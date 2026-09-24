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500盤2026／《500盤》六周年晚宴伴手禮 好食好事獻上日常滋味新想像

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2026《500盤》晚宴伴手禮。圖／500輯攝影團隊提供
2026《500盤》晚宴伴手禮。圖／500輯攝影團隊提供

台灣原創美食評鑑《500盤》今年邁入第六屆，繼公布由50位跨界名人組成的評審團得盤名單，並首度推出「亞洲100盤」，將上海、京都東京、首爾、香港、曼谷及新加坡等七座美食城市納入評選版圖。9月23日再於台北晶華酒店舉辦盛大的「500盤晚宴」。扶植台灣飲食、農業創新作為使命的「好食好事基金會」，今年把兩種日常飲食作為《500盤》晚宴伴手禮，為賓客帶來日常滋味的新想像。

「好食好事基金會」長期站在食品、農業新創與飲食產業之間，尋找值得進入市場的新產品、新技術與新商業模式，並串聯主廚、餐飲品牌、食品企業與通路，讓創新從農場、實驗室與工廠，真正走進市場與餐桌。

從特色食材、發酵飲品、植物基產品，到食品加工、保存技術與農業科技，好食好事持續透過產品測試、主廚共創、商務媒合與市場驗證，協助新創找到適合的應用場景，也讓餐飲與食品產業更早接觸下一個可能。

自2017年成立以來，好食好事陪伴超過100家食品與農業新創團隊，領域涵蓋食品、農業、生技、餐飲科技與永續創新。期許讓更多好的飲食創新，從台灣的土地、廚房與產業現場出發，走進更多人的日常，也走向更大的市場。

在「500盤2026」，好食好事把兩種日常飲食放進伴手禮裡，日日好食攜手富婆醬帶來「日日好食 × 富婆醬青花椒好控麵」，以青花椒、九層塔與起司豐富好控麵的風味層次；「Kai Kombucha接骨木花蘋果康普茶」則以天然發酵康普茶承接接骨木花與蘋果的清新果香。從一碗麵到一口茶，有日常熟悉的味道，但也多了一點味蕾新想像。

2026《500盤》晚宴伴手禮，好食好事帶來「日日好食 × 富婆醬青花椒好控麵」、「Kai Kombucha接骨木花蘋果康普茶」。圖／500輯攝影團隊提供
2026《500盤》晚宴伴手禮，好食好事帶來「日日好食 × 富婆醬青花椒好控麵」、「Kai Kombucha接骨木花蘋果康普茶」。圖／500輯攝影團隊提供

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