網路口碑榜推薦！2026泰式連鎖餐廳TOP 10一次看

酸辣開胃首選！

每當親友聚餐想換換口味，或是夏日悶熱食慾不振時，酸爽帶勁、香氣濃郁的「泰式料理」總是不二之選！從經典不敗的月亮蝦餅、綠咖哩，到近年席捲全台的南洋泰式火鍋與獨享定食，台灣的泰菜市場正迎來百花齊放的黃金時代。

《網路溫度計DailyView》去年曾發布「2025十大泰式連鎖餐廳人氣榜」，當時由帕泰家、藍象廷與鍋泰暖強勢霸榜前三名；時隔一年，全台泰式料理戰局迎來洗牌巨變！究竟今年是傳統名店華麗逆襲，還是新興吃到飽品牌異軍突起？《網絡溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/09/21～2026/09/20）全台泰式連鎖餐廳的網路討論聲量，最新整理出備受關注的全台泰式連鎖餐廳TOP 10，帶您一探舌尖上的泰式風情與最新話題戰況！

No.10 藍象廷 LAN XIAN TING 泰式火鍋

網路聲量：1,201筆

獲得泰國皇家政府「全球泰精選」認證的藍象廷，主打將道地泰國辛香料融入台人最愛的火鍋吃到飽。店內聘請泰籍顧問，以南薑、香茅與檸檬葉熬製湯底，除了昆布與香茅外，加價升級的翡翠皇室綠咖哩鍋、泰式酸辣鍋與泰北香辣鍋更是人氣爆棚。除了部分門市自助吧提供DIY摩摩喳喳外，顧客更可以加價百元單點月亮蝦餅、椒麻雞與檸檬魚等現做功夫菜，一次滿足火鍋與泰菜雙重願望。

近一年社群上有不少火鍋控貼文熱推藍象廷，將其封為「東南亞版的涮乃葉」！網友分享肉品海鮮搭配特色湯底就能巧妙變成綠咖哩雞或酸辣牛，讚賞「加價點的月亮蝦餅、椒麻雞料多份量不小，誠意十足」、「摩摩喳喳區的波羅蜜是吃過口感最脆的，好吃餒」，吸引大量老饕認同回應：「湯頭算是比較特別，加價單點的都很好吃」、「甜點的波羅蜜真的好吃」、「很喜歡湯頭跟沾醬」。

No.9 非常泰 Very Thai

網路聲量：1,208筆

由瓦城泰統集團創立的「非常泰 Very Thai Restaurant & Bar」，是台灣將泰式料理與都會餐酒館概念結合的先驅者。不同於瓦城主打的溫馨家庭聚餐，非常泰以現代摩登的裝潢風格、舒適放鬆的音樂與燈光氣氛，打造出極具都市感的小酌聚會空間。店內提供豐富的國際啤酒與特調雞尾酒，搭配厚實爆汁的金錢蝦餅、香濃綠咖哩椰汁雞與鐵板香辣海鮮，更提供泰國米、紅藜米、台灣米選項，完美展現酸辣開胃的「白飯終結者」魅力。

承襲瓦城集團穩定的品質與貼心服務，非常泰在社群上長年累積了極高的好評與忠誠度。不少饕客盛讚其為聚會首選：「有不少酒類可配菜，裝潢簡約有品牌感，聚餐小酌挺舒服的」、「挺標準的泰國菜，很喜歡月亮蝦餅、炒河粉、松板豬」、「餐點品質一如既往地穩定，出餐速度也非常快，讓人吃得安心又滿足」、「服務也很好，一直有服務員幫忙收盤子換盤子」，是不少上班族與年輕族群下班微醺聚會的理想場所。

