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白天抓色情、晚上寫成人小說！《成人童話》限制級包裝下的爆笑喜劇

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
成人童話／劇照
成人童話／劇照

《成人童話》設定就很鬧。丹菲本來想當童話作家，好不容易考上公務員，卻被分發到取締非法色情內容的部門。

每天上班不是看成人片就是審查限制級內容；後來她因為一場意外欠下大筆賠償，最後只好替出版社打工寫19禁小說

本不知道該怎麼下筆的丹菲，只能硬著頭皮到處取材，從朋友的經驗一路問到身邊男生的反應，沒想到越寫越順，還意外發現自己很有天分。

成人童話／劇照
成人童話／劇照

「白天抓色情、晚上寫色情」的反差，成了整部片最好笑的地方。

這部片沒有一直靠低俗笑話硬撐，主要是靠角色的尷尬、腦內幻想和失控場面在丟笑點，幾場電梯裡的對手戲更是全片笑點精華；朴智炫一本正經講荒唐台詞的表現也很有亮點。

成人童話／劇照
成人童話／劇照

當然它不是什麼深度大作，有韓國觀眾形容它介在有趣和幼稚之間，後半段收尾也稍微快了點，前面玩很開，最後反而有點草草結束。

想找一部節奏快、不用花心思推理的輕鬆喜劇，《成人童話》看起來完全沒有負擔，整路笑料不斷。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

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