬厚切牛小排，再以高溫炭火直烤，帶出骨邊焦香與肉汁，搭配粗辣粉拌韭菜，增添爽脆辛香；「韓國傳統中秋風味燉牛小排」則以帶骨牛小排、秋栗與白蘿蔔文火慢煨，肉質軟嫩、醬香濃郁，是韓國秋夕家宴常見的團圓滋味。

鐵板區現煎的「韓國節慶三色煎餅」，以鮮蝦、香菇、紫蘇葉製作，薄麵糊煎至外脆內嫩；「韓式雜菜冬粉」則以醬油與純釀麻油調味，搭配木耳及時蔬。現煮麵檯還推出「朴主廚秘製湯底韓國泡麵」，以大骨、蔬菜熬煮高湯取代一般調味粉包。

冷菜則有「蝦仁竹筍黃瓜沙拉佐奶油松子醬」、「韓式甜辣水拌生魚」、「韓式辣拌桔梗黃瓜」等，以酸、辣、甘、苦不同滋味穿插，平衡整體餐桌風味。

甜點也延續韓國傳統，「韓式黑糖胡桃煎餅佐芋頭冰淇淋」現煎上桌，黑糖肉桂香搭配冰涼芋頭冰淇淋；「韓國傳統紅棗堅果藥飯」則以糯米、紅棗、堅果、蜂蜜及純釀麻油製作，呈現秋夕節慶甜味。

朴俊序畢業於紐西蘭威靈頓藍帶廚藝學校，曾任法國里昂米其林二星Takao Takano、紐約米其林一星Le Coucou NYC及首爾米其林二星Pierre Gagnaire à Seoul等餐廳廚房職務，之後擔任首爾高端韓食餐廳CHOWOL、A5主廚，目前為菲律賓Companions Hospitality Group（CHG）營運長兼創辦人，並於馬尼拉及韓國光州拓展餐飲品牌。

「遠東Café」韓流食尚百匯饗宴供應至9月30日，午、晚餐每位2,080元加10%起，菜色依現場輪替供應。訂位專線：02-7711-2080。

酸甜冰涼的「韓式甜辣水拌生魚」，特調甜辣冷湯極為明亮，反襯出生魚片的細緻鮮甜。圖/台北遠東香格里拉提供
酸甜冰涼的「韓式甜辣水拌生魚」，特調甜辣冷湯極為明亮，反襯出生魚片的細緻鮮甜。圖/台北遠東香格里拉提供

鐵板現煎「韓國節慶三色煎餅」，端出鮮蝦、香菇與紫蘇葉三款風味，薄脆麵衣緊鎖食材鮮甜，趁熱入口滿是香氣。圖/台北遠東香格里拉提供
鐵板現煎「韓國節慶三色煎餅」，端出鮮蝦、香菇與紫蘇葉三款風味，薄脆麵衣緊鎖食材鮮甜，趁熱入口滿是香氣。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉於9月24日至30日推出「韓流食尚百匯饗宴」，特邀韓籍名廚朴俊序(Junseo Park)客座，將多款道地韓國中秋節慶佳餚搬上自助餐檯，陪伴饕客豐盛過節。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉於9月24日至30日推出「韓流食尚百匯饗宴」，特邀韓籍名廚朴俊序(Junseo Park)客座，將多款道地韓國中秋節慶佳餚搬上自助餐檯，陪伴饕客豐盛過節。圖/台北遠東香格里拉提供

秋夕節慶大菜「韓國傳統中秋風味燉牛小排」，厚切牛小排與秋栗、白蘿蔔文火慢煨，肉質軟嫩至骨肉分離，肉筋化為濃郁膠質。圖/台北遠東香格里拉提供
秋夕節慶大菜「韓國傳統中秋風味燉牛小排」，厚切牛小排與秋栗、白蘿蔔文火慢煨，肉質軟嫩至骨肉分離，肉筋化為濃郁膠質。圖/台北遠東香格里拉提供

中秋烤肉飄韓味！遠東Café端出水原市牛小排、節慶三色煎餅及黑糖胡桃煎餅等一系列特色美饌，由客座主廚朴俊序掌廚，打造極致感官與味蕾享受。圖/台北遠東香格里拉提供
中秋烤肉飄韓味！遠東Café端出水原市牛小排、節慶三色煎餅及黑糖胡桃煎餅等一系列特色美饌，由客座主廚朴俊序掌廚，打造極致感官與味蕾享受。圖/台北遠東香格里拉提供

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