No.8 初泰 Pikul

網路聲量：1,227筆

由路易莎集團跨足泰菜領域打造的「初泰 Pikul」，與泰國前總理家族跨海合作，引進正統皇家料理手法，並榮獲「泰精選」官方認證。品牌名稱取自泰國吉祥香欖花，主打遵循正統泰國調味，並選用台灣在地的究好豬、桂丁雞等頂級食材。除了信義與南港門市提供精緻合菜與平日限定的「一個人的泰菜」個人套餐外，板橋新板傑仕堡門市更全新轉型為「泰無限」吃到飽型態，將火山排骨、黑金蝦餅與金黃酥炸魚等上百道現炒泰菜無限供應，高CP值極具吸引力。

新板傑仕堡門市自轉型推出泰式料理Buffet吃到飽後，吸引不少美食YouTuber開箱朝聖，帶動聲量逐漸衝高。造訪過的饕客好評不斷：「火鍋牛肉湯頭味道清爽，自助的蔬菜蠻新鮮，海鮮也很不錯，肉類是現切的」、「父親節有送一隻檸檬魚酸香夠味，蠻有誠意的」、「平日下午茶第二位半價非常划算」、「最喜歡的是現烤牛肉，肉質軟嫩又入味，好吃到我直接拿了兩盤」，成功以高質感裝潢與多樣化的吃到飽策略圈粉無數。

No.7 Coco Brother 椰兄

網路聲量：1,313筆

從三和夜市販售泰式椰子冰淇淋起家的「Coco Brother 椰兄」，成功轉型為充滿南洋海島風的「個人獨享式」創新泰菜品牌。椰兄打破了傳統泰菜必須多人合菜分食的限制，主打一個人也能輕鬆享用的精緻木盤定食以及單人南洋風味鍋物。店內裝潢融入茅草屋吧檯、椰子樹與泰國嘟嘟車，營造出宛如身處曼谷度假的放鬆氛圍，高CP值深受上班族與學生族群喜愛。

除了厚實多汁的椒麻雞與下飯的打拋豬定食外，盛裝在真實椰子殼中、口感綿密清爽的「椰子冰淇淋」更是每桌必點的招牌靈魂。椰兄在社群上記錄了極高的人氣與回訪率：「真的是我已經回訪很多次的愛店，定食跟小份量設計很貼心」、「最驚豔的是他的泰奶和椰冰，跟我去泰國吃到的一樣，甚至更好喝」、「綠奶茶不會太甜，符合台灣人口味」、「打拋豬跟月亮蝦餅都蠻好吃的，省去一張飛機票」，被不少網友封為最貼心的泰式私房愛店。

No.6 鍋泰暖泰式南洋鍋物

網路聲量：1,411筆

在彰化員林起家、原名為「鍋泰山」的「鍋泰暖泰式南洋鍋物」，是近年全台大受歡迎的南洋個人火鍋連鎖品牌。主打328元起的平價套餐，湯頭堅持採用泰國進口香料與100％椰漿熬製，包含招牌叻沙、冬蔭功酸辣鍋與黑鑽松露椰奶湯等濃郁風味。消費即享無限取用的鮮蔬火鍋料自助吧、麻辣鴨血、打拋豬肉飯，以及明果泰式奶茶霜淇淋與南洋水果冰淇淋吃到飽。

除了秘製嫩雞柳與豐富自助吧，鍋泰暖最出名的莫過於話題度爆棚的當月壽星優惠「壽星幾歲就送幾片肉」！近一年社群聲量高點落在2026年9月有網友帶75歲長輩用餐，獲得誠意滿滿的75片肉大盤，引爆熱烈討論與盛讚：「哇生日吃這大餐很讚欸」、「店家好佛」、「好棒喔，我也要帶阿嬤去吃」、「肉超級多片耶好讚」、「這間超讚的，生日來這就對了」。

