樂聲響起繁榮號角 豐原太平洋百貨周年慶年度消費狂潮開跑

中區百貨周年慶競爭白熱化之際，豐原太平洋百貨迎接35周年慶，挾著預購會亮眼紅盤，24日正式引爆年度消費旺季。今年周年慶自9月24日至10月18日盛大登場，不但推出「豪禮七重送」，更祭出中區超值41%回饋，從滿仟送佰、超級加碼、家電精品，到國泰世華信用卡專屬禮遇，多重優惠層層堆疊，打造最有感的購物盛宴。

24日周年慶開幕式熱鬧登場，特別邀請創社一甲子、近期屢獲音樂賽事佳績的「台中女中樂隊」精彩演出，以青春澎湃的樂聲為35周年揭開序幕，也象徵豐原太平洋百貨與地方共同成長、持續迎向繁榮的信念。

開幕同步祭出早鳥迎賓好禮，100份佰元抵用券一早即吸引大批卡友排隊搶領，開門不久即全數送罄，現場人氣熱烈，也為今年周年慶揭開強勢序幕。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「35年來，豐原太平洋始終與地方一起成長、一起打拚。今年周年慶再次端出最有感的回饋，希望把最好的優惠留給豐原及台中山線的消費者。今天特別邀請台中女中樂隊，以充滿活力的樂聲為35周年慶揭開序幕；願這一聲繁榮號角響起，為豐原注入前進的力量，也象徵地方繁榮、共榮共好。」

即日起至10月7日，卡友於化妝品當日單筆滿3,000元送300元；全館當日滿5,000元送500元，累計贈送無上限，讓消費者從日常採買到美妝精品，都能享有實質回饋。

首五日更祭出高檻加碼，9月24日至9月28日卡友當日消費滿3萬元加送600元、滿6萬元加送1,300元、滿10萬元加送3,300元、滿20萬元加送7,000元、滿30萬元加送1萬1,000元，每卡每日一次、不限量，滿額回饋一次拉高，鼓勵消費者把握周年慶黃金檔期。

豐原太平洋百貨今年再度攜手國泰世華推出太百獨家卡友禮遇，當日刷卡滿3萬元起限量加贈百貨禮券，最高再贈4,500元；刷國泰世華CUBE信用卡當日滿5萬元，再加贈500元，選擇「樂饗購」搭配Level 3權益，另享3.3%回饋，多重優惠同步享有。

9月24日至27日首四日，再推出高檻限量卡友加碼禮：消費滿3萬元，可選市價5,580元迪士尼正品授權輕量行李箱20吋，或市價3,880元Kolin觸控電磁爐。

滿5萬元，可選市價4,980元DIAMOND CHEF十合一鑽石不沾全能鍋28cm，或市價4,980元的晶工直立式電烤箱14L；滿10萬元，贈市價2萬2,990元的only變頻低噪微波爐26L；滿20萬元，贈市價3萬9,900元only極速滅菌1級變頻空氣清淨機。

除了高額回饋，周年慶限定卡友禮也同步登場。即日起至9月27日，全館單筆消費滿3,000元，即可兌換限量「大同瓷器三格分享盤」，以台灣工藝與藝術製造為設計亮點，兼具美感與實用性。

豐原太平洋百貨35週年週年慶從超值回饋到限量好禮全面升級，以「41%有感回饋」串聯七重好禮，期望在競爭激烈的中區百貨市場中，持續提供消費者高CP值的購物選擇，也邀請豐原及大台中消費者一起參與35周年盛會，享受年度最精彩的購物狂潮。