聽新聞
0:00 / 0:00
白天抓色情、晚上寫成人小說！《成人童話》限制級包裝下的爆笑喜劇
《成人童話》設定就很鬧。丹菲本來想當童話作家，好不容易考上公務員，卻被分發到取締非法色情內容的部門。
每天上班不是看成人片就是審查限制級內容；後來她因為一場意外欠下大筆賠償，最後只好替出版社打工寫19禁小說。
本不知道該怎麼下筆的丹菲，只能硬著頭皮到處取材，從朋友的經驗一路問到身邊男生的反應，沒想到越寫越順，還意外發現自己很有天分。
「白天抓色情、晚上寫色情」的反差，成了整部片最好笑的地方。
這部片沒有一直靠低俗笑話硬撐，主要是靠角色的尷尬、腦內幻想和失控場面在丟笑點，幾場電梯裡的對手戲更是全片笑點精華；朴智炫一本正經講荒唐台詞的表現也很有亮點。
當然它不是什麼深度大作，有韓國觀眾形容它介在有趣和幼稚之間，後半段收尾也稍微快了點，前面玩很開，最後反而有點草草結束。
想找一部節奏快、不用花心思推理的輕鬆喜劇，《成人童話》看起來完全沒有負擔，整路笑料不斷。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。