No.5 帕泰家 Baan Phadthai

網路聲量：1,415筆

由豆府餐飲集團引進的「帕泰家 Baan Phadthai」，泰文原意為「河粉的家」。作為連續六年榮獲曼谷米其林必比登推薦的精緻街頭料理代表，帕泰家堅持精緻呈現最道地的曼谷功夫菜。靈魂主角「泰式炒河粉」嚴選18種辛香料星級醬汁，翻炒出濃郁鑊氣與彈牙口感；此外，以甘藍葉包裹十幾種香料配料的「帕泰家甘藍手卷」、迷你鳥籠盛裝的「鳥籠芋絲炸雞翅」與限量「厚工芋香金磚」，皆為店內極具視覺與味覺特色的名菜。

憑藉精準的調味與極高效率，帕泰家在各大百貨門市皆展現極佳的口碑：「帕泰家的上菜速度很快，正值用餐時段結果我們才等15分鐘就完全上菜了，很棒」、「500盤推薦的嫩煎豬肉真的很厲害」、「菜色種類多樣，軟殼蟹炒河粉比較推薦」、「芒果糯米飯是超棒的甜點！小朋友很愛」，不少饕客大讚「以百貨公司餐廳來說CP值蠻高，整體餐點都有一定水準不踩雷」，成為質感家庭與朋友聚餐的熱門卡位點。

No.4 NARA Thai Cuisine

全家提供

全家提供

網路聲量：1,547筆

創立於2003年的曼谷傳奇泰菜「NARA Thai Cuisine」，接連12年獲選《Thailand Tatler》最佳泰國料理餐廳，2017年引入台灣後迅速成為全台最大的正宗泰國料理連鎖品牌。NARA堅持採用泰國進口香料與正統皇室食譜，打造「酸、辣、甜、鹹」完美平衡的美味，並以「皇家紫」與天然木質交織出奢華優雅的都會氛圍。店內提供泰國優質香米無限續點，除了指名度第一的甜甜圈狀厚實金錢蝦餅、曾榮登全球50大美食榜首的瑪莎曼牛肉外，黃咖哩軟殼蟹與台灣限定的椰絲香柚魚更是初訪必點名菜。

除了實體門市口碑極佳、被饕客盛讚「想找穩定不踩雷的泰菜，NARA真的可以安心收進口袋名單」、「整體口感非常棒，酸甜辣味都很到位」、「夏天的芒果糯米很好吃」外，2026年夏天與全家便利商店跨界聯名推出「泰式檸檬魚飯」、「打拋豬拌麵」及「泰奶可可布丁塔」等多款個人鮮食甜點，更引爆全台超商開箱潮，網友紛紛大讚：「泰式檸檬魚飯看起來蠻有食慾的」、「泰奶可可布丁塔甜而不膩」，話題聲量表現亮眼。

No.3 泰滾泰式火鍋 Rolling Thai

網路聲量：1,795筆

將店內打造成「都市南洋海灘」的泰滾，是許多大學生、上班族深夜聚會與慶生的首選。店內除了以整隻大草蝦熬煮的「冬蔭功」搭配甘甜「椰奶雞」雙香鴛鴦鍋外，桌邊現下、鋪滿飛魚卵的旗魚漿與厚實「泰拳蝦餅」更是饕客公認不點會後悔的招牌。加上浮誇的2公升「泰奶塔」與話題十足的「壽星幾歲送幾隻大白蝦」長青活動，讓社群讚聲不斷：「人多的話推薦可以點奶茶塔」、「大推冬陰功鍋底，每次去都有點」、「泰拳蝦餅炸得脆度剛好」、「因為有壽星幾歲送幾隻蝦活動而來」、「冬蔭功沒有想像的重辣重酸，反而味道清爽香濃，椰汁雞湯也非常可口」。

除了經典共鍋單點店話題不減，泰滾在2026年5月更跨出重大一步，於台北內湖插旗全新子品牌「泰滾mini」。打破過去的高單價印象，改採「點主餐＋自助吧吃到飽」模式，最低458元起就能享用50多種鮮蔬火鍋料與多達11種獨家湯底，極高CP值迅速吸引關注：「蔬菜多樣，冰淇淋也很多種，整體體驗不錯，值得回訪」、「份量夠多，吃的超飽的，食材新鮮」、「自助吧的蔬菜很新鮮，樣式也多，火鍋料也豐富」，成功為品牌注入全新聲量高峰。

