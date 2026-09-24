PALLADIUM聯名GORE-TEX「全境轉運站」快閃心中山趁連假解鎖探索旅程

法國經典軍靴品牌PALLADIUM今年首度攜手全球頂級防水科技品牌GORE-TEX®，推出全新OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列，並於9月18日至9月28日在心中山線形公園打造期間限定「PALLADIUM全境轉運站」。現場結合360°五感沉浸體驗、10米實景雨霧裝置及全境探索挑戰，正逢中秋連假，前往中山站逛街吃飯同時，不防走到這體驗並感受無懼晴雨的潮流機能聯名鞋款。

日前品牌特別邀請婁峻碩擔任一日站長，搶先體驗沉浸式探索場景與互動挑戰。近期忙於新戲宣傳的他，頻繁往返錄音室及各大宣傳活動，談及腳上的OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列，婁峻碩說到「最喜歡防水與輕量兩大特色」，他分享：「平時參加活動或拍戲，經常得前往戶外拍攝，尤其台北天氣多變，鞋子一旦進水、連襪子都濕掉，整天的好心情就沒有了」，回家後還得費心把鞋子弄乾，讓怕濕的他格外重視鞋款的防水表現。

除了防水之外，他也特別喜歡鞋款的輕量感，長時間往返工作現場、走動一整天時，穿在腳上不會有太多負擔，讓雙腳維持輕鬆自在。至於日常穿搭，他認為挑選鞋款除了實用機能，外型與配色也同樣重要，這次穿著的PALLADIUM OFFLITE EVO GTX便能兼顧日常穿搭與外出探索需求，依不同服裝配色，就能自然融入各種造型，並以「好看、實用、舒適」總結這次穿著感受。

期間限定「PALLADIUM全境轉運站」，現場規畫「10米實景雨霧」、「360°五感沉浸體驗」、「科技聯名新品展示」、「全境探索挑戰」及「全天候探索櫥窗」五大探索亮點，打造一座能玩、能拍，也能親身感受全天候機能的城市冒險基地，邀請所有探索玩家走進其中體驗探索旅程。

只要加入官方LINE，轉動輪盤抽選專屬目的地，即可獲得300元「全境啟程金」電子購物金，並領取對應的目的地票券；依票券指示完成目的地挑戰後，可獲得限定氣泡飲。最後乘客可憑任務完成畫面前往PALLADIUM新光南西三館門市兌換專屬好禮。

「全天候探索櫥窗」透過玻璃櫥窗串聯周遭環境，將晴雨變化與城市街景融入展示。圖／PALLADIUM提供

「360°五感沉浸體驗」360°環景投影結合聲光效果與場景轉換，帶領參與者從城市街頭穿梭至戶外場域，展開跨越不同地貌的全境探索。圖／PALLADIUM提供

「10米實景雨霧」以10米實景雨霧裝置結合雨幕與霧氣效果，讓玩家親身感受無懼天候的探索魅力。圖／PALLADIUM提供