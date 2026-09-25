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來台南住進「劇院」！全新情境旅宿開幕　房間、售票亭、後台都能玩

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
等待區也設置可互動的售票亭與鈴鐺。圖/小鹿文娛提供
等待區也設置可互動的售票亭與鈴鐺。圖/小鹿文娛提供

台南旅宿又有新玩法！小鹿文娛旗下全新品牌「劇院酒店 台南成功館」開幕，以「劇院」為核心概念，將旅宿空間打造為一座城市舞台，從入口、櫃台到客房都融入戲劇元素，讓旅人不只是入住一晚，而是從「入場」開始，一路走進屬於自己的故事。開幕期間推出住房優惠，平日雙人房最低千元起。

劇院酒店座落台南市北區成功路，步行至台南火車站約7分鐘可達。飯店由小鹿文娛集團與新朝代飯店共同打造，延續既有旅宿空間與在地連結，重新導入「劇院」主題，將小鹿文娛擅長的主題體驗與企劃融入住宿場景。

走進飯店，首先映入眼簾的是以百老匯劇院為靈感設計的入口與招牌，Check-in櫃台則化身復古售票亭，等待區還設有可互動的售票亭與鈴鐺，從辦理入住開始就營造「準備入場」的儀式感。

一路走進客房，戲劇元素也延伸至房間廊道與住宿空間，畫作、劇中台詞等細節穿插其中；一樓後廳則規劃小型劇院表演廳，平時可作為旅客休憩空間，未來也將不定期安排演出。二樓更打造明星化妝室與後台場景，讓旅人從觀眾變身「演員」，體驗登台前的情境。

除了空間設計，劇院酒店也將藝術活動帶進住宿日常。配合2026臺南藝術節，飯店自10月2日至11月30日推出「2 Exhibitions · 2 Live Performances · 1 Hotel」藝文企劃，將兩檔展覽與兩場現場演出帶進飯店，讓「飯店就是城市舞台」不只是一句品牌概念。

10月2日起，飯店推出「2026台南藝術節－台灣製造」節目介紹展，並規劃「十個提問．十個故事」互動活動，從生命、信念、家庭、歷史、文化與未來等主題出發，邀請旅人留下自己的故事。

10月22日起則推出「那個劇團，楊美英《城市・幻視》」主題展覽，以「在旅途中，看見臺南劇場的記憶」為主題，帶旅人認識臺南劇場、表演藝術與城市文化累積的故事。

音樂演出也直接搬進飯店。10月17日及10月24日晚間8點，《城市樂手的日與夜》將分別由OK! COOL、詹詠安＋PJ登台演出，當日入住旅客憑房卡即可免費入場，讓住宿與藝文活動自然串聯。

小鹿文娛表示，劇院酒店延續「好玩、有趣」的品牌精神，希望讓住宿不只是休息，而是探索城市、接觸文化並創造回憶的一部分。未來也將持續透過展覽、表演、音樂等內容企劃，讓旅人每一次入住，都有機會遇見不同的故事。

10月17日及10月24日晚間8點，《城市樂手的日與夜》，讓觀眾直接在飯店裡遇見台南藝術節的現場表演。圖/小鹿文娛提供
10月17日及10月24日晚間8點，《城市樂手的日與夜》，讓觀眾直接在飯店裡遇見台南藝術節的現場表演。圖/小鹿文娛提供

一樓後廳打造小型劇院表演廳，平時作為旅客休憩空間，也將不定期安排演出。圖/小鹿文娛提供
一樓後廳打造小型劇院表演廳，平時作為旅客休憩空間，也將不定期安排演出。圖/小鹿文娛提供

走進劇院酒店，開啟一場屬於自己的劇院之夜。圖/小鹿文娛提供
走進劇院酒店，開啟一場屬於自己的劇院之夜。圖/小鹿文娛提供

Check-in櫃台融入復古售票亭設計，櫃台後牆藏有戲劇小知識。圖/小鹿文娛提供
Check-in櫃台融入復古售票亭設計，櫃台後牆藏有戲劇小知識。圖/小鹿文娛提供

台南 房間 小鹿

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