No.2 饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳

饗賓集團提供

饗賓集團提供

網路聲量：4,276筆

作為餐飲巨頭饗賓集團旗下的精品泰菜品牌，饗泰多主打「一桌吃遍泰國各區特色料理」，將泰北涼食、泰中咖哩與泰南火烤海鮮匯聚一堂。店內以明亮時髦的裝潢搭配吉祥物「小象哥」，打造出活潑潮流的用餐空間。餐點承襲饗賓集團優異的合菜結構，份量十足且貼心提供辣度客製化服務，搭配可無限續點的泰國香米飯與豐富的多人套餐，是家庭與朋友聚會的極佳首選。

饗泰多擁有多道視覺與味覺效果兼具的爆款功夫菜，其中厚達2公分的「冠軍月亮蝦餅」、香濃滑順的「黃咖哩軟殼蟹」與「厚煎海鮮烘蛋」皆為每桌必點。饕客們也紛紛給予極高好評：「半夜滑到廣告立刻訂位，黃咖哩軟殼蟹超級厲害」、「月亮蝦餅真的很好吃」、「以連鎖餐廳來說，還是覺得饗泰多最好吃」。而近一年聲量高點則源自與知名動漫《中華一番！》（廚神小當家）的跨界聯名，將七星刀雷恩的二次元名菜「頂級炸蟹斗」實體化，引爆社群熱議：「最意想不到可以還原的一道菜」、「有蟹斗笑死」。

No.1 瓦城泰國料理

網路聲量：4,570筆

自1990年創立以來，瓦城已在全台拓展超過60間分店，成為台灣規模最大且最具指標性的泰式料理第一品牌。在2025年排行榜中僅位居第九名，今年挾帶強勁的社群話題度與品牌聲量，一舉逆襲衝上第一名龍頭寶座！瓦城能屹立不搖超過30年，關鍵在於其獨家的「爐炒廚房連鎖規格化（KOS）」與嚴格的「廚務十一級臂章制度」認證，確保全台每道菜的酸度、火候與鑊氣皆能維持百分之百的一致性。除了延伸出快捷型的EXPRESS店型，2026年更加速推進海外戰略，於美國洛杉磯推出輕奢餐酒館全新品牌「Very Thai by 瓦城」，奠定東方餐飲國際化的領航地位。

餐點方面，全台銷量第一的「原味月亮蝦餅」、極度下飯的「綠咖哩椰汁雞」、酸辣開胃的「檸檬清蒸魚」與甜點「摩摩喳喳」，皆是長年霸榜的無冕之王。社群上不少饕客直言：「有朋友聚餐吃泰式，瓦城一定是首選」、「椒麻雞外皮酥脆不油膩」、「招牌月亮蝦餅是小朋友的最愛」。然而，作為全台聲量最高的龍頭，其服務細節也備受關注；近一年聲量高點落在2026年6月下旬，有網友爆料在新竹巨城店遇到工作人員打翻水未道歉、低消規則不明確以及菜未上齊即催促離場等消費糾紛，引發社群高度討論，也凸顯出品牌在連鎖服務品質管理上的挑戰。

享受完泰式料理的酸辣爽快，是否也想試試滑嫩清爽的星馬海南雞飯、湯頭鮮美入味的越南河粉，或是香氣撲鼻的印尼沙嗲？東南亞美食在台灣正百花齊放！若您正在尋找下一間聚餐首選，歡迎持續鎖定《網路溫度計 DailyView》「東南亞連鎖」口碑聲量排行榜，最新熱門餐廳與爆款話題為您一手掌握！

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月21日至2026年9月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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