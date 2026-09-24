聽新聞
0:00 / 0:00

PALLADIUM聯名GORE-TEX「全境轉運站」快閃心中山趁連假解鎖探索旅程

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
婁峻碩搶先體驗PALLADIUM全境轉運站，腳穿OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列，兼具防水、輕量好走的穿著感。圖／PALLADIUM提供
婁峻碩搶先體驗PALLADIUM全境轉運站，腳穿OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列，兼具防水、輕量好走的穿著感。圖／PALLADIUM提供

法國經典軍靴品牌PALLADIUM今年首度攜手全球頂級防水科技品牌GORE-TEX®，推出全新OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列，並於9月18日至9月28日在心中山線形公園打造期間限定「PALLADIUM全境轉運站」。現場結合360°五感沉浸體驗、10米實景雨霧裝置及全境探索挑戰，正逢中秋連假，前往中山站逛街吃飯同時，不防走到這體驗並感受無懼晴雨的潮流機能聯名鞋款。

日前品牌特別邀請婁峻碩擔任一日站長，搶先體驗沉浸式探索場景與互動挑戰。近期忙於新戲宣傳的他，頻繁往返錄音室及各大宣傳活動，談及腳上的OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列，婁峻碩說到「最喜歡防水與輕量兩大特色」，他分享：「平時參加活動或拍戲，經常得前往戶外拍攝，尤其台北天氣多變，鞋子一旦進水、連襪子都濕掉，整天的好心情就沒有了」，回家後還得費心把鞋子弄乾，讓怕濕的他格外重視鞋款的防水表現。

除了防水之外，他也特別喜歡鞋款的輕量感，長時間往返工作現場、走動一整天時，穿在腳上不會有太多負擔，讓雙腳維持輕鬆自在。至於日常穿搭，他認為挑選鞋款除了實用機能，外型與配色也同樣重要，這次穿著的PALLADIUM OFFLITE EVO GTX便能兼顧日常穿搭與外出探索需求，依不同服裝配色，就能自然融入各種造型，並以「好看、實用、舒適」總結這次穿著感受。

期間限定「PALLADIUM全境轉運站」，現場規畫「10米實景雨霧」、「360°五感沉浸體驗」、「科技聯名新品展示」、「全境探索挑戰」及「全天候探索櫥窗」五大探索亮點，打造一座能玩、能拍，也能親身感受全天候機能的城市冒險基地，邀請所有探索玩家走進其中體驗探索旅程。

只要加入官方LINE，轉動輪盤抽選專屬目的地，即可獲得300元「全境啟程金」電子購物金，並領取對應的目的地票券；依票券指示完成目的地挑戰後，可獲得限定氣泡飲。最後乘客可憑任務完成畫面前往PALLADIUM新光南西三館門市兌換專屬好禮。

「全天候探索櫥窗」透過玻璃櫥窗串聯周遭環境，將晴雨變化與城市街景融入展示。圖／PALLADIUM提供
「全天候探索櫥窗」透過玻璃櫥窗串聯周遭環境，將晴雨變化與城市街景融入展示。圖／PALLADIUM提供

「360°五感沉浸體驗」360°環景投影結合聲光效果與場景轉換，帶領參與者從城市街頭穿梭至戶外場域，展開跨越不同地貌的全境探索。圖／PALLADIUM提供
「360°五感沉浸體驗」360°環景投影結合聲光效果與場景轉換，帶領參與者從城市街頭穿梭至戶外場域，展開跨越不同地貌的全境探索。圖／PALLADIUM提供

「10米實景雨霧」以10米實景雨霧裝置結合雨幕與霧氣效果，讓玩家親身感受無懼天候的探索魅力。圖／PALLADIUM提供
「10米實景雨霧」以10米實景雨霧裝置結合雨幕與霧氣效果，讓玩家親身感受無懼天候的探索魅力。圖／PALLADIUM提供

加入PALLADIUM官方LINE、轉動輪盤抽選專屬目的地領取全境探索轉乘票，邀請參與者完成指定挑戰。圖／PALLADIUM提供
加入PALLADIUM官方LINE、轉動輪盤抽選專屬目的地領取全境探索轉乘票，邀請參與者完成指定挑戰。圖／PALLADIUM提供

快閃 連假 中山站

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

暴雨開炸說來就來！PALLADIUM首度科技聯名GORE-TEX，全天候防水機能潮鞋再升級

Sony Store進駐台北大巨蛋 超萌機器狗、Hello Kitty聯名組合限時登場

看秀、逛展、抽好禮！「2026原創服裝大賞」10月2日松菸登場

還在等什麼？文化幣衝刺LV.5「傳說」聯名周邊 1.1萬人已解鎖

相關新聞

E.SO瘦子、蔡依珊站台OMEGA 超霸Speedmaster腕表演繹跨世代經典知性

創立於1848年的瑞士頂級製表品牌OMEGA，今日於台北101專賣店舉辦超霸系列主題特別活動，邀請品牌大使瘦子E.SO與品牌好友蔡依珊精彩登場。瘦子以一身俐落全黑造型，襯托手腕上的42毫米Moonshine™金專業登月表的低調鋒芒，蔡依珊則優雅配戴上全新38毫米冰藍色鑲鑽腕表，展現跨時代的雋永與知性。

白天抓色情、晚上寫成人小說！《成人童話》限制級包裝下的爆笑喜劇

《成人童話》笑料不斷，女主白天取締色情、晚上寫19禁小說，靠尷尬幻想與失控場面製造反差喜劇；電梯對手戲尤其突出，但後半收尾稍快。

鄭容和來台頻率快比回家高嗨喊「活動後馬上去看房」現學台語撩爆粉絲

Michael Kors台北101旗艦店今天傍晚出現大量人潮圍繞四周，原來都是為了南韓人氣樂團CNBLUE主唱與演員鄭容和而來。今年四度來台的鄭容和快把台灣當灶咖走，他說，「來台灣的頻率快比回家鄉釜山還高，未來也想帶父母一起來台灣走走」。被問是否考慮在台置產？他立刻回應「活動後馬上去看房子」。他甚至國語、台語越學越多，可愛的腔調讓現場粉絲開心的尖叫不斷。

Swatch和平飯店藝術中心15周年 聯名表款見證以藝術為名的時間花火

瑞士手表品牌Swatch旗下的Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心是於2011年11月開幕，2026將邁向15周年紀念，為此Swatch特別推出Swatch Art Peace Hotel特別系列表款，嚴選六位當代中國藝術家的原創作品，轉化為時間的創意火花。

500盤2026／百年匠人之心！YAMACO山崎金屬頂級餐具完美呈現料理美味

邁入第6屆的《500盤》再度為亞洲美食圈打造出一份以台灣人觀點為出發的精彩榜單，同時更延續歷年傳統，集結當屆名單中的高盤數得獎餐廳，共同打造一場跨越空間與料理風格的美味盛宴。擁有百年歷史的「山崎金屬YAMAZAKI」，也特別安排經典的「KENJIN賢人餐匙」搭配由La Vie by Thomas Bühner推出的「溫生蠔．黃酒．辣根」，以絕佳的手感與入口質地，完美展現食材的細緻滋味。

《實境誘捕》從正義判官到私慾失控！羅伯派汀森演技大爆發

《實境誘捕》改編自美國實境節目，深入節目製作後台，揭露主持人追捕成年男子背後的道德危機與私德醜聞，並試圖以大事件挽救聲勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。