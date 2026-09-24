快訊

第一夫人親自主持！川普招待習近平國宴菜單曝光 會場專挑1顏色有深意

重出江湖？傳蔡康永、小S合體開新節目 金牌製作人B2吐實情

與死神搶命…遭刺頸高三生已恢復心跳手術中 醫院說明現況

聽新聞
0:00 / 0:00

樂聲響起繁榮號角 豐原太平洋百貨周年慶年度消費狂潮開跑

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
豐原太平洋百貨35周年慶開幕式熱鬧登場，正式引爆年度消費旺季。記者宋健生／攝影
豐原太平洋百貨35周年慶開幕式熱鬧登場，正式引爆年度消費旺季。記者宋健生／攝影

中區百貨周年慶競爭白熱化之際，豐原太平洋百貨迎接35周年慶，挾著預購會亮眼紅盤，24日正式引爆年度消費旺季。今年周年慶自9月24日至10月18日盛大登場，不但推出「豪禮七重送」，更祭出中區超值41%回饋，從滿仟送佰、超級加碼、家電精品，到國泰世華信用卡專屬禮遇，多重優惠層層堆疊，打造最有感的購物盛宴。

24日周年慶開幕式熱鬧登場，特別邀請創社一甲子、近期屢獲音樂賽事佳績的「台中女中樂隊」精彩演出，以青春澎湃的樂聲為35周年揭開序幕，也象徵豐原太平洋百貨與地方共同成長、持續迎向繁榮的信念。

開幕同步祭出早鳥迎賓好禮，100份佰元抵用券一早即吸引大批卡友排隊搶領，開門不久即全數送罄，現場人氣熱烈，也為今年周年慶揭開強勢序幕。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「35年來，豐原太平洋始終與地方一起成長、一起打拚。今年周年慶再次端出最有感的回饋，希望把最好的優惠留給豐原及台中山線的消費者。今天特別邀請台中女中樂隊，以充滿活力的樂聲為35周年慶揭開序幕；願這一聲繁榮號角響起，為豐原注入前進的力量，也象徵地方繁榮、共榮共好。」

即日起至10月7日，卡友於化妝品當日單筆滿3,000元送300元；全館當日滿5,000元送500元，累計贈送無上限，讓消費者從日常採買到美妝精品，都能享有實質回饋。

首五日更祭出高檻加碼，9月24日至9月28日卡友當日消費滿3萬元加送600元、滿6萬元加送1,300元、滿10萬元加送3,300元、滿20萬元加送7,000元、滿30萬元加送1萬1,000元，每卡每日一次、不限量，滿額回饋一次拉高，鼓勵消費者把握周年慶黃金檔期。

豐原太平洋百貨今年再度攜手國泰世華推出太百獨家卡友禮遇，當日刷卡滿3萬元起限量加贈百貨禮券，最高再贈4,500元；刷國泰世華CUBE信用卡當日滿5萬元，再加贈500元，選擇「樂饗購」搭配Level 3權益，另享3.3%回饋，多重優惠同步享有。

9月24日至27日首四日，再推出高檻限量卡友加碼禮：消費滿3萬元，可選市價5,580元迪士尼正品授權輕量行李箱20吋，或市價3,880元Kolin觸控電磁爐。

滿5萬元，可選市價4,980元DIAMOND CHEF十合一鑽石不沾全能鍋28cm，或市價4,980元的晶工直立式電烤箱14L；滿10萬元，贈市價2萬2,990元的only變頻低噪微波爐26L；滿20萬元，贈市價3萬9,900元only極速滅菌1級變頻空氣清淨機。

除了高額回饋，周年慶限定卡友禮也同步登場。即日起至9月27日，全館單筆消費滿3,000元，即可兌換限量「大同瓷器三格分享盤」，以台灣工藝與藝術製造為設計亮點，兼具美感與實用性。

豐原太平洋百貨35週年週年慶從超值回饋到限量好禮全面升級，以「41%有感回饋」串聯七重好禮，期望在競爭激烈的中區百貨市場中，持續提供消費者高CP值的購物選擇，也邀請豐原及大台中消費者一起參與35周年盛會，享受年度最精彩的購物狂潮。

台中女中樂隊精彩演出，以青春澎湃的樂聲為豐原太平洋百貨35周年慶揭開序幕。記者宋健生／攝影
台中女中樂隊精彩演出，以青春澎湃的樂聲為豐原太平洋百貨35周年慶揭開序幕。記者宋健生／攝影

周年慶 豐原 百貨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

豐原太平洋百貨周年慶開跑 100張佰元抵用券迅速領完

百貨消費年輕化！新光三越台南小北門開幕周年慶拚3.8億、寶可夢助陣

中秋星級禮遇 遠百精選頂級美味與永續心意

中秋連假樂園優惠出爐 18家主題樂園推教師、軍警消專屬好康

相關新聞

E.SO瘦子、蔡依珊站台OMEGA 超霸Speedmaster腕表演繹跨世代經典知性

創立於1848年的瑞士頂級製表品牌OMEGA，今日於台北101專賣店舉辦超霸系列主題特別活動，邀請品牌大使瘦子E.SO與品牌好友蔡依珊精彩登場。瘦子以一身俐落全黑造型，襯托手腕上的42毫米Moonshine™金專業登月表的低調鋒芒，蔡依珊則優雅配戴上全新38毫米冰藍色鑲鑽腕表，展現跨時代的雋永與知性。

鄭容和來台頻率快比回家高嗨喊「活動後馬上去看房」現學台語撩爆粉絲

Michael Kors台北101旗艦店今天傍晚出現大量人潮圍繞四周，原來都是為了南韓人氣樂團CNBLUE主唱與演員鄭容和而來。今年四度來台的鄭容和快把台灣當灶咖走，他說，「來台灣的頻率快比回家鄉釜山還高，未來也想帶父母一起來台灣走走」。被問是否考慮在台置產？他立刻回應「活動後馬上去看房子」。他甚至國語、台語越學越多，可愛的腔調讓現場粉絲開心的尖叫不斷。

獨／韓式烤肉新選擇！新加坡「感炭」首度登台 店址曝光了

又有韓式烤肉來台灣了！源自新加坡的韓式烤肉「感炭」即將首度登台，地點鄰近台北華山文創產業園區。對於喜愛韓式烤肉的民眾而言，未來將有更多不一樣的選擇。

Swatch和平飯店藝術中心15周年 聯名表款見證以藝術為名的時間花火

瑞士手表品牌Swatch旗下的Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心是於2011年11月開幕，2026將邁向15周年紀念，為此Swatch特別推出Swatch Art Peace Hotel特別系列表款，嚴選六位當代中國藝術家的原創作品，轉化為時間的創意火花。

500盤2026／百年匠人之心！YAMACO山崎金屬頂級餐具完美呈現料理美味

邁入第6屆的《500盤》再度為亞洲美食圈打造出一份以台灣人觀點為出發的精彩榜單，同時更延續歷年傳統，集結當屆名單中的高盤數得獎餐廳，共同打造一場跨越空間與料理風格的美味盛宴。擁有百年歷史的「山崎金屬YAMAZAKI」，也特別安排經典的「KENJIN賢人餐匙」搭配由La Vie by Thomas Bühner推出的「溫生蠔．黃酒．辣根」，以絕佳的手感與入口質地，完美展現食材的細緻滋味。

《實境誘捕》從正義判官到私慾失控！羅伯派汀森演技大爆發

《實境誘捕》改編自美國實境節目，深入節目製作後台，揭露主持人追捕成年男子背後的道德危機與私德醜聞，並試圖以大事件挽救聲勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。